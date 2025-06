Byla jste jedna ze dvou poslanců hnutí STAN – spolu s Janem Kuchařem, kteří opustili sál před hlasováním o nedůvěře vládě. Zdůvodnila jste to tím, že kdybyste hlasovala proti nedůvěře, popřela byste všechno, kvůli čemu jste do politiky vstoupila. Budete se dál vymezovat vůči koalici, nebo to byl od vás jenom jednorázový akt?

Já jsem chtěla ukázat, že prostě nemohu tolerovat postup ODS, jak se vypořádává s kauzou bitcoinů. Sama jsem si představovala, že ODS bude razantně přistupovat k tomu, aby se věc vyšetřila. Hlavně to samozřejmě dělá NCOZ a orgány, které mají, ale jde o to, aby vyvodila politickou odpovědnost rázně.

Postupně se ukazuje, že ministerstvo financí dopředu vědělo, že bude uzavřena darovací smlouva, nicméně se to teď momentálně svádí na pana Filipa Bendu (ředitele kabinetu ministra financí – pozn. redakce). A stejně ani u něj nevyvodili odpovědnost, natož u vrcholného představitele ministerstva, kde si myslím, že je úplně jedno, jestli řekne, že to věděl, nebo nevěděl. Manažer je zodpovědný a vědět to měl a mohl. To jsou věci, které se mi nelíbí, a chtěla jsem to dát najevo.

Kdyby výsledek hlasování stál jen na mém hlasu, určitě bych se přiklonila k demokratické vládě, protože všechny zlodějské kauzy světa jsou pro mě méně než demokracie, kde by měly žít mé děti.

Paní poslankyně, chápu vaše vyjádření správně, že byste od ODS čekala, že kauza bitcoiny nebude stát místo jenom pana exministra spravedlnosti Pavla Blažka, ale že skončí i ministr Zbyněk Stanjura?

Ano.

Budete nějakým způsobem dál ventilovat svůj požadavek, že má končit i pan ministr Stanjura?

Myslím, že postupem času, jak v podstatě každý den nebo každý druhý den vyplouvají nové informace, to bude k tomu směřovat. Myslím si, že kdyby to byl požadavek STAN, dalo by se o tom nějak s ODS mluvit, ale je to spíš můj názor.

Míníte, že stále nebyly zodpovězeny závažné otázky spojené s bitcoinovou kauzou. Která závažná otázka podle vás třeba nebyla zodpovězena?

Mně není jasné v podstatě od počátku, kdo to vymyslel, že to má být třeba 30 procent? Kdo je za to zodpovědný? Proč nebyla přivolána policie, když se vědělo, že se do těch elektronických zařízení tehdy dostat chtěla a nemohla, protože je to samozřejmě zašifrované?

Kdyby se ta peněženka otevřela a v tu chvíli policisté vstoupili do místnosti, dá se všechno zajistit. Kdyby tam byla NCOZ, tak ta vlastní program, který umí prověřit, že ty bitcoiny jsou toxické, tak by to přece bylo jasné už na začátku.

Vrátil bych se k ministrovi financí. Vy jste přesvědčena, že mohl a měl přijetí toho daru zastavit.

Já jsem se ptala pana premiéra, když byl u nás na klubu, protože nemám v ruce žádné dokumenty svědčící o tom, že ten souhlas ministerstva financí byl potřeba. Já jsem se dotázala Araimu z ÚZSVM (generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřiny Araimu – pozn. redakce), ale ona mi odpověděla, že nemá, co by mi řekla. Pan premiér řekl, dvakrát mi to zopakoval, že souhlas ministerstva financí nebyl potřeba. Pak je mi záhadou, proč to ministr Blažek vůbec řešil s ministerstvem financí. Já jsem přesvědčena, že to tak není, ale nemám v ruce důkaz.

Prostě nevěříte panu Stanjurovi, když říká, že před přijetím daru o tom nevěděl. Vy si myslíte, že to věděl a že to mohl zastavit.

