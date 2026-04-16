Jakub Frydrych stojí v čele boje proti nelegálním látkám již sedmnáctým rokem a u příležitosti 35 let existence elitního útvaru poskytl iDNES.cz obsáhlý bilanční rozhovor. Bez příkras popisuje radikální proměnu drogové mapy Česka: proč už chudé regiony nejedou jen na pervitinu, jak rapidně zlevňující kokain opanoval noční scénu a proč se z heroinu stal okrajový problém. Otevřeně se staví proti snahám o legalizaci marihuany a tvrdě kritizuje stát za váhavý přístup k HHC a kratomu.
Které drogy proudí ven z Česka a které se sem vozí?
Jsme etablovaným vývozcem konopí a produktů z něj. Zejména na Slovensko, do Polska a na východ dál vyvážíme pervitin. Také se u nás začaly vyrábět syntetické katinony (stimulanty, vyvolávají těžkou závislost, pozn. red). Například klefedron a mefedron jsou hodně populární v Polsku, v Pobaltí. Extáze se sem vesměs vozí z Nizozemska nebo z Belgie. Kokain k nám proudí z Nizozemska a Španělska. Heroin se tu nevyrábí vůbec, ten se sem výhradně vozí. Ale už jen okrajové množství. Jeho dostupnost je špatná a je hodně ředěný, což svědčí o tom, že se ho sem dostává málo. Uživatelů opiátů je u nás minimum, takže nějaký větší dovoz heroinu ani nedává smysl.
Čísla z dotazníkových šetření udávající počet uživatelé léčebného konopí pro mě nereprezentují žádný argument. Vnímám je jenom jako součást tlaku na liberalizaci dostupnosti konopí, který je dílem aktivistický a dílem lobbistický.