Jsem terčem rasistických narážek, říká Okamura. V SPD jsou i Romové

Postěžoval jste si tento týden, že vám chce Facebook zablokovat stránku, i vašemu kolegovi Radimu Fialovi. Co jste provedl?

Spíš jsem to konstatoval. Je vidět, že naše výtka byla oprávněná, protože poté, co jsme to medializovali, Facebook druhý den upozornění u stránek SPD i Radima Fialy stáhl. U mě to ještě trvá, ale jsme přesvědčeni, že jsem nic neporušil.

Budete si teď dávat větší pozor, co sdílíte, nebo umísťujete na Facebook?

Za všemi příspěvky si stojím. Mně Facebook vytkl tři příspěvky, dám příklad. Citoval jsem srbského prezidenta Vučiče, který chtěl nasadit armádu proti nelegálním migrantům, kteří páchají trestnou činnost při průchodu Srbska tím, že tam páchají krádeže a loupeže. Občané si stěžovali a on řekl, že chce, aby zakročila armáda. Citoval jsem zcela správný výrok, který byl na ochranu řádných a slušných lidí. Kdo jiný by měl zakročit než policie či armáda? A toto bylo označeno za výrok, který má porušovat pravidla.

Postup Facebooku je třeba vnímat v kontextu toho, co se odehrává v USA. Po zabití Afroameričana George Floyda policistou vzniklo hnutí Black Lives Matter a Facebook si dává pozor, že nechce dát prostor k šíření nenávisti. Jak vlastně vnímáte to hnutí Black Lives Matter?

U mě na Facebooku se pravidla vždy dodržovala. Policie už šetří autory některých příspěvků pod mými statusy v diskusi, kteří mi vyhrožovali například smrtí. Takže já bych chtěl vyzvat všechny, aby diskutovali slušně a abychom si vážili toho, že máme demokracii a různé názory.



Jsem přesvědčen, že záleží na všech životech. Slogan Black Lives Matter se mi vůbec nelíbí, protože jsem napůl žlutý a upřímně řečeno, když někdo začal říkat, že na černých životech záleží, místo toho, aby řekl, že na všech životech záleží, tak to není určitě ideální, protože to může evokovat, že na bílých nebo žlutých životech nezáleží. Jsem napůl běloch a napůl žluté rasy a jsem každodenním terčem rasistických narážek od politických oponentů, stačí se podívat do diskusí. Jsem zásadním odpůrcem rasismu a pozitivní diskriminace. Máme mít všichni stejná práva a také stejné povinnosti.

Máte na to stejný názor jako prezident Zeman, který se tak vyjádřil.

Tady bych dodal úsměvnou věc. My jsme to, že na všech životech záleží, řekli ráno na tiskové konferenci v přímém přenosu na ČT 24, a pan prezident to ve stejný den řekl večer na americké ambasádě.

Takže zopakoval slova SPD.

Pan prezident určitě neopakuje slova SPD, jako my neopakujeme jeho slova, ale byl jsem rád, že to vidíme stejně.

Naši romští členové jsou skvělí

Co si myslíte o tom, co o hnutí Black Lives Matter řekl exministr zahraničí Karel Schwarzenberg? Podle něj by v Česku mohlo mít paralelu jako Gipsy Lives Matter. Narážel na přístup části veřejnosti k Romům.

Na všech životech záleží. Před Ústavou jsme si rovni a všichni by měli mít stejná práva i povinnosti. Teď je jen otázkou, jak je kdo schopen se začlenit do společnosti, jakým je přínosem. A tady se už každý chová jinak. Někdo páchá kriminalitu, to je samozřejmě problém, a někdo celý život poctivě pracuje. Heslo Black Lives Matter je rasistické, zkuste si představit, kdyby to bylo opačně, kdyby to heslo bylo, že na bílých životech záleží. To by tady okamžitě nějací aktivisti a blázni říkali, jak jsou běloši rasisti. Mimochodem, v SPD máme i romské členy, jsou skvělí. Máme třeba romskou zdravotní sestru, máme vysokoškolsky vzdělaného romského vychovatele v dětském domově. Pracují, jsou skvělí, máme je rádi a je to v pořádku.

Zmínil jste, že máte v tomto stejný názor jako prezident Miloš Zeman, kterého jste před poslední volbou podpořili. Jste spokojen s tím, jak působí, nebo byste měl nějaké výhrady?

