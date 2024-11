Hřib: Zaměříme se na ekonomiku a běžné lidi. Kulturní války upozadíme

Řekl jste, že vaši pozici vnímáte jako dočasnou a že nebudete kandidovat do Sněmovny. Proč? Je pro vás důležitější komunální politika v Praze?

V Praze jsem dostal důvěru téměř 18 procent voličů, vnímám to jako velký závazek v půlce mandátu. A kromě toho tady v Praze děláme velké investiční projekty, které jsou největšími, jaké se nyní v této zemi dělají. Metro D, které by mělo stát 100 miliard, bude konkurovat dostavbě jaderné elektrárny.

Když budete dočasný předseda, dokdy přesně máte v úmyslu stranu vést? A jací lidé ji povedou do voleb?

Musím rozhodně dovést stranu do voleb v roce 2025, které budou, doufám, pro Piráty úspěšné. Věřím v aspoň dvouciferný výsledek. Lídra do voleb si zvolíme únoru.

Máte v hlavě, kdo by měli být volební lídři?

Představu o jménech mám, ale teď je říkat nebudu. Určitě vnímám odpovědnost republikového předsednictva, v prvé řadě předsedy, aby se lídr našel a byl to dobrý lídr. Chtěl bych získat na naše kandidátky nějaké renomované nezávislé osobnosti.

Dejte nám příklad, kdo je podle vás renomovaná nezávislá osoba.

Máme odborníky, kteří reálně mají kompetenci, protože jsme měli lidi ve vedení ministerstva, měli jsme náměstky, ale protože za námi nestojí žádný oligarcha s nějakým mediálním domem, tak bohužel nemáme peníze ani čas budovat mediální relevanci a v takovém případě je pro nás jednodušší oslovit třeba nějakého renomovaného ekonoma. A vůbec teď nechci říkat konkrétní jména. Představu mám, ale s těmi lidmi jsem to neprobíral.

Schválená reforma stanov vám umožní z centrály zasahovat do pozic na kandidátkách.

Ale to jsme měli už dřív, že mohl republikový výbor někoho škrtnout. Reforma je o jiných věcech, o tom, že budeme srozumitelní, že se upraví vnitřní a vnější komunikace Pirátů, prostě celá řada změn, která má přispět k tomu, abychom byli schopni dělat znovu dobré kampaně, takové, jako jsme dělali třeba do Sněmovny v roce 2007.

Řekl jste, že budete pracovat na tom, aby nepropadly hlasy liberálních, středových voličů. Jak přesně to chcete udělat a kterými konkrétními tématy chcete voliče oslovit?

To jsou dvě složky, zaprvé dobrý program, který bude adresovat problémy běžných lidí, a zadruhé kampaně, které jsme uměli udělat dobře. K evropským volbám naši příznivci nedorazili. To má jediné možný vysvětlení a jediný možný důvod, a to je prostě špatně udělaná kampaň, která je nezvedla ze židlí a nepřesvědčila je, že nám to mají hodit. A ten obsah, ten je velice důležitý.

Já chci stranu vycentrovat tak, abychom se začali soustředit na problémy běžných lidí a věnovali se především ekonomickým tématům. Zavedení férové ekonomiky, to má širokou škálu opatření, začíná to u vzdělávání. Chceme být mozkovna, nechceme být montovna. Je to o zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání od mateřských školek až po vysoké školy. A to není zrovna o tom, že bych se chtěl zaměřit na batolata, jako na budoucí voliče, ale spíš řekněme na jejich rodiče.

Potom je to o rozhýbání trhu práce zvýhodněním částečných úvazků. Tato země reformy potřeba jako sůl.

Znamená to, že budete chtít upozadit témata kulturních válek, genderu a podobně?

Ano, přesně tak. Budeme primárně komunikovat ekonomická témata. Všechno zdražuje, životní úroveň stagnuje, nebo klesá. A na to se musíme primárně teď zaměřit. To, že se nemá nikdo diskriminovat, to není politické téma. To je samozřejmost.

Umíte si po tom všem, co si Piráti při odchodu z vlády zažili s ODS, potažmo celou čtyřkoalicí, představit, že s nimi v budoucnu budete opět spolupracovat na vládní úrovni?

Já mám v Praze koalici se SPOLU a Starosty. My jsme za Piráty jasně deklarovali, že v Praze koaliční smlouvu chceme dodržet. Jsem rád, že to koaliční partneři vidí podobně.

Takže byste neměl problém jít s ODS znovu do koalice ve velké politice?

Znovu říkám, já nešel do politiky kvůli tomu, že bych neměl s kým chodit na pivo do hospody. Já tam šel, abych měl možnost prosazovat zájmy voličů, kteří mi dali důvěru.

V Praze naši voliči využívají MHD, takže prosazujeme velké investice do MHD. Protože tou jezdí nejvíce lidí. To je jednoduchá věc. A k tomu, abych to prosadil, se musím bavit s lidmi, se kterými bych se normálně nebavil. A jsem za to našimi voliči placen.

Velký problém Pirátů byl v posledních několika volbách ve vedení kampaně. Vy jste tu dnes připomněl kampaň z roku 2017 „Pusťte nás na ně“ a to, jak vás kvůli ní Jana Nagyová (Nečasová) zažalovala a straně to pomohlo. Řekl jste, že se v kampani musíte jako strana vždy vůči někomu vymezit. Tak kdo to bude tentokrát?

Rozhodně není dobré, že tato země je přímo či nepřímo ovládána oligarchy. Je to velice škodlivé pro férovost ekonomiky. Pravidla mají platit pro všechny. A to tu teď nemáme.

Jaká strana tohle zobecňuje, proti komu chcete jít?

Soupeři jsou všechny politické strany.

Tak naopak. Kdo je váš největší spojenec?

Myslím, že se o spojencích budeme bavit až po volbách. Před nimi ne. Po předchozí zkušenosti se Starosty rozhodně s nikým do předvolební koalice nepůjdeme. A o tom, co se bude dít po volbách, u nás voliči ví již před hlasováním. Protože vždy před volbami zveřejňujeme naši předvolební strategii, s kým bychom si uměli představit spolupráci a s kým jednat nebudeme.

Spolustraníkům jste tu také řekl, že chcete, aby Piráti byli více srozumitelní. V čem doposud nebyli?

Nebyli jsme srozumitelní proto, že některá bulvární média měla tendenci vytahovat minoritní názory z otevřeného internetového fóra a vydávala to za jakýsi směr, kterým se ubírá celá strana. Což tak nebylo.

Demokratická diskuze probíhá ve všech stranách a u všech to bývá často veselé. Ale jen u Pirátů probíhala veřejně, nad čímž si ťukali na čelo i naši voliči. A to se teď změní.