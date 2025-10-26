TOP 09 musí být schopná kandidovat sama, říká adept na nového šéfa Havel

Josef Kopecký
  9:47
TOP 09 by měla být připravena kandidovat samostatně, říká Matěj Ondřej Havel, který se bude 8. listopadu na volebním sněmu ucházet o post předsedy strany. Do čela chce nastoupit poté, co se z vysoké politiky rozhodla odejít Markéta Pekarová Adamová. „Kdyby se v budoucnu chtěla znovu zapojit do aktivní politiky, přivítal bych to,“ uvedl Havel v rozhovoru pro iDNES.cz. Podle něj ve straně není poptávka po slučování s ODS.
Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který kandiduje na šéf strany místo...

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který kandiduje na šéf strany místo Markéty Pekarové Adamové, při rozhovoru pro iDNES.cz | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který kandiduje na šéf strany místo...
Praha 23.10.2025 Matěj Ondřej Havel poslanec TOP 09 Foto: Mafra Ladislav Křivan
Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který kandiduje na šéf strany místo...
Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který kandiduje na šéf strany místo...
Budete kandidovat na předsedu TOP 09. Jak chcete stranu změnit?
TOP 09 má šanci dát teď prostor novým tvářím, které vzešly z posledních voleb. V nich jsme sice ztratili mandáty, ale máme řadu kvalitních kandidátů, kteří se do Sněmovny nedostali jen těsně. Jsou odborně zdatní a myslím, že právě na nich můžeme stavět. Měli by dostat příležitost se v rámci TOP 09 uplatnit.

Matěj Ondřej Havel

  • Poslanec, předseda školského výboru Poslanecké sněmovny, od listopadu 2023 místopředseda TOP 09 a zároveň zastupitel Královéhradeckého kraje.
  • Vystudoval učitelství českého jazyka a dějepisu, sbormistrovství a historické vědy. Profesní dráhu zahájil jako učitel a později působil jako ředitel Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové.
  • V roce 2018 neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Hradce Králové a v roce 2020 se stal náhradníkem v Královéhradeckém kraji . V říjnu 2021 jej pak koalice SPOLU postavila na čtvrté místo kandidátky v Královéhradeckém kraji, kdy získal 10 858 preferenčních hlasů, což jej posunulo na první místo a zajistilo mu mandát poslance. 
  • Ve Sněmovně aktivně podporuje reformu vzdělávacího systému, prosazuje inovativní přístupy ve výuce a klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů. Zároveň zastává funkci předsedy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

Takže se chcete obklopit novými lidmi?
Ano, ale zároveň chci zachovat určitou kontinuitu a spolupracovat i s některými stávajícími tvářemi. Teď je ale příležitost zapojit do politiky TOP 09 i nové tváře.

Co chcete dělat jinak než Markéta Pekarová Adamová? A co stejně?
Rozhodně se budu snažit pracovat se stejným nasazením a energií. Každý předseda se snaží sestavit si svůj vlastní tým. Já jsem odjakživa byl týmovým hráčem – ať už jsem řídil gymnázium nebo pracoval na jiných pozicích, tak myslím, že to je věc, kterou jednak asi při vší skromnosti umím, druhak je to věc, která je nezbytná. Budu chtít, aby vedení TOP 09 táhlo za jeden provaz, abychom si jasně rozdělili práci, protože pak může společná práce k nějakému většímu efektu viditelnosti. Prostě takhle se podle mého názoru dobře řídí organizace.

Ve volbách jste šli v rámci koalice SPOLU, jejíž budoucnost je nejasná. Má se TOP 09 od ODS spíš oddělit, nebo naopak spolupráci prohlubovat?
TOP 09 bude připravena, má být připravena kandidovat samostatně. Koalice se neuzavírají v opozici. Opoziční práce se přirozeně koordinuje, ale koalice, volební koalice jsou pro vládu. Teď se určitě budeme koordinovat. Tím neříkám, že vylučuji jakoukoliv koaliční spolupráci třeba ve volbách za čtyři roky. Uvidíme, jaká bude situace.

Dávalo to smysl v roce 2021 spojit se do koalice SPOLU, dávalo smysl v roce 2025 v tom projektu pokračovat. A pokud něco takového bude dávat smysl za čtyři roky, tak se do toho třeba zapojíme. Ale sebevědomou politikou TOP 09 musí být ambice, že musí být schopná kandidovat samostatně. Je to tak teď a mělo by to tak být vždycky.

Zůstane společný senátní klub s ODS?
Společný senátní klub má výhodu v tom, že je největší. Kolegové v Senátu vnímají spolupráci jako prospěšnou, takže v dohledné době nedává smysl zakládat samostatný klub.