Favorité byli dva. Pan Drahoš a Miloš Zeman. Omlouvám se, že si nepamatuji jméno pana Drahoše, protože poté, co se stal senátorem, jsem nezaznamenal žádný jeho politický výstup. Je neviditelný. Byla to volba mezi zastáncem Evropské unie a migrace a mezi člověkem, který podporuje přímou demokracii a má vlastenecké cítění. Volba to byla jednoznačná. Nikdo není ideální, ani já. Jsme spokojeni, i když v některých věcech s Milošem Zemanem nesouhlasíme. Nesouhlasíme, aby dál byli čeští vojáci v Afghánistánu. Pan prezident také někdy říkal, že by chtěl přijmout euro. Jsou věci, kdy s ním nesouhlasíme, a je spousta věcí, kdy s ním souhlasíme.

Na prezidenta se ptám i proto, že vy jste v roce 2013 chtěl na tento post také kandidovat, ale vnitro vám škrtlo některé podpisy. Zkusíte to znovu, až budete mít možnost po vypršení mandátu Miloše Zemana?

Ministerstvo vnitra mi dodnes nevyhovělo, aby mi ukázalo, který z těch podpisů, které vyškrtali, byl neplatný. Jinak já mám tolik práce s prosazováním programu SPD, že pro mě jsou jedinou prioritou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Tam musíme uspět, protože Poslanecká sněmovna má největší sílu v České republice, může přehlasovat Senát i prezidenta. Na váš dotaz bude jistě celospolečensky zodpovězeno i ve volbách do Sněmovny.

Prezident? Teď ne. Do budoucna třeba jo

Když jsem vás v roce 2008 potkal poprvé, řekl jste mi, že jednou chcete být prezidentem České republiky. Neopustilo vás to tedy po dvanácti letech?

Je třeba doříci to B. Já jsem vnímal prezidenta jako nejsilnější možnou pozici pro realizaci programu přímé demokracie. Teď po 12 letech, když jsem v politice, jsem pochopil, že tou nejsilnější pozicí je pozice v Poslanecké sněmovně. Co se týče volby prezidenta, teď o tom neuvažuji.

A do budoucna?

Do budoucna třeba jo. Ale podmínka toho je, zda to směřuje k realizaci politického programu. To je pro mě alfa a omega. Kdyby to směřovalo k tomu, že to posílí náš politický program, úspěch ve volbách do Sněmovny, tak určitě je to jedno z míst. A taky u prezidentské volby 2023 jednoznačně naším kritériem, když budeme uvažovat o prezidentském kandidátovi, bude to, kdo z kandidátů pomůže při prosazování našeho programu.

Podle posledních průzkumů máte u Kantaru 5,5 procenta, u CVVM 4 procenta. Přitom ve volbách 2017 jste měli přes 10 procent. Kde vidíte vy problém, že jste spadli k pěti procentům?

Konkrétně CVVM nám dávala před volbami do Sněmovny 7 procent a měli jsme 10,67 procenta. Před volbami do europarlamentu nám dávali 5 procent a měli jsme 9,16 procenta. Na tyhle zmanipulované průzkumy není třeba hledět. Máme náš interní průzkum, abychom věděli, jak jsme na tom ve skutečnosti, a víme, že se v některých krajích pohybujeme až na 11 procentech. Mimochodem CVVM dalo v tom zmanipulovaném průzkumu 13 procent ČSSD. Myslíte, že tomu věří sami členové ČSSD, když už nechtějí kandidovat za sociální demokracii? Sami vědí, že mají pod 5 procent. Naopak s námi se jedná zákulisně v krajích o koalicích, protože všichni vědí, že budeme úspěšní v krajských volbách. Kraj od kraje jsou ta čísla od 8 do 10 procent a v některých krajích máme 11 procent.

Tři zásadní rozdíly mezi SPD a Trikolórou

Jak velký problém je pro vás, že vznikla Trikolóra v čele s Václavem Klausem mladším, který byl vyloučen z ODS? Politika, kterou prosazuje, je dost podobná té vaší a cílí na podobné voliče.

Velice krátký čas ukázal zásadní rozdíly mezi programem SPD a Trikolóry. Za prvé Trikolóra nechce vystoupení z Evropské unie, za druhé Trikolóra odmítá přímou demokracii a referendum a Václav Klaus mladší řekl, že nechce ani přímou volbu prezidenta. A za třetí Trikolóra chce zrušit minimální mzdu, což způsobí situaci, že českým občanům, tátům od rodin v dělnických profesích zaměstnavatel řekne: hele, buď budeš dělat za 10 tisíc, nebo vezmeme rumunského nebo bulharského dělníka. My odmítáme zrušení minimální mzdy, podseknutí mzdy pro naše občany v manuálních profesích. Program Trikolóry není vůbec jako SPD, je to program ODS a jsem rád, že se to ukázalo.

Zaujalo mě, že za SPD kandiduje do Senátu na Kolínsku Petr Žantovský, člen rady ČTK. Mluvil jste s ním o tom, že by se této kontrolní funkce vzdal, když za vás kandiduje do Senátu?

