Kvalitní zmrzlina je bez pachuti. Vyrábíme i černý česnek, říká zmrzlinář

Jak jde letos zmrzlina na odbyt?

Jde. Možná je to mírně méně než loni, ale určitě jde.

Jaké příchutě jsou nejvíce vyhledávané? Jsou to ty tradiční?

My máme asi sto až dvě stě druhů, takže se nevážeme starodávnými konvencemi vanilkové nebo čokoládové zmrzliny. Děláme to, co se nám líbí a co nás napadne. Od nejpodivnějších po normální.

Jaké zmrzlina jde u vás nejvíce na odbyt?

Nejvíce asi stejně to bude možná čokoládová, pak borůvková. Teď máme hodně populární koprovou.

Když se zeptám na podivné zmrzliny, jaké byste zmínil?

Nejpodivnější asi černý česnek nebo medvědí česnek.

Vyhledávají tyto podivné příchutě zákazníci?

Jasně.

Chuť musí být úplně dokonalá a čistá

Jak jako lajk poznám, že je zmrzlina kvalitní?

Třeba já to řeším tím, že vím, co tam dávám. Jinak úplně jednoduše. Pokud je ta chuť fenomenální a nezůstane po ní žádná pachuť v puse, jako to může být u běžných zmrzlin z továrny, kde v tom zůstane odpad nějaké chemikálie nebo pachutě. Spousta zmrzlinářů používá nějaké emulgátory nebo nějaké napěnovače.

Chuť musí být úplně dokonalá a čistá. Pak není, co řešit.

Jak se obecně zmrzlina vyrábí?

Jednoduše. Stačí nekvalitnější suroviny, které se dají sehnat. Ty se jednoduše řečeno smíchají a za stálého míchání mrazí.

Je to znát i na ceně, že zmrzlina je kvalitní?

Tak určitě. Ale ony někde s prominutím sra*ky některých značek mají cenu relativně vysokou, protože zase investují spoustu peněz do reklamy, aby přesvědčili zákazníky, že je to kvalitní. Ta cena je pak lehce zavádějící faktor.