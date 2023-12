Sanitka přání pomáhá už rok. Překvapuje nás skromnost umírajících, říká garantka

Jaké nejčastější přání plníte?

Přání jsou velmi různorodá a je až překvapující, jak skromná jsou. Nejvíce si lidé přejí setkat se s rodinou, navštívit místa jim blízká. Vezli jsme babičku na svatbu vnučky, umožnili jsme sourozencům se potkat po neskutečně dlouhé době. Podívali jsme se s klientem ke koním. Ale zároveň i některá přání směřovala směrem posledního rozloučení s někým blízkým.

Jaký příběh byl pro vás osobně nejsilnější?

Pro mě osobně byl nejsilnější příběh, který jsem mohla plnit s kolegyní Janou. Žadatelka si přála splnit přání pro svoji kamarádku, která se chtěla podívat na Karlštejn. Bylo třeba ho splnit velmi rychle. A fungovalo to. Bylo to neuvěřitelné, jak všechno do sebe zapadlo. Člověk si řekne, že podívat se na hrad není nic zvláštního, ale tady bylo a povedlo se.

Přání přišlo v sobotu v podvečer. V noci naše koordinátorka Lucie dokázala sehnat kastelána a domluvit návštěvu. No a skutečně jsme následující den vyzvedli klientku i s její rodinou. V sanitce jel i manžel a maminka a další dvě auta jela jako doprovod.

To muselo být velmi emotivní.

Bylo to pro mě velmi dojemné a zároveň náročné, protože jsme všichni věděli, že přání, které plníme je opravdu poslední. Krásné na tom bylo, že tam byla celá rodina a děti mohly mít krásný společný zážitek s maminkou a tatínkem.

Dodnes na to vzpomínám, protože to byla také zdravotnice v našem věku a celou dobu měla sílu se usmívat na všechny okolo. Bohužel za pár dnů jsme dostali smutnou zprávu. Ale s dovětkem, že byla nadšená a šťastná.

Na jaká místa se lidé nejčastěji chtějí podívat? A na co tam vzpomínají?

Nejčastěji to bývá třeba zahrádka, dům, byt, místo, kde se narodili nebo se seznámili s partnerem... Vyprávějí vždy o svých příbězích a o tom, co zažili. Někdy jsou to dojemné, jindy smutné, ale převážně veselé historky. Mnoho lidí mělo opravdu těžký život, ale přes všechna úskalí na minulost vzpomínají s úsměvem a nadhledem.

Splněné přání. | foto: Sanitka přání

Sdílení zážitku s blízkými je klíčové

Zmiňovala jste, že s danou paní jela skoro celá rodina. Kdo vlastně s nemocným člověkem může na výlet vyrazit?

Klienta mohou v sanitce doprovázet ještě další dvě další osoby. Obvykle se přání účastní víc lidí, kteří se do sanitky nevejdou, ti pak jedou svými dopravními prostředky. Myslím si, že sdílení zážitku s blízkými je velmi důležité.

Pokud by někdo chtěl sanitky přání využít, co má udělat a jak to pak celé bude probíhat?

Žádat o přání pro někoho dalšího může kdokoliv, nemusí jít přímo o klienta. Na našich stránkách musí vyplnit webový formulář, kde uvede všechny údaje o přání a další náležitosti. Musí tam samozřejmě být informace o zdravotním stavu klienta, kterému se přání bude plnit.

Formulář žadatel pak odešle a následně ho bude kontaktovat naše koordinátorka, která doladí všechny detaily. Pak už zbývá jen sestavit posádku a sanitka může vyjet. Protože nejsme sanitka, co zachraňuje tělo, ale hladí duši a plní sny, tak máme na klienta dostatek času a nikam se nespěchá.

Přání plní sanitka už téměř rok

Můžeme se ještě vrátit na začátek a k tomu, jak vlastně celý projekt vznikl?

V Nizozemí existuje organizace, která provozuje sanitku přání už patnáct let a za tu dobu splnila přes 20 tisíc přání. Od nich jsme získali potřebné znalosti a také jsme od nich odkoupili naši sanitku. V březnu 2022 jsme oficiálně založili spolek, do konce toho roku řešili přípravy všeho potřebného. V lednu 2023 jsme splnili první přání.

