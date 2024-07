Nebojí se maturity ani NASA. Chystáme vlastní družici, říká lídr úspěšného týmu

Podporu týmu přislíbil na osobním setkání také premiér Petr Fiala. Středoškolská skupina LASAR v současnosti testuje možnosti restartování družic v laboratoři. V dalších měsících se podle Klingy ukáže, jestli bude možné celý nápad uskutečnit. „Nyní sháníme peníze na stavbu naší vlastní družice,“ prozrazuje v rozhovoru.

Jak se zrodil nápad, se kterým jste v Americe zvítězili?

Některé družice, které obíhají na oběžné dráze a přináší důležitá vědecká data, občas přestanou komunikovat se Zemí. To je samozřejmě problém, družice stojí obvykle vyšší miliony korun.

Přemýšleli jsme, jak by to šlo opravit, zaměřili jsme se konkrétně na družici Planetum-1 pražského planetária, která přestala komunikovat kvůli softwarové chybě, jinak je plně funkční. My bychom ji ideálně chtěli klasicky vypnout a zapnout, jako to děláme třeba s počítačem.

Jenže družice obíhá 500 kilometrů nad Zemí.

Právě. Ještě k tomu rychlostí desetinásobně vyšší než kulka vystřelená ze zbraně a samozřejmě je bez kabelů. Když tedy přestane komunikovat, je to problém. Náš tým přišel s tím, že bychom nahoru mohli poslat laserový paprsek, který by ji restartoval. Pokud by byl dostatečně silný, družice by se mohla, v uvozovkách, leknout, chybu opravit a znovu se nastartovat.

Co všechno tedy k restartu družice potřebujete?

Od začátku jsme věděli, že chceme využít věci, které máme k dispozici v Česku. Máme tu například jedno z největších laserových center v Dolních Břežanech, v Lanškrouně zase vyrábí velice výkonné baterie, které se používají mimo jiné na marsovském vozítku Perseverance právě pro pohánění laserů. U laserů se musí vydat obrovské množství energie za krátký čas, což budeme potřebovat i my.

Simon Klinga Studuje na gymnáziu v v Brně-Bystrci, za tři roky ho čeká maturita.

Věnuje se kosmonautice, jeho tým pojmenovaný LASAR tvoří čtyři studenti a jedna studentka, kromě Klinga je v něm Viktor Adámek, Boris Brovkin, Richard Nikel a Anna Krebsová.

Pětice českých středoškoláků letos uspěla ve finále prestižní mezinárodní soutěže Conrad Challenge v ústředí americké vesmírné agentury NASA v Houstonu s nápadem, jak na dálku opravit nefunkční družice. V konkurenci téměř 600 týmů z celého světa zvítězili ve dvou ze tří kategorií.

Čemu tedy přesně pomáháte? Co se stane, když družice přestane fungovat?

Družice, kterou chceme „nakopnout“ my, Planetum-1, je popularizační družice. Na palubě má Hurvínka, jejím úkolem je ukázat, že kosmonautika je pro všechny.

Na palubě má ale také magnetometry nebo kamery, studenti o ní díky tomu můžou například psát bakalářské práce. Jiné družice se zaměřují třeba na vědecké experimenty, když přestanou komunikovat, ztrácíme jejich data a také peníze, které do nich vynakládáme.

Jaké další cíle s lasery máte?

V budoucnu bychom je mohli využít třeba k tomu, abychom odstraňovali takové družice, které už nejdou opravit. Ve vesmíru je sice místa dost, pokud ale budeme vysílat velké množství družic, může dojít k domino efektu, kterému se v kosmonautice říká Kesslerův syndrom. Tomu bychom mohli působením velmi silných laserů zabránit.

Kesslerův syndrom Jedná se o scénář, ve kterém je hustota objektů na nízké oběžné dráze dostatečně vysoká na to, aby srážky mezi objekty vyvolaly dominový efekt. Při srážce vznikne vesmírné smetí, které způsobí další srážky.

Úspěchem v soutěži to většinou jen začíná. Co máte v plánu dál?

Je to opravdu jen začátek. Čeká nás především spoustu testů, začínáme kvůli tomu například spolupráci s laserovým centrem HiLASE, se kterými budeme dělat mimo jiné testy ozařování.

V laboratoři máme nyní na testování také takzvaný záložní kus družice Planetum-1, který je přesnou kopií té naší nefunkční družice ve vesmíru. Do konce roku chceme nahoru vypustit také vlastní družici LASAR SAT.

Sháníme milion na družici

Takže mimo oprav stávajících do vesmíru vypouštíte nové?

Může to znít paradoxně, když chceme družice opravovat, proč chceme posílat vlastní. Důvod je ten, že tato družice nám umožní všechny potřebné experimenty, kterými chceme hledat další možné cesty k restartování družic.

Bude mimo jiné pokrytá senzory na měření laseru. Bude mít také koutové odražeče nebo plošky z hliníku, které budou měřit působení tlaku laseru.

