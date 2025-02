S Donem Pablem bychom do vlády už nešli, to je červená linie, říká Hřib

Říkáte, že chcete mít dvouciferný volební výsledek,přitom podle posledních dvou průzkumů, Kantar vám dává 7,5 % a STEM 5,3 procenta, se Piráti spíš kontinuálně sesouvají směrem dolů k 5 procentům. Z čeho vyplývá ten váš optimismus?

Za prvé je nutné se moc nefixovat na průzkumy. Vzpomínám si, jak nás všichni už pohřbívali v roce 2022 po nepovedených volbách. U Kantaru jsme měli 5 procent. Já si na to dobře pamatuji, protože jsme startovali tehdy komunální kampaň a nakonec jsme v Praze měli téměř 18 procent, nikdy předtím jsme neměli víc.

Je to záležitost, u které vím, že ji musím vnímat s rezervou. Já bych se určitě nebál, v žádném průzkumu od roku 2018 Piráti nikdy neměli pod 5 procent.

Chtějí Piráti být v příštím volebním období, když se dostanete do Sněmovny, opoziční, nebo vládní stranou? Hraje roli to, že jste se docela spálili, a tak do toho podruhé nepůjdete?

Vládní zkušenost nám ukázala, že musíme tvrději bojovat za zájmy našich voličů. My jsme v tomto volebním období byli v oslabení, měli jsme jenom čtyři poslance, to jsou potom ty věci pochopitelně složitější, ale docela určitě je faktem, že z vlády se prosazují cíle a program jednodušeji.

Jenom chci, abychom jasně deklarovali v naší povolební strategii, kterou budeme zveřejňovat, tak jako vždy před volbami, do čeho bychom chtěli jít a do čeho určitě ne. Nepochybě se tam objeví, že nechceme vládnout s žádnými extremisty, jako jsou SPD nebo komunisté, i když přebarvení na Stačilo!, a s trestně stíhanými osobami nebo dokonce odsouzenými, třeba jen nepravomocně.

Ale já bych byl rád, abychom se jednoznačně vymezili i proti dalším věcem, mám na mysli konkrétně Pavla Blažka, který se na pozici ministra spravedlnosti snaží ovlivňovat bytovou kauzu v Brně. To je naprosto neakceptovatelné. Narušuje to vnímání spravedlnosti mezi lidmi. To je jednoznačně červená linie, že s Pavlem „Don Pablo“ Blažkem do vlády rozhodně ne.

Ještě jedna věc k vám osobně, jelikož půjdete do voleb do Sněmovny jako volební lídr pravděpodobně v Praze, znamená to, že byste z komunální politiky šel do Sněmovny a chtěl byste být třeba i ministrem?

Teď trošku předjímáme, jak dopadnou volby. Samozřejmě i já mám nějakou odbornost v určitých oblastech, ať už je to oblast zdravotnictví, kde jsem autor technického řešení eReceptů, ale věnoval jsem se i kvalitě péče, bezpečnosti pacientů, zdravotnímu pojištění a podobně, to znamená, že mám nějakou odbornou kompetenci v téhle oblasti.

Dopravu v Praze by řešil už nikdo jiný, kdybyste byl poslanec?

V momentě, kdyby došlo k souběhu funkcí po volbách, tak bych to řešil tak, že bych se nechal nejdřív takzvaně zneuvolnit, vlastně bych už nebyl placen na plný úvazek jako náměstek pro dopravu. A začal bych vyjednávat s koaličními partnery o svém nástupci a předpokládám, že zhruba do půl roku by tento proces mohl nějak doběhnout i s ohledem na to, že tedy i skládání té koalice trvalo půl roku. Myslím, že je to realistický termín.

Několikrát jste řekl, že hlavním tématem nebo jedním z klíčových témat Pirátů v kampani bude bydlení, protože je to problém, který trápí velké množství obyvatel. Co konkrétně chcete udělat?

Je to problém, který tady kvasil strašně dlouhou dobu, takže vykvasil do enormních rozměrů. A proto je nutné to řešit na více frontách. Jednak je nutné zrychlit povolování. Na tom už udělal hodně práce Ivan Bartoš.

