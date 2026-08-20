Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Schillerová po jednání s ministry: Schodek rozpočtu bude příští rok pod 400 miliard

Autor:
  16:04aktualizováno  16:28
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání o statním rozpočtu na rok 2027. (20. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na tiskové konferenci po jednání...
33 fotografií
Schodek rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to uvedla po třech dnech jednání s ministry. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Resort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna.

Letos plánovaný schodek 310 miliard korun by měl být čtvrtý nejhlubší v historii Česka. Nejvýraznější deficit země měla v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. V době před pandemií covidu-19 hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.

Při vyjednávání s jednotlivými resorty podle ní ministerstvo financí detailně prověřovalo, na co jsou požadované peníze určeny a zda je resorty skutečně dokážou v daném roce utratit. „Jedna věc je to, že požaduje někdo peníze, druhá věc je, zda je reálně utratí v tom daném fiskálním roce,“ řekla Schillerová. Podle ní se jednání často vedou o velmi konkrétní částky. „Bavíme se o každých 100 milionech. Co 100 milionech? O každých 35 například,“ dodala.

Metnar se Schillerovou dohodl vyšší platy policistů a hasičů. Přibudou i nová místa

„Během debat s ministry jsme se v jednání snažili zohlednit priority naší vlády, to znamená bude pokračovat osvobození od poplatků POZE (poplatky za obnovitelné zdroje – pozn. red.) pro domácnosti i firmy. Domluvili jsme se také na výrazné injekci do zdravotnictví,“ uvedla Schillerová.

Dvě procenta na obranu? „Nikdy tolik nebylo“

Na výdaje na obranu mají jít dvě procenta. „Vnitřní, vnější bezpečnost zajištěna,“ komentovala to Schillerová. Reagovala také na kritiku prezidenta Petra Pavla, který má dvě procenta za nedostatečná a je připraven o tom s vládou jednat. „Nikdy jsme tolik neměli,“ podotkla ministryně a zdůraznila, že dvě procenta představují v příštím roce zhruba 191 miliard korun přímo v kapitole ministerstva obrany.

Dvě procenta na obranu nestačí, chci to řešit na jednání vlády, řekl Pavel

Podle Schillerové navíc nejde jen o samotnou výši částky, ale především o to, jak stát peníze využije. „Je důležité, že budeme pokračovat v rekrutacích, že budeme nabírat další vojáky, že se samozřejmě i tam budou zvyšovat platy všude napříč veřejným sektorem a že se zaměřujeme na skutečné potřeby armády,“ řekla.

S ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou se dohodli také na objemu peněz do platů. „Chystáme se k narovnání tarifu pod minimální nebo zaručenou mzdou. V pondělí budeme jednat o minimální mzdě i objemu platů a změnách v platové oblasti, které chceme projednat i s odboráři. Teď je ten správný čas, protože když nemáte kontury rozpočtu, tak se o věcech těžko jedná. Ale chci ubezpečit, že to bude citelné zvýšení,“ dodala Schillerová.

Další, kdo šel žádat o více peněz u Schillerové, byl Vojtěch. A dorazil i Babiš

Připustila, že na části položek se s ostatními ministry ještě nedohodla a bude je třeba vyřešit na jednání vlády. Konečný návrh rozpočtu ministerstvo podle Schillerové představí v řádném termínu, v němž zákon stanovuje jeho předložení vládě.

Jednání s ministry má za věcná a konstruktivní. „Nemohla jsem vyhovět všem požadavkům, určitě někteří kolegové nebyli spokojeni. Je to logické, požadavky vždy bývají velmi vysoké,“ řekla. Proti prvnímu neveřejnému návrhu výdajů z června ale podle ministryně rozpočet řady resortů vzrostl.

Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Další Turkův výstřelek, v šestatřiceti metal jogurty v kulturní památce. Hájí to mládím

Premium
Filip Turek hází jogurty po kamarádovi na pražské Babě

Na sociálních sítích se začalo šířit několik let staré video, ve kterém současný poslanec za Motoristy Filip Turek společně se dvěma influencery po sobě v památkové oblasti házejí jogurty. Turek za...

20. srpna 2026  12:57,  aktualizováno  17:08

Do Česka dorazily první silné bouřky. Hrozí kroupy i supercely

Odhad srážek z meteorologického radaru Českého hydrometeorologického ústavu...