Nemluvil jsem s ním o tom. Kandidáty do Senátu nominují naše krajské organizace. Jsme demokratické hnutí, takže Tomio Okamura neurčuje kandidáty. Jsem rád, že za nás kandiduje. Má podobné názory na řadu věcí.

Jaký výsledek krajských a senátních voleb budete považovat za úspěch?

V krajských volbách před čtyřmi lety jsme získali 18 zastupitelů a bylo to v koalici s SPOZ, dohromady 34 zastupitelů a uspěli jsme v 10 krajích ze třinácti. Teď budeme kandidovat samostatně a rádi bychom uspěli ve všech krajích. Rádi bychom měli více než 50 zastupitelů. Co se týče senátních voleb, já jsem je sám v minulosti absolvoval, takže vím, jak je to komplikované pro nové hnutí. Bylo by úspěchem, kdyby se nějaký náš kandidát dostal do druhého kola.

Chceme zrušit koncesionářské poplatky

V jedné tiskové zprávě jste uvedli, že úspěch v krajských volbách vám má pomoci v parlamentu prosadit zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi. S kým o tom jednáte?

Náš návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro vybrané skupiny obyvatel v první fázi už leží ve Sněmovně. Navrhujeme to zrušit pro lidi s nižšími příjmy, pro rodiče samoživitele a pro invalidní a starobní diskuse. To jsme dali k diskusi. Samozřejmě naším cílem je úplné zrušení koncesionářských poplatků a transformace veřejnoprávních médií na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou NKÚ. Byli bychom rádi, kdyby i některé kraje takový návrh podali, kdybychom byli v koalici, abychom zvýšili tlak na přijetí toho návrhu.

Byl jste viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), jednatelem Miki Travel. Opatření proti šíření koronaviru měla negativní dopad na podnikání a firmy podnikající v cestovním ruchu to odnesly skoro nejvíce. Přestali cestovat Češi do zahraničí i cizinci k nám. Jak vnímáte dosavadní opatření vlády na pomoc cestovnímu ruchu? To, že cestovky mohly lidem místo peněz vydat vouchery?

Myslím, že pomoc ze strany státu je nedostatečná. Uvedu dvě čísla. Vláda si neuvědomuje, že cestovní ruch se podílí na HDP České republiky 3 procenty a přímo i nepřímo se na příjmech státního rozpočtu podílí 7 procenty. Týká se to i dodavatelů do hotelů, výrobců tradičních českých suvenýrů, skla, všech dodavatelů do hotelů a do restaurací, hradů, zámků, koncertů. V cestovním ruchu pracuje téměř 250 tisíc občanů. V okamžiku, kdy vypadne příjem těch 7 procent, vzniká otázka, jak bychom měli nahradit výpadek těch příjmů a pracovních míst. Je skutečně potřeba, aby stát začal masivně podporovat Českou republiku i v zahraničí.

Chce to propagační kampaň České republiky

Myslíte nějakou propagační kampaň?

No stoprocentně. Rakušani to dělají. My jsme se vypořádali v rámci Evropy dobře, u ekonomických opatření je to horší a musím říci, že nám hrozí opravdu velká krize, protože koncem června dobíhaly různé výpovědi, odstupné. Řada lidí se ocitne bez práce. Antivirus končí v srpnu. Já jsem lobboval u paní ministryně Dostálové, aby se u cestovního ruchu protáhl až do prosince, protože ty dopady budou obrovské. Bohužel vláda na to není nachystaná.

Mimochodem jak jste to pocítil vy ve svém podnikání? Japonští turisté už mohou přijet do České republiky?

Neexistuje přímý let z Japonska do České republiky, lety z Japonska do Evropy znovu začaly, ale opatrnost je obrovská, cestovní ruch z mimoevropských zemí je prakticky na nule dnes. Já mám dvě zkušenosti. Můj japonský obchod, který provozuji s bývalou ženou, zaznamenal nárůsty, protože zákazníci si zvykli chodit na e-shop. Prodej na prodejně zůstal ve stejné výši, ale narostl e-shop. Na druhou stranu, pokud jde o cestovní kancelář, zákazníci teď nejsou, takže připravujeme restrukturalizaci. Čekáme, máme připravené zájezdy do celé střední Evropy. Spousta lidí se sem přijede podívat a spousta lidí dostane práci. Doufám, že se to co nejdříve vrátí do normálu.

Vy sám budete dovolenou trávit v Česku, nebo pojedete někam do zahraničí?

Nemám žádnou naplánovanou, protože se blíží krajské volby. Budu se pohybovat po České republice.