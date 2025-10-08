„Velký problém.“ Babiš narazil u Motoristů, nelíbí se jim vyšší schodek rozpočtu

  16:36
Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš připustil možné navýšení rozpočtového deficitu. Prohlásil, že v rozpočtu na příští rok chybí až 80 miliard a uvedl, že je potřeba změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, aby mohly být peníze uvolněny. To se ale nelíbí jeho možnému koaličnímu partnerovi, šéfovi Motoristů Petru Macinkovi.
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)

Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„To by pro nás byl velký problém,“ napsal Macinka redakci iDNES.cz. „Budeme se o tom určitě chtít bavit,“ dodal. Motoristé před sněmovními volbami slibovali vyrovnaný rozpočet do čtyř let.

Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru

Předseda hnutí Andrej Babiš na středeční konferenci připomněl, že jeho hnutí „nemělo v programu vyrovnaný rozpočet“. Podle něj je ale ten současný, který připravila vláda Petra Fialy, ve skutečnosti horší, než jak uvádí dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Proto podle Babiše bude nutné navýšit výdaje a změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

Právě to Macinkovi vadí. A nemusí být z Motoristů jediný. Například pražský volební lídr hnutí Boris Šťastný dříve prohlásil, že vyrovnaný rozpočet do čtyř let považuje za splnitelnou misi.

Ve stejný den, kdy Babiš mluvil o možném navýšení schodku, se vyjádřil i další poslanec Motoristů, Matěj Gregor. V rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že Babišem zmiňovaný schodek až 340 miliard korun na rok 2026 by nepodpořil. Dodal, že jeho strana se chce chovat rozpočtově odpovědně.

7. října 2025  13:20,  aktualizováno  8.10 17:16

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:05

Benda opět vede poslance ODS, strana bude chtít i místopředsedu Sněmovny

Marek Benda je staronovým šéfem poslaneckého klub ODS, který si ho jednomyslně zvolil do čela. Občanští demokraté budou podle Bendy usilovat i o post místopředsedy Sněmovny. „Předpokládám, že jako...

8. října 2025  17:03

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:43

8. října 2025  16:36

Michal Viewegh napsal novou knihu. Bude se v ní laškovat i skalpovat

Spisovatel Michal Viewegh po roce vydává novou knihu. Autor více než tří desítek titulů v románu Laškování a skalpování vypráví o jednom společném výletu dvou manželských párů na jižní Moravu, který...

8. října 2025  16:34

Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, by se měl podle hlavních zemědělských nevládních organizací stát ministrem zemědělství. O podpoře dlouholetého zemědělského...

8. října 2025  16:28

Česko můžeme vyškrtnout ze seznamu rusofobních zemí, píší v Rusku po volbách

Protiruská vláda odstupujícího premiéra Petra Fialy byla anomálií a volby vrací Českou republiku zpět do normálu. K takovému závěru dochází ve svém komentáři na ruském portálu Izvěstija politolog...

8. října 2025  16:19

Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru

Andrej Babiš chce změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Předseda hnutí ANO a adept na příštího premiéra to řekl na tiskové konferenci po ustavující schůzi poslaneckého klubu jeho hnutí a znovu...

8. října 2025  15:01,  aktualizováno  15:56

Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli

Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic odstartovaly pátrací akci po možná utopené ženě. Všechno dobře dopadlo. Věci jí ukradl zloděj, u řeky je...

8. října 2025  15:55

Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali

Pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině, politický motiv nemělo. Ve středu to uvedla policie. Komunální politička Iris Stalzerová je mimo ohrožení života, při...

8. října 2025  15:55

V polském Sejmu se pije jako o závod, maršálek tvrdě omezil přístup do baru

Dneska se sejmu jak maršálek Sejmu? Právě předseda polského zákonodárného sboru byl nyní donucen proti nadměrné konzumaci alkoholických nápojů v parlamentním baru zakročit. Donutila ho k tomu série...

8. října 2025  15:51

