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Rozpad ANO v Libereckém kraji pokračuje. Babiše opouštějí i zastupitelé v Turnově

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  12:51
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanec David Pražák (29. srpna 2024)
Detail turnovské radnice
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
Volební štáb hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
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Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, členská základna se mu však tenčí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a České Lípě ohlásili odchod z hnutí také všichni zastupitelé v Turnově. Lídr kandidátky Jaroslav Knížek odmítá spojení s celostátní politikou hnutí. Krajské vedení zatím mlčí.

Dění v Libereckém kraji začíná připomínat dominový efekt. Krátce poté, co ze strany odešel semilský poslanec David Pražák a v České Lípě se kandidáti za hnutí přidali k místní koalici a hnutí opustili, přichází ANO o další zastoupení.

Pražák o odchodu z ANO: Nechci obhajovat rozhodnutí, se kterými nesouhlasím

Lídr kandidátky v Turnově Jaroslav Knížek a dvojka Miroslav Reichl z ANO vystoupili. Zbylí dva zastupitelé Dominik Knížek a Tomáš Roubíček, kteří kandidovali jako nestraníci, pak ukončili s hnutím spolupráci. Všichni čtyři budou v sedmadvacetičlenném turnovském zastupitelstvu dál působit jako nezařazení, hnutí ANO tak ve městě nezůstal jediný mandát.

Záměr opustit hnutí poprvé veřejně oznámil starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok) během středečního shromáždění na místním náměstí. Důvody později komentoval i sám Knížek. „Chci dělat komunál jako nezávislý zastupitel a nechci být zatížen tou celostátní politikou. A to není jenom otázka ANO, to je i otázka ostatních stran okolo. Ti lidé se už neumějí slušně chovat,“ uvedl pro ČTK.

Přeběhlíci v České Lípě. Za ANO mířili do opozice, pak se zastupitelé přidali ke koalici

„Omlouvám se, nestíhám, jsem v práci. Je to jednoduché, viz články, které již vyšly,“ reagoval pak zastupitel na otázky iDNES.cz. Na telefonáty nereagoval ani Tomáš Roubíček či Miroslav Reichl, kteří se od hnutí taktéž distancovali. Na dotazy neodpověděla ani krajská předsedkyně organizace Jitka Volfová. Pro ČTK nicméně uvedla, že odchody několika členů hnutí ANO v Libereckém kraji vnímá jako dohrou letitých tlaků na zástupce hnutí.

Poslankyně a dosluhující starostka České Lípy některým odcházejícím kolegům prý umí porozumět. Jiným, kteří odcházejí, aby si uchovali pozici na radnici, ale shovívavá není. Není podle ní fér, že své výhrady neřekli před volbami.

Krajská manažerka hnutí Eliška Trubáková si otázky od iDNES.cz vyžádala mailem, ale do doby vydání článku její odpověď nepřišla. Stejně tak na dotazy nereagovaly ani špičky strany.

„Dospělí se chovají jako malé děti. Bohužel i ve Sněmovně, což je špatně. Ale chovají se špatně na obou stranách. Nikdo tady tu situaci neuklidňuje, všichni ji eskalují. U nás v Turnově je svět ještě normální. A tak k tomu chci přispět, aby to tak pokračovalo,“ uvedl pak Knížek pro ČTK s tím, že k jeho rozhodnutí opustit hnutí přispěl způsob, jakým se ve Sněmovně minulý týden v pátek a v sobotu jednalo o převedení financování České televize a Českého rozhlasu na stát.

Ředitel České televize se setká s Babišem. Chce vymezit hranice

Pro krajskou organizaci ANO v čele s Jitkou Volfovou, která je zároveň starostkou České Lípy, jde o citelnou ránu. Nejde totiž v kraji o první exodus. První rozkol odstartoval odchod poslance Davida Pražáka, který opustil hnutí v Semilech. „Přemýšlel jsem o tom delší dobu. Nebyla to jedna konkrétní věc, ale několik událostí, které mě nakonec přivedly k rozhodnutí odejít,“ uvedl pro iDNES s tím, že nesouhlasí se rozhodnutími, které hnutí ANO jako strana učinila.

K podobné situaci pak došlo i v České Lípě, kde se k vítěznému uskupení Živá Lípa připojili také Martin Brož, Nela Ritnošíková Theerová a Zdeněk Líbal, kteří kandidovali za hnutí ANO. Pár dní před složením nové koalice hnutí opustili.

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