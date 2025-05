Vaše jméno se objevuje u několika patentů. Na který jste nejvíc hrdý?

Nejvíce si vážím svých dvou nejnovějších patentů. Prvním je technologie, která umožňuje zpracovat komunální odpad na stavební materiál, a druhým nově vyvinutá hasicí látka. Ta je šetrná k přírodě a dokáže hasit jak fotovoltaické baterie, tak rozsáhlé požáry, které v posledních letech sužují celý svět. Konzultujeme ji s hasiči.

Jak vás napadlo, že by bylo možné změnit odpad ve stavební materiál?

Obecně se snažím naslouchat lidem, kteří upozorňují na palčivé problémy, a hledat řešení tam, kde se věci zdají být neřešitelné. Náš startup newGRETA s.r.o. vznikl jako reakce na obrovské množství průmyslového a komunálního odpadu, který zbytečně končí na skládkách. I proto jsem se pustil do vývoje materiálu, který by se dal běžně využívat ve stavebnictví – a zároveň by vznikal z toho, co považujeme za odpad.

Zajímá ale lidi vůbec udržitelnost?

Všechny by nás měla alespoň trochu zajímat – nemluvím o tom, abychom hned vymýšleli složité koncepce. Vezměme si například Green Deal (Evropskou zelenou dohodu – soubor opatření, jejichž cílem je klimatická neutralita EU do roku 2050 – pozn. red.).

Když jsem byl v Číně a viděl tamní průmysl nebo když se podíváme na Indii, rychle pochopíte, že samotná Evropa svět nezachrání. Měli bychom se spíš soustředit na to, co je skutečně podstatné – například na zpracování odpadu. Lidstvo ho produkuje obrovské množství, a když se k tomu přidá nelegální dovoz z okolních států, máme tu reálný problém, který se týká nás všech.

Spalovny existují, ale nejsou výhodné

Jaké jsou výhody stavebního materiálu z odpadu oproti klasickému?

Od roku 2030 bude zakázáno skládkování využitelných odpadů, a proto bylo nezbytné najít chytré a udržitelné řešení. Spalovny sice existují, ale nejsou ekonomicky výhodné, navíc vytvářejí odpad, například škváru.

Naše technologie je postavena na zcela jiném principu — materiály nevypalujeme, což výrazně snižuje spotřebu elektrické energie i uhlíkovou stopu. Výsledný produkt je lehčí než běžné stavební materiály, přesto si zachovává stejnou odolnost. Navíc je plně recyklovatelný. Na pohled vůbec nepoznáte, že jde o recyklovaný materiál.

Můžeme si to tedy představit tak, že vezmete komunální odpad a z něj v podstatě postavíte dům?

Nezpracováváme pouze komunální odpad, ale také odpad průmyslový, kterého je výrazně více. Standardní postup vypadá tak, že se odpad sveze z popelnic na třídicí linku, kde se oddělí využitelný materiál od zbytkového, který by jinak skončil na skládce. A ten zbytkový materiál dále zpracujeme a proměníme ve stavební produkt.

Jak přesně?

Odpad nejprve projde třídičkou a poté drtičkou, kde se rozemele na potřebnou velikost. Dále putuje do míchacího zařízení, kde se smíchá s naším pojivem, které funguje podobně jako cement. Nakonec se směs lisuje do forem a vznikají z ní hotové výrobky.

To zní docela jednoduše.

A je to jednoduché! Zařízení navíc dokáže být mobilní, můžeme přijet přímo ke skládkám a z průmyslového odpadu na místě vyrobit nový materiál. Náš vynález tak může sloužit tam, kde je skutečně potřeba. První stacionární linka bude uvedena do provozu ještě letos nedaleko Prahy.

Jak si máme představit vzniklý materiál? Jako cihly?

Ano, z odpadu můžeme vyrábět cihly, ale i zámkovou dlažbu nebo obrubníky. Prakticky cokoliv. Výrobní zařízení má základní formy a pomocí nich vytvoříte jakýkoliv stavební materiál.

Vydrží dlouho

A je takový materiál bezpečný?

Všechny zkoušky, které jsme provedli na základě požadavků potenciálních zákazníků, máme již hotové. Zdravotní nezávadnost byla klíčová a tu jsme důkladně ověřili ve zkušebně. Kromě toho jsme testovali tepelné vlastnosti, mrazuvzdornost a nasákavost, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu materiálu. Nechybí ani zkouška pevnosti v tlaku.

