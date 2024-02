Gymnazista se vzepřel Rajchlovi: Chtěli mi dát pěstí, rodiče teď mají strach

Jak se to v pondělí celé seběhlo?

Byli jsme s kluky ve škole a sledovali na mobilu protesty zemědělců. Podle nás to bylo absurdní, celou demonstraci zemědělcům ukradli dezinformátoři. Komické nám přišly třeba fotografie té takzvané národní domobrany. Řekli jsme si, že bychom to chtěli vidět naživo. Po poslední hodině jsme tam tedy vyrazili, stihli jsme ale až závěr protestu, kdy většina lidí odcházela. Už při příchodu jsme viděli, že je na náměstí i pan Rajchl, kterého jsme znali z médií a měli jsme představu, co je to asi za člověka.

Za těch posledních pár dní jsem si uvědomil, že Jindřich Rajchl je velmi nebezpečný člověk.