Vedení KSČM rozhodne, zda podpoří vyšší schodek rozpočtu 500 miliard korun

Komunisté chtějí podle Vostré vyčlenit prostřednictvím doprovodného usnesení peníze na rozvoj online výuky ve školách a pozměňovacím návrhem určit asi dvě miliardy na odměny pro sestry v sociálních službách. „Budeme dávat mírné úpravy prostřednictvím pozměňovacího návrhu,« řekla Vostrá v komunistických Haló novinách.

KSČM také trvá na konsolidaci schodku v příštích sedmi letech. Peníze na online výuku chtějí komunisté vyčlenit, protože asi 10 tisíc žáků se nemohlo při uzavření škol kvůli koronaviru výuky přes internet účastnit.

Lídři komunistů mění názor na rozpočet poté, co premiér Andrej Babiš odmítl požadavek KSČM, aby vláda rozpočet upravila a navrhla schodek 450 miliard korun, tedy o 50 miliard nižší.

„Nechci předčasné volby, ale v momentě, že by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole,“ řekl Babiš a spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou začal jednat o možné podpoře rozpočtu s Piráty a lidovci, kteří k tomu projevili ochotu. Kdyby se s nimi vláda dohodla, komunisté by přišli o svou sílu při prosazování svých požadavků.

16. června 2020

V předvečer jednání ústředního výbor šéf KSČM Filip uvedl, že kabinet do rozpočtu rozepsal, na co chce další desítky miliard použít. „Vláda to během toho týdne zvládla. Myslím si, že takhle to budu prezentovat výkonnému výboru,“ řekl Filip v České televizi s tím, že bude doporučovat straníkům, ať vyšší schodek komunisté podpoří.



O rozpočtu bude Sněmovna hlasovat na mimořádné schůzi, která byla na žádost poslanců ANO svolána na úterý 23. června.