Když se podíváme na ambice Polska stát se evropským lídrem, jak se to současné vládě Donalda Tuska daří?
Polská vláda vykazuje poměrně slušnou dynamiku. Nejviditelnějším znakem v globálním měřítku je, že Polsko dosáhlo ekonomické síly, která mu umožňuje stát se členem G20. Velikost ekonomiky ve výši jednoho bilionu dolarů je velmi zásadní moment pro potvrzení polských ambicí a pro celonárodní sebevědomí. Cílem vlády je udržet kontinuální růst i za cenu zvyšujícího se veřejného dluhu. Zdůvodnění je nasnadě. Je to válka na Ukrajině. Od roku 2022 doteď je Polsko připraveno vydávat na obranu kolem pěti procent HDP, což je obrovské číslo. Umožňuje to nákupy stíhaček F-35, 96 vrtulníků Apache či stovek tanků Abrams, Leopard a jihokorejských K2.
Poláci nehodnotí náš rozpočet a nehodnotí stav naší armády. Hodnotí ale naši ochotu jim pomoct v případě, že se nacházejí v nouzi.