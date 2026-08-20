Schillerová po jednání s ministry: Schodek rozpočtu bude příští rok pod 400 miliard

Letos plánovaný schodek 310 miliard korun by měl být čtvrtý nejhlubší v historii Česka. Nejvýraznější deficit země měla v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. V době před pandemií covidu-19 hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.
Při vyjednávání s jednotlivými resorty podle ní ministerstvo financí detailně prověřovalo, na co jsou požadované peníze určeny a zda je resorty skutečně dokážou v daném roce utratit. „Jedna věc je to, že požaduje někdo peníze, druhá věc je, zda je reálně utratí v tom daném fiskálním roce,“ řekla Schillerová. Podle ní se jednání často vedou o velmi konkrétní částky. „Bavíme se o každých 100 milionech. Co 100 milionech? O každých 35 například,“ dodala.
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„Během debat s ministry jsme se v jednání snažili zohlednit priority naší vlády, to znamená bude pokračovat osvobození od poplatků POZE (poplatky za obnovitelné zdroje – pozn. red.) pro domácnosti i firmy. Domluvili jsme se také na výrazné injekci do zdravotnictví,“ uvedla Schillerová.
Dvě procenta na obranu? „Nikdy tolik nebylo“
Na výdaje na obranu mají jít dvě procenta. „Vnitřní, vnější bezpečnost zajištěna,“ komentovala to Schillerová. Reagovala také na kritiku prezidenta Petra Pavla, který má dvě procenta za nedostatečná a je připraven o tom s vládou jednat. „Nikdy jsme tolik neměli,“ podotkla ministryně a zdůraznila, že dvě procenta představují v příštím roce zhruba 191 miliard korun přímo v kapitole ministerstva obrany.
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Podle Schillerové navíc nejde jen o samotnou výši částky, ale především o to, jak stát peníze využije. „Je důležité, že budeme pokračovat v rekrutacích, že budeme nabírat další vojáky, že se samozřejmě i tam budou zvyšovat platy všude napříč veřejným sektorem a že se zaměřujeme na skutečné potřeby armády,“ řekla.
S ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou se dohodli také na objemu peněz do platů. „Chystáme se k narovnání tarifu pod minimální nebo zaručenou mzdou. V pondělí budeme jednat o minimální mzdě i objemu platů a změnách v platové oblasti, které chceme projednat i s odboráři. Teď je ten správný čas, protože když nemáte kontury rozpočtu, tak se o věcech těžko jedná. Ale chci ubezpečit, že to bude citelné zvýšení,“ dodala Schillerová.
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Připustila, že na části položek se s ostatními ministry ještě nedohodla a bude je třeba vyřešit na jednání vlády. Konečný návrh rozpočtu ministerstvo podle Schillerové představí v řádném termínu, v němž zákon stanovuje jeho předložení vládě.
Jednání s ministry má za věcná a konstruktivní. „Nemohla jsem vyhovět všem požadavkům, určitě někteří kolegové nebyli spokojeni. Je to logické, požadavky vždy bývají velmi vysoké,“ řekla. Proti prvnímu neveřejnému návrhu výdajů z června ale podle ministryně rozpočet řady resortů vzrostl.