OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...
Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy
Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v...
Nežijeme v prezidentském systému, řekl Vondráček z ANO. Lipavský ho zkritizoval
Kdo zdržuje vznik nové vlády? Podle poslance ANO Radka Vondráčka a předsedy Motoristů Petra Macinky se vznik kabinetu komplikuje kvůli prezidentovi Petru Pavlovi a jeho požadavkům k Andreji Babišovi....
Příměří na Ukrajině do jara nebude, Evropa musí vytrvat, říká finský prezident
Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude, řekl finský prezident Alexander Stubb. Evropští spojenci podle něj musí pokračovat v podpoře země i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev....
Hrozivá hora odpadu ohrožuje řeku v Británii, úřady si s ní nevědí rady
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožují řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. Hora nelegálního odpadu, 60 metrů dlouhá a 15 metrů široká, se objevila na poli mezi řekou...
Firma, která měla napravit vztahy v pražské zoo, odstoupila od smlouvy
Firma Konsent Solutions, kterou si pražský magistrát najal na prověření pracovního prostředí v zoologické zahradě, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, odstoupila od objednávky,...
Zastřelení myslivce na Tachovsku řeší policie jako nedbalost, muž byl na místě mrtvý
Sobotní zastřelení myslivce na honu v lesích u Kladrub na Tachovsku řeší policisté jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle zjištění kriminalistů nebyl nikdo z lovců opilý ani pod vlivem drog.
Vlků v Pardubickém kraji přibývá. Majitelům lesů pomáhají, zvířata trpí
Na vlka lze v Pardubickém kraji narazit už prakticky kdekoli. Žádný důvod k obavám nemusejí mít návštěvníci lesa, myslivci však varují hlavně neukázněné pejskaře. Napadané stádo kamerunských ovcí na...
Stalin byl jak bedna, Lenin visel nad zemí. Příběhy soch komunistických diktátorů
Celých 77 let uplynulo od vztyčení první sochy sovětského vůdce Stalina v Československu. V severočeském Cvikově ji odhalili už 7. listopadu 1948, jen osm měsíců po únorovém puči, kdy se k moci...
Lidl v Maďarsku testuje pojízdný supermarket. Potraviny vozí hlavně na venkov
Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt, jehož cílem je zajistit dostupnost potravin v menších obcích, které nemají vlastní supermarket. Speciální pojízdná prodejna...
GLOSÁŘ: Tři hvězdní pianisté. Ale klávesy zhypnotizoval pouze jeden
Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který pořádá Pražské jaro, letos nabídl spíš poetické zážitky, ale došlo i na efektní virtuozitu. Svým způsobem upoutali všichni pozvaní pianisté. A přece se...
Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk
Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant se čím dál intenzivněji připravuje na jeho odchod. Píše o tom list Financial Times s odvoláním na...
Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum
Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...