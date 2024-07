Komunista Filip se vrací. A věří, že Trump zastaví válku na Ukrajině

Proč se pokoušíte o návrat do vysoké politiky? Myslíte si, že to vaše strana dělá špatně, nudíte se, nebo vám prostě politika jenom chybí?

Já jsem se nechal naší okresní organizací přesvědčit, abych do toho šel. Ústřední výbor mě schválil a důvod, který vnímám jako základní, je, že když se podívám na ten amatérismus, který tady vládne, neschopnost uchopit skutečné problémy občanů České republiky, je to děsivé. Amatérismus je i v tvorbě zákonů a já to vnímám jako advokát ze své praxe. Tak si říkám, že snad mohu pomoci, aby ty zákony byly kvalitnější.

Filipovi soupeři O místo senátora za českobudějovický obvod už nebude usilovat současný senátor Ladislav Faktor. Soupeřem Vojtěcha Filipa ve volbách bude třeba člen ODS a českobudějovický radní a předseda Českého paralympijského výboru Zdeněk Sýkora. ANO navrhlo nestraníka, bývalého ředitele Jihočeského letiště Ladislava Ondřicha. Kandidaturu oznámil i bývalý českobudějovický primátor Juraj Thoma, kterého nominovalo STAN a hnutí Občané pro Budějovice.

Motivoval vás ke kandidatuře do Senátu i úspěch KSČM v eurovolbách?

Ne, to moje rozhodnutí přišlo dřív.

Jak hodnotíte vaši nástupkyni v čele komunistické strany Kateřinu Konečnou?

Jsem rád, že byla zvolena i potvrzena na sjezdu a podporuji její postup.

I to, že vsadila na to, že trošku zakryje vaši komunistickou značku a spojila se s lidmi, kteří chodí na protivládní demonstrace, a s antivaxery? Vy sám nebude do Senátu kandidovat za koalici Stačilo!, kterou sestavila Kateřina Konečná, ale za KSČM.

Tak asi těžko se svým jménem a s tolika lety v čele strany můžu jinak. Každý si mě spojuje s komunistickou stranou.

Kandidoval byste i příští rok do Sněmovny, kdyby vám to do Senátu nevyšlo?

To nevím. Není to otázka, kterou jsem si pokládal, protože ve své advokátní kanceláři a ve vedení Česko-čínské obchodní a průmyslové komory mám práce dost. Takže to je věc, nad kterou jsem ještě neuvažoval.

Jako člověk, který žije politikou, jste určitě pečlivě sledoval politické pohyby, které přinesly eurovolby...

Pokud jde o formování sil na levici nebo na ochranu národních zájmů, to podporuji a podporoval jsem to vždycky.

Nepřekvapilo vás ale, v jaké míře se prosadily neparlamentní strany jako nové uskupení Motoristé sobě?

To se dalo očekávat, protože od současných parlamentních stran už občané nic neočekávají. Podívejte se na vládní strany. Tak nízkou podporu neměly ani vlády ODS pod vedením Mirka Topolánka nebo Petra Nečase. I ty měly vyšší podporu než vláda Petra Fialy. To snad vidí každý.

Hnutí ANO, jehož vládu komunisté pod vaším vedením tolerovali, udělalo po eurovolbách trochu nečekaný tah, když se v Evropském parlamentu spojilo ve frakci Patrioti pro Evropu i se stranami, které patří spíš ke krajní pravici. Ani to vás nepřekvapilo?

Svým způsobem jsem to očekával. A to, jaké je rozložení frakcí v Evropském parlamentu, ukazuje, že tu je zoufalá snaha odcházející politické garnitury Evropy udržet se u moci. Podívejte se na jednání Leyenové s paní Meloniovou z Itálie (italskou premiérkou Giorgi Meloniovou – pozn. autora). Prostě ona se už nemůže spolehnout na současnou koalici, která vychází z velké koalice lidovců, socialistů a zelených.

Ursula von der Leyen byla ale znovu zvolena do čela Evropské komise.

Ale musela taky v něčem ustoupit.

Dojde ke korekci Green Dealu

Očekáváte, že dojde k nějaké korekci Green Dealu, což zajímá velkou část české i evropské veřejnosti?

To asi dojde ke korekci, ale ke zrušení ne. To přece nikdo nechce, aby se nechránilo životní prostředí. Jde o to, jakým způsobem, jak efektivně – a jestli to nepoškozuje principiální národní zájmy.

Favoritem amerických prezidentských voleb je zjevně po nezdařeném atentátu na něj Donald Trump. Pokud se stane americkým prezidentem, ovlivní to významně situaci v Evropě a válku, kterou vyvolalo Rusku proti Ukrajině?

Nesouhlasím s tím, že Rusko vyvolalo válku na Ukrajině. Ta válka se tam vedla od roku 2014 po neústavním puči proti zvolenému vedení Ukrajiny. Nebo si to nemyslíte?

Ne. Byla to ruská anexe Krymu. Podstata otázky ale je, jestli případné zvolení Trumpa prezidentem bude mít vliv na válku na Ukrajině?

Nemám žádné iluze o Donaldu Trumpovi. Také s ním nesdílím politické názory, ale na druhou stranu respektuji to, že si uvědomuje nebezpečí válečného konfliktu v 21. století. A jeho veřejně učiněný příslib, že tu válku zastaví, je podle mého soudu splnitelný, protože ta realita je fakt děsivá. A podle mého soudu to Trump ovlivní, protože stačí, aby se začalo jednat o příměří.