Do Čech postupně míří silné deště a bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozornili po půl čtvrté odpoledne na intenzivní bouřku v okolí Jihlavy. Na velmi vhodné...

20. srpna 2026  16:24,  aktualizováno  16:53

Poslouchal Hitlera. Němci identifikovali po 56 letech podezřelého z antisemitského útoku

Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z...

Německá prokuratura identifikovala podezřelého z antisemitského útoku v Mnichově z roku 1970, při němž zahynulo sedm lidí. Tehdy pětadvacetiletý muž patřil ke krajní pravici. Zemřel v roce 2020.

20. srpna 2026  12:11,  aktualizováno  16:46

Rumuni sestřelili u významného ložiska plynu dron. Ukrajina popřela, že by byl její

Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři námořní dron poblíž projektu...

Rumunská stíhačka F-16 ve čtvrtek zničila námořní dron, který se pohyboval několik set metrů od těžebního projektu Neptun Deep v Černém moři. Podle ministra obrany Radu Mirutsy Ukrajina popřela, že...

20. srpna 2026  14:11,  aktualizováno  16:38

Měchýřovky zaplavují evropská pobřeží. Jedovatá chapadla měří až 30 metrů

Měchýřovka portugalská patří k těm druhům živočichů, s nimiž se opravdu setkat...

Vlny veder a rekordně teplé oceány přivádí k evropským pobřežím stále více žahavců, od Středozemního moře až po Britské ostrovy. Měchýřovka portugalská může letní dovolenou pořádně zkomplikovat. Její...

20. srpna 2026  16:37

Stanice metra Flora zůstane zavřená o tři měsíce déle. Kvůli opravám stropní desky

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. (30....

Stanice metra A Flora bude uzavřena oproti předpokladům o tři měsíce déle. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února 2027 namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší než předpokládaný...

20. srpna 2026  16:36

Nejen Nové Heřminovy. Moravskoslezský kraj bude mít další vodní nádrž

Vizualizace vodní nádrže Stěbořice na Opavsku při povodni (20. srpna 2026)

Původně se s ní tak rychle nepočítalo, předloňská povodeň ale ukázala, že Opavu je před povodní potřeba chránit víc než jen přehradou Nové Heřminovy. Povodí Odry proto spolu s Heřminovy připravuje...

20. srpna 2026  16:31

Schillerová po jednání s ministry: Schodek rozpočtu bude příští rok pod 400 miliard

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po skončení jednání...

Schodek rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to uvedla po třech dnech jednání s ministry. Blíže...

20. srpna 2026  16:04,  aktualizováno  16:28

Polsko zatklo podezřelého z pokusu o atentát na zbrojaře, hrozí mu doživotí

ilustrační snímek

Polská kontrarozvědka ABW zadržela ukrajinského občana, který je podezřelý, že se na objednávku ruských tajných služeb pokusil v Irpini u Kyjeva zabít představitele ukrajinského zbrojního průmyslu....

20. srpna 2026  16:10

Jak volit v komunálních volbách: místo kroužků se dávají křížky. Kdy hlas neplatí?

Jak správně volit v komunálních volbách a nenechat hlasy propadnout?

Komunální volby jako jediné používají specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit. Jak tedy lístek pro hlasování do obecního...

20. srpna 2026  16:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hra před volbami? Napětí mezi Izraelem, Tureckem a Sýrií roste, USA mají obavy

Premium
Syrské vojenské letiště Abú Zuhúr, které se stalo terčem izraelského úderu....

Napětí mezi Tureckem a Izraelem se stupňuje. Jeruzalém varoval Ankaru, aby nerozšiřovala svou vojenskou přítomnost v Sýrii. Izrael kvůli tomu podnikl i úder na syrské vojenské letiště. Sýrie a...

20. srpna 2026  15:55

Volební komise 2026: jak se stát členem, jaké jsou odměny a jaké povinnosti

Volební komise dohlíží na průběh voleb do Evropského parlamentu. (7. června...

Nezávislé okrskové volební komise jsou dle ministerstva vnitra jedním z pilířů demokracie. Přitom s náborem jejich členů z řad občanů mají obce v poslední době čím dál větší problémy. Za účast...

20. srpna 2026  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.