Drastická preventivní kampaň nemá v Česku obdoby, říká zástupce pojišťoven

Kampaň vypadá poměrně drasticky. Není to příliš? Nebo je to tak schválně?

V záplavě reklamy, které diváci čelí každý den, musí být preventivní kampaň vidět, působit na emoce, nesmí školit nebo poučovat, ale musí ukazovat reálné následky rychlé jízdy. Kampaň jsme odstartovali dvěma videi, která zachycovala pohled na vážnou dopravní nehodu s kočárkem. První video zachycovalo divokou jízdu mladé posádky v osobním voze. Druhé pocházelo z kamery v kabině řidiče nákladního auta.

Záběry ukazovaly, jak osobní auto smetlo kočárek pod kola náklaďáku. Na sociálních sítích se strhla velká diskuse o příčinách nehody. A téměř všichni lidé zcela pomíjeli, že obě vozidla jela vesnicí opravdu rychle. A už vůbec nikdo si neuvědomil, že kdyby jeli pomaleji, před mužem s kočárkem by stihli zastavit.

Potvrdilo se nám, že vysoká rychlost je společensky akceptovaná, že ji, v uvozovkách, nikdo neřeší. Navíc se nám podařilo přitáhnout ke kampani i mladé lidi, kteří jsou důležitá cílová skupina, protože způsobují nadprůměrné množství nehod.



Krátký film, který fiktivní nehodu odhaluje a zároveň vysvětluje náš záměr můžete najít na stránkách 13minut.cz.

Dostane se taková kampaň k agresivním řidičům? Jaké všechny cesty jste zvolili?

Na notorické agresory a psychopaty nepůsobí téměř žádná kampaň. Ty je potřeba dostat ze silnic prostřednictvím bodového systému. Agresivita za volantem a problém rychlé jízdy se ale týkají doslova každého z nás. Až 86 procent lidí uvádí, že překračuje povolenou rychlost v obci i mimo ni. Pořád někam spěcháme, do práce, na schůzku, na chatu, za přítelkyní.

Chceme být někde o pár minut dříve a jedeme na hraně svých možností. Naše kampaň složená z televizní a rozhlasové reklamy, dokumentárního filmu, online médií, pomoci influencerů, terénních akcí kolegů z Besipu a Policie ČR, má ambici dostat se pod kůži právě nám všem, kteří žádní notoričtí agresoři nejsme, ale děláme chyby. Musíme si ale uvědomit, že spěch a dohánění času v autě je zbytečný hazard. Že těch pár kilometrů navíc, rozhodně za zvýšené riziko ani lidské životy nestojí. Že ušetřené minuty se mohou ve vteřině změnit v katastrofu, které už nezabráníme.

Věřím, že po uvedení dokumentu 13 MINUT Víta Klusáka, zasáhneme většinu řidičů. Má premiéru 10. června. Je zpovědí pěti viníků vážných dopravních nehod, jejich příběhy do značné míry zničených životů přinášejí nesmírně silné svědectví. Nikdo z nás by nechtěl být na jejich místě, ale stát se to může. Právě díky tomu se s nimi divák může ztotožnit a zamyslet se, jestli sám nedělá to, co oni.

Tato kampaň, kterou uskutečňujeme společně s Besipem a policií, troufám si říct, nemá svým rozsahem na české poměry obdoby, potrvá až do listopadu letošního roku.

Jan Matoušek Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku.

Od roku 2008 pracoval jako náměstek výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Od srpna 2015 zastává funkci výkonného ředitele České asociace pojišťoven, od července 2016 funkci výkonného ředitele ČKP. Věnuje se také problematice dopadů legislativy na podnikatelské prostředí z pozice člena Komise RIA (hodnocení dopadů regulace) Legislativní rady vlády.

Inspirovali jste se při přípravě kampaně v zahraničí? Jakou taktiku požívají tamní organizace na prevenci nehod?

Každá země má svá specifika a jinou mentalitu řidičů, která se samozřejmě odráží i na silnici. V případě fiktivní nehody pro nás byla inspirací online nehoda mladých dívek u Mostu, jejíž hláška „Za pět minut u Tesca“ zlidověla.

V případě dokumentu jsme chtěli ukázat, že řidiči, kteří zavinili vážnou dopravní nehodu, nejsou anonymní piráti silnic z černé kroniky. Že jejich příběhy nekončí anonymním článkem v novinách. Že jde o lidi s tváří, citem, svědomím a často i snahou svou nezměrnou chybu dennodenně odčiňovat. Opravdu si vážím všech aktérů za to, s jakou otevřeností do natáčení takhle osobní záležitosti šli.

Jaké dělají řidiči největší prohřešky? Rychlost, nevěnování se řízení?

Pokud bychom zůstali u rychlosti, tak tu vědomě překračuje téměř každý. Například každý desátý řidič překročí rychlosti v obci i o více jak 20 km/hod. Přitom nepřiměřená rychlost je nejtragičtější příčinou dopravních nehod, může za 40 procent úmrtí na silnicích.

Nevěnování se řízení bylo rovněž jedním z témat našich kampaní. Každý den vídáme řidiče, kteří při řízení vozidla drží mobilní telefon a telefonují nebo píší zprávy a nesoustředí se na dění v silničním provozu. Přitom z pohledu bezpečnosti je během telefonování za volantem řidič ovlivněn zhruba stejným způsobem, jako kdyby měl 0,8 promile alkoholu v krvi. Při psaní krátké zprávy ztratí řidič pozornost na pět vteřin. Za tu dobu ujede při pouhé padesátce 90 metrů, tedy vzdálenost fotbalového hřiště.

Jak je to s věkem - bourají více mladí s čerstvým řidičákem nebo staří?Podle statistik dopravní policie řidiči do 30 let ročně způsobí 133 smrtelných nehod a téměř 18 procent všech nehod zaviní řidiči s praxí do pěti let od získání řidičského průkazu. Naše čísla ukazují, že mladí řidiči do 24 let jsou na silnicích 2,5 krát rizikovější, než je průměrná nehodovost v ČR. Přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu.



Mladí řidiči si možná i kvůli nedostatku zkušeností nedokážou uvědomit, jaké následky může jejich nevhodné chování za volantem mít, ať už jde o rychlost, nebo agresivitu. Až 82 procent řidičů do 29 let se nechá během jízdy vyprovokovat k agresivním reakcím. Vadí jim cyklisté, pomalejší řidiči a bezdůvodná jízda ostatních v rychlém pruhu.

Řada z nich se ale v našem průzkumu přiznala i k vlastním prohřeškům. Přes 80 procent z nich si občas nedělá starosti s maximální povolenou rychlostí, 60 procent se někdy záměrně tlačí na auto před sebou a polovina se přiznala i k předjíždění na poslední chvíli. Každý šestý dokonce zrychlí, jakmile se někdo snaží je předjet.