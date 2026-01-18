Na úrovni Sněmovny SPOLU fakticky neexistuje, přiznává nový šéf ODS Kupka

Josef Kopecký
  19:36
Občanští demokraté si na sjezdu po dvanácti letech, kdy je vedl bývalý premiér Petr Fiala, zvolili jako nového šéfa bývalého ministra dopravy Martina Kupku. „Na úrovni sněmovny fakticky neexistuje,“ odpověděl v rozhovoru pro iDNES.cz Kupka na dotaz, zda ještě existuje koalice SPOLU. Strana podle něj s novým vedením zvětšila svou ekonomickou kompetenci.

Jak je to teď s koalicí SPOLU? Existuje ještě?
Na úrovni Sněmovny fakticky neexistuje. Jsme opravdu teď na té dráze, kdy posilujeme vlastní značku, ale spolupracujeme s ostatními opozičními stranami a spolupracovat budeme. Ten úkol je teď jasně definovaný, přitahovat voliče a případně využít tuto sílu pro možnou jakoukoli další dohodu v budoucnu.

Na podzim jsou volby do Senátu. Budete stavět kandidáty ODS nebo SPOLU do senátních voleb?
Někde jsme schopni podpořit a podpoříme kandidáta STAN, tam třeba nebudeme mít svého kandidáta. Někde se domluvíme s dalšími stranami na společném kandidátovi, budeme postupovat strategicky tak, abychom v Senátu neoslabili, ale posílili.

Za volební obvod Praha 1 končí po 32 let v politice, ve veřejné službě, Miroslava Němcová. Už víte, kým ji nahradíte?
Ne, nevíme, bavíme se o tom. Nechci prozrazovat víc, protože teď jednáme i s našimi partnery a snažíme se najít co nejlepší řešení.

Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát

Může být ten, kdo ji nahradí, bývalý premiér Petr Fiala?
To by musel rozhodnout Petr Fiala a já od něj takovou odpověď nemám. Ještě jsem se ho ani neptal.

ODS si zvolila nové vedení nebo ho spíš obměnila. Podle toho, co říkali kandidáti na kongresu, jsem měl pocit, že se ODS posunula doprava a vy jste k tomu řekl, že sytě modrá je dobré vyjádření směru, kterým se teď ODS vydá. Jak to konkrétně občané poznají?
Je několik konkrétních věcí, ve kterých se to prostě ukáže. Jako je daňová reforma, která bude především snižovat daňovou zátěž práce. To je klíčový krok i z odezvy mnoha podnikatelů, jak vytvářet lepší podmínky pro zaměstnávání lidí a pro růst ekonomiky.

Nový předseda ODS Martin Kupka (17.ledma 2026)
Nové, kompletní vedení ODS. Předsedou strany je Martin Kupka, prvním místopředsedou Tomáš Portlík a místopředsedy jsou Karel Haas, Pavel Drobil, Martin Červíček a pozici si udržel Alexandr Vondra
Nový předseda ODS Martin Kupka
Největší podporu při volbě místopředsedů dostal poslanec Karel Haas (na snímku vlevo). Ke zvolení mu gratuluje první místopředseda Tomáš Porttlík.
33 fotografií

Tady je jasné, že směřujeme k tomu, aby tržní ekonomika měla opravdu lepší podmínky a aby zbytečně stát nepodvazoval aktivitu lidí. A mimochodem, nejvíc to vyřeší i problém švarcsystému v okamžiku, kdy pro firmy bude jednodušší zaměstnávat ty lidi, tak nebude motivace utíkat k švarcsystému.

Jak nejenom daňovou reformu, ale i jiné věci prosadíte? Jste sice druhá nejsilnější strana ve Sněmovně, ale opoziční strana. De facto se může stát, že za čtyři roky neprosadíte ve sněmovně vůbec nic, že vám to ANO, SPD a Motoristé nedovolí.
Ale budeme připraveni na další období, budeme mít kompletně připravené reformy prodebatované s odbornou veřejností a se soukromým sektorem. Budou to jasné plány a srozumitelná politika, abychom ji pak realizovali a samozřejmě, že teď se budeme snažit prosazovat naši politiku v konkrétních pozměňovacích návrzích.