Jestli tomu dobře rozumím, snažíte se vyplnit díru na trhu a propojit co nejvíce lasery a kosmonautiku, je to tak?

Ano, máme k tomu totiž v Česku vhodné podmínky, naše laserová centra chtějí dělat v kosmonautice a my vidíme ten potenciál. Z našeho pohledu je tu teď příležitost, kterou chceme využít a spojit vícero českých firem, abychom mohli postavit vlastní družici. Teď na to všechno sháníme peníze.

Kolik to bude stát?

Kolem milionu korun.

Konečně byste tedy mohli mít něco hmatatelného.

Už to doopravdy bude něco, co létá nahoře, pro nás to bude určitě velké nakopnutí k další práci. Potom, co se náš nápad líbil lidem v NASA a řekli, že jim to dává smysl, jsme určitě chtěli tyhle myšlenky dotáhnout co nejdál.

I proto jsme otevřeli bránu pro další lidi, kteří by s námi chtěli na projektech pracovat. Už máme zhruba padesát přihlášek od středoškoláků po profesionály z oboru. Budeme je určitě potřebovat.

Gratulací jste po úspěchu dostali nesčetně, pozval si vás dokonce premiér. Od koho potěšila poklona nejvíce?

Těžká otázka. Asi od Aleše Svobody, českého pilota a astronauta. Známe se nějakou dobu a vím, jaký je to profík. Uznání od něj bylo nejvíc. Snad se nám díky úspěchu podaří kosmonautiku v Česku trochu více zviditelnit.

Musk je hustější než Star Wars

Úspěchy v kosmonautice jsou jedna věc, vás ale za pár let čeká maturita. Obáváte se víc maturity, nebo výzev u NASA?

Maturity se neobávám, bude až za tři roky. Kamarádi ale říkali, že to není tak hrozné. Nebojím se ale ani výzev u NASA, na soutěži jsem měl sice nějaký stres, věděl jsem ale, že jsme tomu s celým týmem dali maximum a nemáme se za co stydět.

Vy jste milovník kosmonautiky. Účastnil jste se mimo jiné nejdelší studentské simulované mise k Marsu v celé Evropě. Jaké to bylo?

Sto hodin jsme byli se čtyřmi dalšími lidmi zavření na dvaceti metrech čtverečních, neměli jsme žádnou komunikaci s okolním světem kromě jednoho chatu s řídícím střediskem, které nám zadávalo úkoly. Ve čtyři ráno nám třeba zazvonil alarm, že máme trhlinu v trupu lodi. Bylo to super, pro mě to byl obrovský startér pro to, co dělám dnes.

Animace projektu LASAR, který přišel s unikátní metodou jak deorbitovat nebo restartovat nefunkční družice.

Vede tedy vaše cesta jednoznačně nahoru – do vesmíru? Nebo máte nějaký záložní plán?

Ideální by pro mě bylo živit se kosmonautikou. Čím déle se o ní zajímám, tím více narážím na inspirativní lidi, jako jsou právě kosmonaut Aleš Svoboda nebo mentor našeho týmu Jan Spratek z pražského planetária. Ti to nedělají pro peníze, ale srdcem.

Chtěl bych jednou jít studovat technologii provozu letecké techniky. Záložní plán by byl asi zase ve vědě, možná zkoumání oceánů nebo něco podobného.

Lákala by vás popularizace vědy? Stylem trochu připomínáte Daniela Stacha.

Dan Stach je super, známe se delší dobu, protože jsem s ním dělal rozhovor a chodím na jeho semináře. Rozhodně mě popularizace zajímá, chtěl bych se tomu věnovat do budoucna, natáčet videa a podobně. Naše věda je na velmi dobré úrovni, o úspěších ale ví tak půl procenta lidí, proto je popularizace potřeba.

Myslíte, že se lidstvo někdy dostane na Mars, jak o tom sní Elon Musk?

Když se nedávno SpaceX podařil testovací let Starshipu, běhal mi mráz po zádech. Vždyť je ta loď velká jako tři paneláky, že s tím dokázali přistát je pro mě úplné sci-fi, kosmonautiku to posune. Musk je hodně kontroverzní, jeho výsledky jsou ale neskutečné. Pokud se má někomu podařit dostat živého člověka na Mars, je to právě SpaceX.

Bude to ale obrovsky náročné. Aby se ten člověk vrátil ve zdraví zpátky, musí počítat třeba s vlivem radiace, která ho může oslepit. Cesta trvá minimálně osm měsíců, chcete tam chvíli pobýt a zase musíte cestovat osm měsíců zpět.

Problém může být také třeba s atrofováním svalstva. Predikce jsou tedy složité, může se to stát za dvacet let, o tom se ale opakovaně mluví posledních padesát let.

Lákalo by vás být u toho?

Jednoznačně, jako malý jsem začínal na Star Wars, pak jsem zjistil že existují lidé jako Musk a firmy jako SpaceX, kteří se snaží tyhle věci přeměnit v realitu, která je vlastně mnohem hustší než ve filmech. Určitě bych to chtěl zkusit.