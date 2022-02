Jsem zděšená, četl jste ten rozpočet? Schillerová naléhala na Bartoše

Státní rozpočet byl podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše navržený úsporný. Také si stojí za tím, že koalice nedělala škrty, tam, kde by se to mělo dotýkat lidí.

„Nejhorší je, že jste pro to zvedli ruku, vy, co jste se projevovali jako levicová strna. Chcete destabilizovat zdravotní systém a ve finále to zaplatí lidé,“ vytýkala Schillerová.

Rozpočet se schodkem 280 miliard korun, který schválila vláda je téměř o 100 miliard Kč nižší, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše. Fialův rozpočet počítá s úsporami, které ministerstvo financí vyčíslilo na 76,6 miliardy korun. Stát by podle navrhovaného rozpočtu měl hospodařit s příjmy přes 1,61 bilionu korun a výdaji přes 1,89 bilionu.

Návrh počítá se zachováním plateb za státní pojištěnce na úrovni loňského roku. Dnes ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka oznámil, že vláda pro příští rok už počítá s jejich zvýšením. Systém automatické valorizace nejdříve v roce až 2024, řekl v Otázkách Václava Moravce.

Pandemický zákon se vrací do Sněmovny. Co teď?

Podle místopředsedkyně hnutí ANO by vláda udělala nejlépe, kdyby pandemický zákon stáhla. Na rozdíl od hnutí SPD poslanci hnutí ANO zákon neobstruovali. „Opět budeme vystupovat a argumenty opřeme o Senát,“ sdělila v pořadu. Ty podle ní byly stejné jako ty od hnutí ANO.

„Senát je složený z vašich senátorů, pouze jste je měli přesvědčit o tom, že zákon dává smysl. Neumíte to vysvětlit lidem, vlastním senátorům“ kritizovala vládu a i ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ivan Bartoš, který byl druhým účastníkem debaty rozhodnutí Senátu respektuje a věří, že se poslancům povede ho se 101 hlasy přehlasovat.

Podle Ivana Bartoše je povinnost očkování principem donucovacím. Vláda by podle něj měla jít cestou pravidel a pozitivní motivace. Nedávat lidem naději v Tečce za covidem. „Budeme postupovat tak, aby podzimní vlna nebyla nebezpečná, přišel Novavax tam bude kampaň,“ říká Bartoš a dodává, že plán vláda má. Schillerová mu oponuje.