Sanitka přání Posláním spolku Sanitka přání Česká republika je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stadiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo kvůli nemoci nedostupné; aby pacient nemusel zemřít, aniž by nebylo splněno jeho poslední přání. Tím, že připravíme vysněný zážitek, můžeme být v posledních dnech jeho života trochou světla jak pro samotného pacienta, tak i pro jeho okolí. Zdroj: Sanitka přání Česká republika

Kolika lidem jste za tu dobu nějaké přání splnili?

Do dnešního dne jsme jich splnili zhruba 80 přání. Když bychom kromě klientů počítali také rodinné příslušníky a další lidi, kteří se přání účastnili, tak by to bylo zhruba 200 až 250 lidí, kteří vnímají pozitivní přínos splněných přání.

Velkou zásluhu na tomto výsledku má naše koordinátorka Lucie, protože realizace každého přání je z pohledu komunikace poměrně náročná.

Kolik lidí se vlastně na celém projektu podílí?

Sanitku přání tvoří tříčlenný výkonný výbor, koordinátorka přání a 53 dobrovolníků z řad zdravotníků a řidičů-záchranářů, kteří jezdí jako posádky při samotném plnění přání. Převážnou část dobrovolníků tvoří zdravotní sestry, hlavně z oboru intenzivní péče, dále řidiči záchranné služby. Ale máme v týmu také krizové interventy, psychologa, lékárnici a další specializace.

Jak se projekt Sanitka přání od samého začátku posunul?

Podařilo se nám vyřešit většinu nejasností ohledně legislativy spojené s provozováním této nové služby. Ale hlavně jsme zlepšili fungování organizace, takže každé nové přání pro nás není už tak složité a nejasné. Podařilo se nám také zlepšit povědomí o možnosti využít služeb Sanitky přání, takže se na nás obrací více klientů včas.

Kolik vozů nyní máte k dispozici? Pamatuji si, že projekt si na začátek pořídil sanitku právě z Nizozemska.

Sanitku máme zatím pouze jednu, letos v listopadu dostala nový kabát. Není již žlutá, ale bílá, protože musíme dostát legislativě České republiky, která se v mnohém od té Nizozemské liší. Jsem přesvědčená, že se bude líbit stejně jako ta původní.

Část dobrovolníků Sanitky přání. | foto: Sanitka přání

Kdo celý projekt financuje, stojí celý projekt na darech od dárců?

Ano, projekt Sanitka přání je financovaná pouze z darů firem a drobných dárců. Každý den mě překvapuje, kolik lidí se srdcem na dlani v naší zemi je. Protože si myslím, že v dnešní době je i sto korun velký dar, obzvlášť, když zjistíte, že to někdo ušetřil například z důchodu. Hodně nám pomáhají i finance od organizací, které nám darují výtěžek z benefiční akce, nedávno nám takto pomohl spolek Pomáhej SRDCEM.

Klienti se tedy nemusí bát, že by museli něco platit?

Každé přání, které splníme, je pro klienta zdarma. Všechny náklady jsou hrazeny z peněz, které nám dárci posílají na transparentní účet. Nikdo se nemusí bát, že by se musel na přání finančně podílet.

Kolik vlastně lidí se na vás za celou dobu fungování obrátilo?

Přes formulář na našich webových stránkách se k nám dostalo přes 100 žádostí. Další lidé nás oslovují i po telefonu a sociálních sítích.

Splníte přání všem, případně jak vybíráte toho, komu jej splníte?

Bylo by naším snem splnit přání každému, ale bohužel to není úplně možné. Přání mají určitá kritéria, která se týkají zdravotního stavu klienta, ale také míst, kam se má jet. Sanitka přání zatím plní přání pouze po České republice, tudíž jsme odmítali všechny žádosti o přání s cestou do zahraničí. Naopak nemáme žádné omezení, co se týká věku.

Jaké jsou plány do budoucna?

Příští rok bychom chtěli splnit 100 přání s jednou sanitkou. A pokud by se nám podařilo získat i druhé auto, tak bychom mířili na 200 splněných přání. Chceme se také zaměřit na rozšiřování povědomí o naší službě, aby se na nás lidé obraceli včas a informace o této možnost se k dostala potřebným.