Rozpočtový výbor ve středu umožnil i navýšení rozpočtu Sněmovny o 19 milionů korun na platy zaměstnanců. Usnesení výboru jsou na webu Sněmovny. Sněmovna má pro letošek ve schváleném rozpočtu 1,689 miliardy korun, což je meziroční pokles asi o 18 milionů.
V lednu také poslancům poskytnul možnost využívat část náhrad i na správu a provoz osobních sociálních sítí a na využívání nástrojů umělé inteligence. Budou moci tyto náklady hradit z peněz určených na odborné práce, z takzvaného expertného.
Na všechny administrativní a odborné práce má poslanec pro celý letošní rok k dispozici 319 296 korun. Podle zákona však musí tyto výdaje prokazovat.
Prezident podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard. Příští můžu vetovat, varoval
Plat řadového poslance letos činí 115 tisíc korun. Odvíjí se od takzvané platové základny, která pro letošní rok činí 106 433 korun. Zákon pak stanoví, že nejvýše 25 procent z této základny může poslanec použít na odborné a administrativní práce.
Vládní koalice navrhla v listopadu pětileté zmrazení platů vrcholných politiků na současné úrovni, tedy do konce roku 2030. Návrh však stále ve Sněmovně čeká na první čtení.
Rozpočtový výbor také umožnil převod 18,9 milionu korun ze Všeobecné pokladní správy do rozpočtu Sněmovny. Budou sloužit na navýšení peněz na platy zaměstnanců a související výdaje. Důvodem jsou mimo jiné přesčasy zaměstnanců.
Schválení rozpočtu rozváže vládě ruce, poroste tempo zadlužení, míní analytici
„Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců zohledňuje rozsah přesčasové práce v Kanceláři Poslanecké sněmovny, zejména z hlediska zajištění služeb souvisejících s konáním schůzí Poslanecké sněmovny,“ sdělil ČTK sněmovní kancléř Martin Plíšek.
Na platy zaměstnanců včetně souvisejících výdajů tak bude vyčleněno 648 milionů korun. Na platy poslanců je určeno 338 milionů korun.