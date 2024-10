Koalici SPOLU chci pro volby 2025, ale slučovat se neplánujeme, řekl Výborný

Lidovci na sjezdu vsadili na poměrně kosmetickou změnu, protože vaším soupeřem byl v druhém kole taky člen vlády Marian Jurečka. Co se změní na politice KDU-ČSL?

V tomto smyslu to skutečně není žádná dramatická změna. My například naši pozici v rámci koalice SPOLU vidíme shodně s Marianem Jurečkou, stejně tak programové priority. Já se určitě chci více zaměřit na tu důvěryhodnost strany, na komunikaci, a to i směrem do členské základny. Myslím, že je potřeba dát dohromady a postavit celý tým na komunikační marketing, protože nás za rok čekají volby a ty jsou klíčové. To je něco, na co se chci teď více zaměřit, protože teď jsme tomu mnoho času, myslím, nevěnovali.

Průzkumy dlouhodobě přisuzují vaší straně nízká čísla hluboko pod pěti procenty, mezi dvěma a třemi procenty, jak to chcete změnit?

Já myslím, že je potřeba se soustředit hlavně na ta čísla, která ukazují, že až 20 procent voličů, kteří nás volili před třemi lety, KDU-ČSL a koalici SPOLU, zůstali doma. A já chci udělat všechno pro to, aby měli důvod se zvednout, k těm volbám jít a příští rok nás volit. Když tohle to dokážeme, tak dokážeme uspět bez ohledu na to, jestli máme čtyři procenta nebo tři procenta.

Bude někdy ještě KDU-ČSL v budoucnu kandidovat samostatně, nebo pokračuje srůstání ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do jedné strany?

Tady se žádné srůstání neděje. Já myslím, že to všichni vidí. Ten projekt trvá čtyři roky. My jsme opravdu neztratili nic ze svébytné identity KDU-ČSL a tak tomu bude i do budoucna. My se teď bavíme o projektu SPOLU pro parlamentní volby v roce 2025. Další horizont opravdu neřeším.

KDU-ČSL je a zůstává svébytnou stranou. Žádnou integraci nejenom, že neplánujeme, ale ani neděláme. A v tomto smyslu ano, pro další volby bych vůbec nevylučoval, že opět budeme kandidovat jako samostatná značka.

Budete se nějak vyhraňovat víc vládní koalice, aby byla KDU-ČSL trošku víc vidět?

To si nemyslím, že je na místě. My jsme opravdu součástí dnes čtyřkoalice a já chci, abychom tam plnili tu roli, kterou plníme. Máme důležité úkoly, penzijní reformu na ministerstvu práce a sociálních věcí, některá témata, která se týkají třeba ochrany lesů na ministerstvu zemědělství, stejně tak věci kolem ochrany vody například na ministerstvu životního prostředí.

Říkal jste už před sjezdem, že se chcete soustředit na praktické věci. Tak já to vztáhnu na jednu velmi praktickou věc: na penzijní reformu. Premiér Fiala na vašem sjezdu novinářům v kuloárech řekl, že podle něj už vznikla dohoda v koalici na podpoře návrhu pánů poslanců Bendy a Jakoba z ODS a TOP 09 na osekání počtu lidí, kteří budou mít nárok na odchod do předčasného důchodu bez krácení toho důchodu, Místo 129 tisíc lidí to bude jenom 12 tisíc. Je pravda, že ta dohoda už existuje?

Na to vám neumím odpovědět, protože jsem nebyl součástí vedení koalice SPOLU a na těch jednáních jsem nebyl, takže to já si musím zjistit, jak se ty věci mají. V každém případě lidovci dokázali uhájit v rámci penzijní reformy třeba výchovné, které jsme dlouhodobě prosazovali, čili ocenění pro maminky, které měly děti. Tu věc, na kterou se ptáte, já nechám otevřenou k nějaké debatě.

Vyjmenoval jste lidi, kteří by podle vás měli být ve vedení strany. Nebyl mezi nimi Jurečka.

Marian Jurečka má moji absolutní důvěru a bude jako člen vlády součástí toho týmu, protože každý ministr chodí na každé jednání předsednictva.