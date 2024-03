Podstrčil jsem mu knížky Remarqua, teď si to vyčítám, říká otec. Káju zabil granát

Jaký byl váš syn Kája člověk?

Jana: Zbožňovali jsme ho, byl to výjimečný chlapec. Sportovec, skvěle se učil anglicky. Bylo to vymodlené dítě, náš první syn nám totiž týden po porodu zemřel.

Martin: Už jako dítěti jsem mu podstrčil knížky Ericha Maria Remarqua, on tomu naprosto propadl. Miloval Na západní frontě klid a Tři kamarády… Dnes si to trošku vyčítám.

Což je silně protiválečná literatura…

Martin: Ano, Kája se zhlédl v tom přátelství, kdy se hrdinové spolu sžili a byli na sobě závislí.

Myslíte, že tenhle moment neodvratně vedl k tomu, že se jednoho dne rozhodl přidat k ukrajinské armádě a jít bojovat?

Jana: To přišlo ještě dřív. Už v pěti letech dělal něco s dědou, mým tátou. A povídá mu: „Dědo, já budu vojákem.“ Kája si ostatně jako kluk vždycky hrál na rytíře nebo vojáky, pokaždé běhal s klackem, který byl buď meč, nebo puška.

Martin: Můj táta byl u policie, bratr u ní je stále, manželka Jana je u vězeňské služby a já tam byl jeden čas také. Asi i proto jsme nechtěli, aby Kája tuhle ani podobnou práci někdy dělal, víme, že je nebezpečná... Ale nebylo to nic platné.