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Pravidla, která dovolí vládě cokoli, jsou nebezpečná, říká Kalousek

Josef Kopecký
  9:26

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Miroslav Kalousek je bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 a předtím KDU-ČSL. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Rozpočtová pravidla, která dovolují vládě cokoliv, jako kdyby podle exministra financí a bývalého šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska nebyla. „Taková nepotřebujeme, jsou nebezpečná. A to bohužel bude realita,“ říká Kalousek v rozhovoru pro iDNES.cz. Rozumí prezidentu Petru Pavlovi, který novelu rozpočtových zákonů minulý týden vetoval. I podle Kalouska ale vláda Andreje Babiše veto přehlasuje.

Dvacítka předních českých ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů ČNB Zdeňka Tůmy a Jiřího Rusnoka, považuje prezidentovo veto za opodstatněné a apelují v tomto směru na poslance. Vy jste to komentoval slovy, že se ptáte, jestli se najde aspoň osm vládních poslanců ochotných si to přečíst a zamyslet se nad tím. Věříte, že se můžou opravdu najít?
Opravdu ne. To je takové přání, v jehož úspěch nevěříte.

Oni tu poklici odstranili. A tomu už nerozumím. Tedy rozumím, ale pokládám to za nesmírně nebezpečné.

Miroslav Kalousekbývalý ministr financí

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