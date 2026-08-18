Naopak novelu, která mění pravidla tvorby veřejných rozpočtů, minulý měsíc prezident vrátil Sněmovně. Veto tehdy zdůvodnil tím, že norma ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zároveň oslabuje kontrolu veřejných peněz ze strany Sněmovny ve prospěch vlády.
|
Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš
„Já vidím zásadní rozdíl mezi zákonem, který stanovuje pravidla tvorby rozpočtu, a mezi rozpočtem samotným. Já jsem zatím nikdy žádný rozpočet nevetoval, přestože jsem měl k těm rozpočtům řadu výhrad. Výhrady jsem jasně formuloval, je na vládě, jak se k nim postaví,“ prohlásil dnes Pavel. Rozpočet považuje za nástroj vládní politiky a není podle něj na místě, aby prezident komentoval, zda je či není správný. „To má posoudit Parlament a veřejnost,“ dodal prezident.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Vládě musí návrh rozpočtu předložit do konce září, očekávanou výši schodku zatím neuvedla. Premiér Andrej Babiš (ANO) v červenci řekl, že by deficit měl být významně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje hospodařit se schodkem 310 miliard.
|
Díky za kuráž, vzkázala opozice Pavlovi. Zákon by byl podvod na lidech, vítá veto
O sporné novele rozpočtových zákonů, kterou v červenci Pavel vetoval, budou poslanci hlasovat 25. srpna. Představitelé vládní koalice jsou odhodláni ji znovu schválit. Potřebují na to alespoň 101 hlasů, koalice jich má 108. Pokud zákon dopředu nastavuje systémové chyby a snižuje parlamentní kontrolu, nezbylo, než ho vetovat, řekl dnes prezident. Babiš už dříve rozhodnutí hlavy státu tuto normu vetovat označil za nezodpovědné a aktivistické.