Taky platí, že, a říkám naprosto jednoznačně, že nespadneme do pasti a do vábniček, že bychom měli dát třeba prostor pro menšinovou vládu Andreje Babiše. Přebírali bychom tím jen odpovědnost za špatnou politiku a nebezpečnou politiku a zklamali bychom, podrazili bychom naše voliče.

Na druhou stranu ale říkám, že tam, kde bude vláda například omezovat zbytečné regulace, bude šetřit finanční prostředky státu, bude šetřit na provozních výdajích, tam jsme připraveni podpořit ten přístup.

ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Má nové vedení, vrací se exministr Drobil

Ministři a poslanci ODS v pětikoalici podpořili konsolidační balíček, jehož součástí byly i vyšší sociální odvody pro OSVČ. Současná koalice teď navrhuje, aby odvody zůstaly letos na loňské úrovni. Až se bude hlasovat o schválení téhle úpravy, aby to platilo zpětně od začátku roku, podpoří to ODS?
Podpoří za předpokladu, že zároveň se ve sněmovně vyřeší to B k tomu prvnímu kroku. V okamžiku, kdy to bylo součástí konsolidačního balíčku, my jsme se nijak netajili tím, že to je pro nás bolestivý kompromis. Byl ale vázaný na to, že zároveň se zvyšují v budoucnu důchody živnostníků a OSVČ. Ze strany ministerstva práce tehdy zaznívalo, že v okamžiku, kdy to neuděláme, tak ti živnostníci padají fakticky do sociálních dávek, což není správně.

To by byla quasi pravicová politika, ne skutečně pravicová, protože samozřejmě ty sociální dávky platí všichni ti odpovědní, kteří v tomto směru odváděli nebo jako zaměstnanci platili víc. My budeme určitě požadovat to, aby se v návaznosti to zafixování nebo snížení minimálních odvodů přesně zhodnotilo, jestli opravdu dochází k tomu, že ti, kteří platí minimální odvody, pak padají do sociálních dávek.

Do vedení strany byli zvoleni bývalý ministr, teď podnikatel Pavel Drobil a poslanec Karel Haas, který jako jednu ze svých hlavních kvalit, když mluvil k delegátům kongresu, zmínil, že má dlouholetou zkušenost z finančního sektoru. Přiznali jste, že byl určitý problém, že jste něco v tomto směru v minulosti zanedbali?
Já se dívám dopředu, říkám, co ODS bude v nadcházejícím období dělat. A věc, kterou pokládám za důležitou, je posílit ekonomickou kompetenci.

A tu jste posílili podle vás?
Ano, tu jsme podle mého soudu posílili jednak přímým zastoupením těchto lidí v předsednictvu, ale důležitější bude ještě to, co přineseme v rámci návrhů a v rámci práce stínové vlády.

ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl

Pavel Drobil mimo jiné zmínil, že byla chyba, že jste hlasovali pro zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, že na tom ODS nic nezískala.
Jestli si to dobře vybavuju, tak hovořil o tom, že to přišlo ve špatném čase, v předvolebním roce, to mě totiž taky mrzí, protože je to potřeba, já jsem jasným zastáncem toho odděleného systému, který je u nás. To znamená, že platíme koncesionářské poplatky a že média veřejné služby nejsou podvázaná vládou a svázaná se státním rozpočtem.

Takže svůj názor si ponecháváte, že to bylo správné, podpořit zvýšení těch poplatků?
Ano, a přijímám kritiku v tom, že jsme to udělali v nevhodnou chvíli.

Drobil byl ve vládě ministrem životního prostředí, odcházel z ní za určitých okolností. Nemůže vás poškodit, když se třeba bude znovu řešit ta kauza, spor ohledně whistleblowera Libora Michálka?
On velmi rychle vyvodil závěr, rezignoval, pokud si to dobře vybavuju, odešel z vysoké politiky a vybudoval opravdu úctyhodnou skupinu firem, která prosperuje a která dává práci opravdu mnoha set lidem.

Ve vedení ODS není ani jedna žena. A mladší kandidáti taky nedostali ve volbách na kongresu žádnou šanci.
Jsou tam nové tváře, v tom vedení. A co se týče těch dalších kroků, tak v té stínové vládě budou ženy a budou tam i mladší poslanci.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Na úrovni Sněmovny SPOLU fakticky neexistuje, přiznává nový šéf ODS Kupka

Nový předseda ODS Martin Kupka (17.ledma 2026)

Občanští demokraté si na sjezdu po dvanácti letech, kdy je vedl bývalý premiér Petr Fiala, zvolili jako nového šéfa bývalého ministra dopravy Martina Kupku. „Na úrovni sněmovny fakticky neexistuje,“...

