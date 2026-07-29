Dvacítka předních českých ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů ČNB Zdeňka Tůmy a Jiřího Rusnoka, považuje prezidentovo veto za opodstatněné a apelují v tomto směru na poslance. Vy jste to komentoval slovy, že se ptáte, jestli se najde aspoň osm vládních poslanců ochotných si to přečíst a zamyslet se nad tím. Věříte, že se můžou opravdu najít?
Opravdu ne. To je takové přání, v jehož úspěch nevěříte.
Oni tu poklici odstranili. A tomu už nerozumím. Tedy rozumím, ale pokládám to za nesmírně nebezpečné.