U zámkové dlažby jsme se zaměřili na testování protiskluzových vlastností. Certifikace budou probíhat každý rok znovu, abychom měli jistotu, že náš materiál splňuje všechny potřebné standardy.

Udržitelnost vašeho materiálu tedy tkví i v tom, že vydrží v podstatě navždy.

Je to tak. Vydrží dlouho, a když má nejlepší za sebou, znovu ho recyklujeme.

Váš materiál je i nehořlavý. Jak jste toho docílil?

Nehořlavým pojivem, které používáme. Je to jeden z patentů, takže víc prozradit nemohu, ale podobně vznikl i nehořlavý polystyren.

Za uložení odpadu dnes platíme. Když ho budeme rovnou zpracovávat, třeba do stavebních materiálů, znamená to i investiční příležitost?

Přesně tak. Každý obyvatel vyprodukuje v průměru 450 kilogramů odpadu ročně. Tento odpad už může přinášet peníze za jeho zpracování městům nebo dalším zpracovatelům odpadu. Nejde však pouze o komunální odpad – významnou roli hraje i průmyslový odpad, který představuje cenný zdroj pro moderní zpracování.

Díky pečlivě spočítané ekonomice tohoto procesu je zřejmé, že investice do zpracování odpadu, ať už komunálního, nebo průmyslového, se vyplácí. Tento přístup přináší nejen výhody ekologické, ale také ekonomické – pro města, podniky i soukromé investory.

Máte konkrétní příklady realizovaných projektů, kde se vaše materiály už používají?

Zatím nemohu poskytovat podrobnosti, ale jakmile začne první výroba, určitě o nich uslyšíme. A to nejen v tuzemsku. Naše technologie vzbudila zájem i v zahraničí – v Německu, Polsku, Nizozemsku, Rakousku a Spojených arabských emirátech. Zájem není pouze ze stavebnictví, ale i z oblasti komunální sféry, kde obce hledají efektivní způsoby, jak snížit náklady na likvidaci odpadu.

Vynálezce a podnikatel Petr Španiel. (7. května 2025)

Nežádali jsme o žádné dotace

Nemusí se lidé bát, že by jejich dům byl sice udržitelný, ale ošklivý?

Materiály z odpadu mohou být nejen vizuálně atraktivní, ale dají se také různě probarvovat a přizpůsobit estetickým požadavkům.

Setkal jste se při vývoji s nějakými překážkami? Ať už technickými, nebo legislativními.

Právě naopak. U starostů měst vnímám velkou ochotu, náš nápad vítají.

Ani s finančními?

Ani s těmi, přestože jsme se rozhodli pro složitější cestu. Nežádali jsme o žádné dotace, nemáme žádného investora. Jsme čistý startup, který s nadsázkou může fungovat jako perpetuum mobile. Jeden materiál dokážeme recyklovat v podstatě donekonečna.

Jak to podle vás bude s udržitelnými stavebními materiály dál?

Tímto směrem se budeme muset do budoucna ubírat, ať chceme, nebo ne. Pokud s odpadem nebudeme nic dělat, skončíme jako v zemích třetího světa. Příroda je mocná. Vše nám vrátí zpátky.

Cítíte se více jako vynálezce, nebo jako podnikatel?

Dnes už spíš jako vynálezce. Baví mě řešit problémy. Nemám rád tvrzení, že něco nejde, a chtěl bych, aby za mnou byly vidět hlavně činy. I když musím přiznat, že jsem rád, že si tu spolu dnes povídáme. Protože se bavíme o věci, která je pro planetu moc potřeba. A takových je víc. Občas z toho nespím.

Věda vám nedá spát.

To jste řekla pěkně. A vlastně je to pravda! Naštěstí v tom nejsem sám. Můj tým sdílí mé odhodlání, kreativitu a neutuchající víru v to, co děláme. Bez něho by žádný z těchto kroků nebyl možný.

To ani bez vás.

Můj životní úkol není jen v tom, co vytvořím, ale i v tom, co zanechám pro budoucí generace. Věřím, že technologie a příroda jsou dvě strany téže mince. Moje inovace nejsou jen nástroje – jsou to mosty k udržitelnému a harmonickému světu. Každý projekt je vírou, že změna je možná a že každý krok vpřed může rozsvítit temnotu. Neusiluji o dokonalost, ale o odvahu ukázat cestu, kterou všichni potřebujeme.