Obce by určitě měly dostat více pravomocí a odpovědnosti k tomu, aby měly připravené plochy pro svůj další rozvoj. Není možné zavírat oči ani před otázkou spekulace s byty, to je záležitost, která také je limitující pro dostupnost bydlení. Města by měla také dostat možnost regulace AirBnB a podobných platforem.

To je opět něco, co odčerpává z trhu byty pro dlouhodobý pronájem, které potom představují i nekalou konkurenci třeba pro hotely, které musí plnit požární, hygienické a podobné předpisy.

Mluvil jste o tom, že byste chtěl, aby mladé rodiny měly takové podmínky, aby si mohly dovolit byt na hypotéku. Všichni vidí, jaké jsou ceny bytů a podmínky hypoték. Jak chcete zařídit takovouhle věc?

My jsme tady dlouhou dobu spoléhali na to, že dostupnost bydlení vyřeší trh a že stačí prostě více povolovat. Za Hřiba se povolovalo v Praze nejvíc bytů v novodobé historii, 9700 bytů nových v roce 2021. Rekord. Nikdy předtím ani nebylo víc povolení, nicméně ty ceny nešly dolů.

Jdou nahoru, protože se kupují jako investiční byty.

Přesně tak. Protože se tady s byty spekuluje. Také je problém v tom, že máme nízké platy, nás už předehnali i Poláci. Prostě není možné ignorovat problém, že nůžky se rozevírají oběma směry. Jde o rozhýbání naší ekonomiky, zvýšení mezd.

Já bych chtěl, abychom spustili celonárodní analýzu bydlení a dohromady s odborníky připravili plán, který skutečně vyřeší problém, který je skutečně velký.

Vládní stranou jste byli sice jenom tři roky, ne celé volební období, měli jste dokonce ministra, který byl odpovědný kompetenčně za záležitosti bydlení, ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Proč se vám nepodařilo to prosadit v rámci koalice?

Částečně se některé věci podařily. Ivan Bartoš prosadil nový stavební zákon, který využijeme v Praze například pro urychlení stavby městského okruhu, protože se legislativa objektivně zjednodušila a hlasovala pro to většina poslanců napříč politickým spektrem, takže tento zákon nebude změněn za rok.

Ale bohužel něco blokovali koaliční partneři, například premiér se nechal slyšet, že zákon na podporu dostupného bydlení, tak jak ho připravil Ivan Bartoš, by pomohl až moc lidem, že to není akceptovatelné. Mně tento způsob přemýšlení přijde naprosto absurdní. Ano, od toho tady jsme, abychom pomohli co nejvíce lidem, aby nemuseli mít obavu, že přijdou o střechu nad hlavou.

Bude nějaké další velké, silné téma, které byste chtěli v kampani?

Velké téma je vzdělávání, investice do vzdělávání.

O tom ovšem mluví politici pořád dokola.

A výsledkem je neuvěřitelný chaos, kdy tady cosi připravilo ministerstvo školství, co úplně odmítají hejtmani. Už se k tomu vyjadřuje i prezident. Hrozí tady extrémní chaos. I my Piráti říkáme, že se to má odložit, protože to samé, co teď potvrdili i hejtmani s prezidentem, jsme říkali od začátku, je to prostě nepřipravené.

My jsme navrhovali, aby se ve státním rozpočtu na tento rok stalo vzdělávání skutečnou prioritou. Navrhovali jsme vzít 6,5 miliardy z nějakých dotací a investovat to z velké části do vzdělávání, jak do infrastruktury a do modernizace škol, tak i do platů nepedagogických pracovníků, třeba školních psychologů.

To je záležitost, kterou jsme reálně navrhovali při schvalování rozpočtu. Nebylo to schváleno, protože zcela zjevně ta priorita vzdělávání je jen verbálně deklarovaná ostatními stranami. Ale nakonec, když na to přijde, tak prostě skutek utek. Nějak se vytrácí odvaha reálně dělat věci, které jsou potřeba. My tu odvahu máme.