18. ledna 2026  19:36

Každá generace má právo na revoltu, říká pamětník Palachova týdne

Demonstrace během Palachova týdne.

V lednu roku 1989 se v centru Prahy odehrály protesty proti komunistickém režimu v rozsahu, které tato země dvacet let předtím nezažila. Impulsem se stala připomínka sebeupálení studenta Jana...

18. ledna 2026  19:14

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

18. ledna 2026

V Bruselu mimořádně jednají o Grónsku. Rutte probíral možnosti s Trumpem

Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)

V Bruselu se v sobotu uskutečnilo narychlo svolané jednání velvyslanců členských států Evropské unie. Mimořádná schůzka reaguje na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o plánovaném zvýšení...

18. ledna 2026  18:49,  aktualizováno 

„Pobočka pekla“. Márnice v Rostově praská ve švech, padlé tu hledají stovky Rusů

Desítky rakví na záběrech pořízených v ruském Rostově na Donu (5. února 2024)

Vojenská márnice v ruském Rostově na Donu funguje jako logistický uzel války. Denně sem přivážejí desítky těl z ukrajinského bojiště a příbuzní je identifikují podle tetování, zubů a osobních...

18. ledna 2026  18:29

VIDEA TÝDNE: Zákeřná ledovka, rozverný nosorožec a amatérské Slunce, seno...

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Česko tento týden potrápily rozmary počasí. V úterý pokryla většinu území silná ledovka a pořádně to klouzalo. Parta nadšenců natočila povedenou pozvánku na závody horských kol v duchu trilogie...

18. ledna 2026  17:53

Na soud s cédéčkem. Nová šéfka advokátů kritizuje pomalou digitalizaci justice

Monika Novotná, předsedkyně České advokátní komory. (5. ledna 2026)

Historicky poprvé mají advokáti ve svém čele ženu. Chce navrátit důvěru lidí v advokacii, zpřístupnit služby právníků v každé obci a pro advokáty přidělované ex offo zajistit stabilnější odměny. V...

18. ledna 2026  17:31

Kyjev chce naše letouny L-159 koupit, odmítl prezident Macinkovu kritiku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal v Kyjevě českého prezidenta...

Prezident Petr Pavel odmítl kritiku ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který mu vyčetl nabídku menších letounů Ukrajině během jeho návštěvy země. Pavel uvedl, že návrh na odkoupení letounů...

18. ledna 2026  16:55,  aktualizováno  17:26

Porucha, nebo rozkaz? Čtvrtina amerických Tomahawků mířících na Nigérii nevybuchla

Premium
TOMAHAWK, americká řízená střela dlouhého doletu pro pozemní útoky (23. března...

Nedávný americký útok v Nigérii, který prezident Donald Trump popsal jako „početné perfektní zásahy“, zřejmě moc perfektní nebyl. Čtyři z šestnácti střel Tomahawk odpálených na nigerijské džihádisty...

18. ledna 2026

ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Má nové vedení, vrací se exministr Drobil

Nové, kompletní vedení ODS. Předsedou strany je Martin Kupka, prvním...

ODS obměnila vedení a strana se posune víc doprava. „Sytě modrá je nejlepší popis pro další směřování strany,“ řekl nový předseda Martin Kupka. V neděli se na post místopředsedy vrátil exministr...

18. ledna 2026  6:45,  aktualizováno  16:40

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Cestování pro otrlé. V Sýrii se opět rozvíjí turismus, hrozbou jsou nejen miny

Lidé se za soumraku koupají v řece Eufrat poblíž syrského města Rakka. (3....

Více než dekádu jim v tom bránila občanská válka. Po pádu režimu prezidenta Bašára Asada však mohou Syřané znovu objevovat svou vlast. V zemi se nyní rozvíjí lokální turismus, pozůstatky konfliktu...

18. ledna 2026  16:33

ODS ocenila muniční iniciativu a vyzvala vládu, aby v ní pokračovala

Nový předseda ODS Martin Kupka

Občanští demokraté na svém volebním kongresu ocenili muniční iniciativu na pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Vyzvali zároveň novou vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, aby v ní pokračovala. Nový premiér...

18. ledna 2026  16:07,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.