Věřím, že to věděl. A podle mě to i vyplývá z toho dopisu, který unikl. A měl se třeba obrátit na Finanční analytický úřad, nebo měl iniciovat jednání vlády. Myslím, že jeho argument, že nemohl nic dělat a nemohl ho zastavit a působil tak ve své zákonné působnosti, jak se všichni tím teď ohání, že to není pravda, že měl tu možnost dát tento nadstandardní dar, který snad v minulosti nikdy v životě stát nedostal, na vládu. To byla ta možnost, kdy se to dalo řešit normálně, slušně, tak, jak to ve společnosti má být.

Ale nyní byste byla pro, aby pan ministr Stanjura odstoupil nebo aby byl odvolán?

Myslím, že to vyplývá z jeho odpovědnosti. Ano.

Nikdo úplně neví, jak často ještě Sněmovna bude jednat, protože sněmovní volební období končí. Nicméně vy budete dál do konce volebního období hlasovat s vládní koalicí?

To určitě ano. S vládním návrhem nemám problém. Problém je s bitcoinovou kauzou.

Co vám řekli vaši kolegové z hnutí STAN a předseda hnutí Vít Rakušan, když jste se takto rozhodla?

Já jsem to na klubu vysvětlila, co mě k tomu vede, proč jsem šla do politiky, a že nemůžu prostě svoje svědomí a hodnoty opustit. Vzali to na vědomí, prostě jsem to sdělila, je to můj svobodný názor poslance, který složil slib a má své hodnoty a vědomí.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Naše protikorupční bojovnice z Prostějova. Hanka @naiclerova má dnes narozeniny! Není to jen volební jednička Olomouckého kraje, ale pro mě je politická jednička i daleko za jeho hranicemi. Za rozkrývání švindlů v Prostějově v minulosti čelila neustálému tlaku a výhružkám. A https://t.co/6tbiw0HVDc oblíbit odpovědět

Vy jste schválena jako volební lídr hnutí STAN pro volby v Olomouckém kraji. Neobáváte se, že to třeba může mít nějaký dopad?

Nejsem ten, kdo bude nakonec schvalovat kandidátku, ale věřím, že STAN není takový. Jsme demokratické hnutí a nemusíme mít úplně všichni stejný názor a pro mě jsou hodnoty a svědomí na nejvyšším stupínku a neudělala bych nikdy nic jinak jenom kvůli tomu, že to je pro stranické tričko. Máme svobodu rozhodování. U Babiše tam šéf zavelí a kdo se vzepře, tak odchází... U Babiše prostě není možné vybočit z řady. A kdo vybočí, jde z kola ven. My jsme liberální hnutí, máme svoje názory a pokud ty názory jsou pořád v proudu demokratických struktur, tak si myslím, že to je úplně v pořádku.

Tak vy o tom taky něco víte, byla jste tři roky v hnutí ANO, od roku 2013 do roku 2016. Byla jste dokonce zastupitelkou Prostějova za ANO a po třech letech jste hnutí opustila.

To bylo pro mě takové životní zklamání, ale víte, co vám musím říct? Do politiky jsem šla proto, co se dělo na našem městě, jak tam ČSSD a ODS prostě vykrádaly, rozprodávaly majetek, a proto jsem tam šla. A nakonec skončím v Poslanecké sněmovně, kde se zase ODS neudrží před nejdůležitějšími volbami, co si pamatuji.

Ještě poslední věc. Neopustila jste sál, protože jste počítala, že to voliči čekají? Že vám to v říjnových volbách může pomoci?

Ne. To se teprve uvidí, jaké reakce to vyvolá, protože lidé mi píšou třeba, že to je srabáctví a že mít názor ano, nebo ne, je jediné možné. Já jsem myslela, že moje vysvětlení je pochopitelné. Zároveň bych řekla, že převládají pozitivní reakce.