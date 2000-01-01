náhledy
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus či herečka Jiřina Bohdalová. Nechyběli ale ani zástupci politických stran. Třeba z hnutí ANO, SPD či Motoristů sobě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Miroslav Kalousek se na Hradě zdraví s Alenou Schillerovou z hnutí ANO.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Prezident Petr Pavel se zdraví s bývalou hlavou státu Václavem Klausem a jeho manželkou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Po jeho levici sedí předseda hnutí ANO Andrej Babiš, vedle něj ministr zemědělství Marek Výborný.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, vedle něj ministr zemědělství Marek Výborný. Po Babišově pravici slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V lavici vedle sebe zasedl prezident Petr Pavel a bývalá hlava státu Václav Klaus s manželkou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Václav Klaus a jeho manželka Livia přichází na pohřeb kardinála Dominika Duky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Dnes si mnozí stěžují, že ve veřejném prostoru chybí velké osobnosti. Kardinál Duka takovou osobností byl,“ řekl exprezident Václav Klaus při svém projevu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hlava státu Petr Pavel při smutečním rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Manželé Livia a Václav Klausovi přichází na pohřeb kardinála Dominika Duky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prezident Petr Pavel přichází ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Veřejnost a blízcí se loučí s kardinálem Dukou. Na snímku Miroslav Kalousek.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Manželé Livia a Václav Klausovi přichází na pohřeb kardinála Dominika Duky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hlava státu Petr Pavel při smutečním rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda hnutí ANO Andrej Babiš a předseda Sněmovny Tomio Okamura.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prezident Petr Pavel přichází ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na pohřeb kardinála Dominika Duky se schází první hosté. Například europoslanec Alexandr Vondra (ODS).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA