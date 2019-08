Kraje sociální služby neutáhnou. Dostaly méně peněz, než potřebovaly

„Konec šíření poplašných zpráv, kraje dostaly miliardu na dofinancování platů v sociálních službách,“ ohlašovala tweetem ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) koncem července, že kolaps sociálních služeb je vyřešen. A dodala, že peníze kraje dostaly dokonce o 24 hodin dřív, než se původně plánovalo.



Jenže jedna miliarda dle předpokladu nestačí. MF DNES oslovila všechny kraje – právě ty peníze na sociální služby přerozdělují. Téměř všechny se shodují, že by potřebovaly mnohem více. „V rámci dofinancování jsme požadovali 306 milionů. Po obdržení 92 milionů nám na pokrytí schváleného navýšení platů a mezd chybí ze státního rozpočtu částka bezmála 214 milionů,“ sdělila například mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Podobně jsou na tom i ostatní kraje. Ústecký kraj by potřeboval celkem 345 milionů, teď získal 97, Královéhradecký kraj si připsal na účet 54 milionů, potřeboval by dvakrát víc.

Černé scénáře zavírání domovů pro seniory či azylových domů zatím nehrozí. Zařízením to však komplikuje provoz. „Jsme teď ve fázi, kdy vůbec nevím, kolik dostaneme peněz. Pokud bychom je nedostali, hledali bychom úsporné možnosti. Nepořizovali bychom kompenzační pomůcky. Nic bychom nemodernizovali a nemohli bychom zajistit klientům komfortní péči,“ popsala ředitelka domova pro seniory v Pacově na Pelhřimovsku Michaela Pučálková.

Ani evropské dotace nestačí

Problém způsobilo, že vláda loni schválila navýšení platů pracovníků v sociálních službách a příplatků pro ně. Tyto výdaje už ovšem nezahrnula do plánovaného rozpočtu na letošní rok. Ministryně Maláčová s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) to v půlce tohoto roku vyřešily tak, že krajům poslaly zmíněnou miliardu. K tomu nabídly krajům ještě 1,5 miliardy k čerpání z evropských fondů. Jenže to krajům moc nepomůže, peníze jsou vázány na konkrétní projekty, ne na platy.



Jak MF DNES potvrdila předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO), většina krajů tyto peníze nebude schopna čerpat. „V současnosti to bude jen Kraj Vysočina, Karlovarský kraj a Pardubický kraj, a ani tyto regiony ne v plné míře. Proto bych se chtěla s paní ministryní práce a sociálních věcí znovu sejít a danou situaci řešit,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

„Administrace individuálních projektů je tak náročná a složitá, že ne všechny kraje mají projekty připraveny, proto nebudou peníze čerpat,“ vysvětlila. Pro ilustraci, třeba v Plzeňském kraji letos nastal problém u takzvaných anonymizovaných služeb například v zařízeních pro bezdomovce, kam přicházejí lidé přímo z ulice, tady se umyjí, vyperou si věci a postupně pracují na svém začleňování do společnosti.

Od letošního roku však s nimi musejí tato centra uzavírat smlouvy, což anonymitu narušuje. Proto případní klienti smlouvy odmítají podepisovat, jenže bez smluv centra peníze čerpat nemohou.



Každoroční evergreen s chybějícími penězi pro sociální služby by měla do budoucna řešit novela zákona o sociálních službách. Resort ministerstva práce už první obrysy návrhu krajům představil. Peníze by se do budoucna poskytovaly na tři roky dopředu a náklady na sociální služby by byly povinným výdajem státního rozpočtu.

Novela, která by mohla platit už za dva roky, však obsahuje také jeden sporný bod. Stát chce krajům nařídit, jaké služby by měly mít a v jakém rozsahu. Proti tomu se kraje už ostře postavily.