Když Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek založili TOP 09, byl její první výsledek ve volbách i pro ně osobně možná až překvapivě vysoký. Od té doby to ale až taková sláva není. Teď jste spadli do pozice ne tolik vzdálené tomu, jakou měli po minulých volbách Piráti, kteří měli čtyři poslance. Vy jich máte víc, ale v devíti lidech toho mnoho neprosadíte.
I s devíti poslanci dokážeme pokrýt všechny klíčové výbory – bezpečnost, finance, Evropu, školství. Máme odborníky, kteří se těmto oblastem dlouhodobě věnují. V minulosti jsme dokázali být viditelnou opozicí i se sedmi poslanci, zvládneme to znovu.

Proč se na to ptám tak podrobně. Možnost, že byste šli do společného klubu s ODS i ve sněmovně, neexistuje?
Ne. Už před volbami jsme jasně řekli, že budeme mít vlastní klub, a to platí.

Je reálné, že by se TOP 09 někdy sloučila s ODS?
Já na to často odpovídám, že ve straně po tom vůbec není poptávka.

Jak chcete přesvědčit pravicové voliče, aby volili TOP 09 a ne ODS?
Jsme jedinou proevropskou pravicovou stranou. Od začátku říkáme, že mít euro je výhodné, dávno jsme ho měli mít. Do programu SPOLU jsme prosadili jednotné inkasní místo. Je to věc, kterou bychom asi teď zavedli, kdybychom mohli být u vlády. To jsou věci, které nás přirozeně asi od ODS odlišují, zejména neříkám nekritické, ale výrazné proevropské směřování. Na české politické scéně v tom nemáme alternativu.

Vaše končící předsedkyně vydává knihu o svém odchodu z politiky. Neuvažovali jste, že byste jí to rozmluvili?
To je její rozhodnutí. Odchází ze zdravotních důvodů, ale myslím, že nevyloučila, že se v budoucnu do politiky vrátí. Pokud by se tak rozhodla, já to přivítám.

Abych fungovala, musela jsem na kapačky. Pekarová odhalila, proč končí v politice

Zeptám se ještě na bývalého předsedu Miroslava Kalouska, o němž v té knize říká, že měl ambice být kandidátem TOP 09 na prezidenta a že to neprošlo. Pana Kalouska se pokusíte přivést zpátky do strany?
Nechci komentovat dohady o jeho prezidentské kandidatuře, u toho jsem nebyl. Vím ale, že jsme mu nabídli kandidaturu ve sněmovních volbách, kterou odmítl. Mrzí mě to, protože jsem přesvědčen, že by byl zvolen a že by byl platným poslancem. Spolupráci do budoucna se ale nebráním – záleží na něm.

On se totiž občas poměrně kriticky vyjadřoval o počínání vaší strany i koalice, ve které jste byli. Takže je na místě otázka, jestli se nevydá cestou jiných bývalých předsedů jiných stran, kteří znepříjemňovali pozici momentálním lídrům stran, které dříve vedli. Když nebudete mít Kalouska zpátky ve straně, neobáváte se, že vám to bude nějakým způsobem znepříjemňovat?
Ne, neobávám se. Miroslav Kalousek byl vždycky kritický, a to ke všem, jsem přesvědčený o tom, že bude kritický nadále, ale že by nám nějak znepříjemňoval fungování TOP 09. Asi narážíte na Václava Klause a Miloše Zemana, doufám, že to nebude cesta Miroslava Kalouska a nemám důvod si myslet, že by to tak mohlo být.

Máte devět poslanců a povedete zřejmě školský výbor. Je to podle vás adekvátní zastoupení?
Vzhledem, k výsledku voleb a že máme devět poslanců, je vedení jednoho výboru adekvátní.

Podpoříte Tomia Okamuru jako kandidáta na předsedu Sněmovny?
V žádném případě. Předseda Sněmovny nejenom řídí Sněmovnu, ale je to jeden ze tří nejvyšších ústavních činitelů a má na starosti parlamentní diplomacii, která je důležitá pro navazování obchodních a vědeckých kontaktů.

Nemyslím si, že Tomio Okamura, který poklonkoval Rusku a zlehčoval holocaust, bude respektovaným diplomatickým partnerem pro civilizované země. Pokud by byl zvolen, obávám se, že by nám zavřel dveře k civilizovanému světu. A z toho důvodu ho v žádném případě nepodpořím na předsedu Sněmovny.

ODS nepostaví soupeře proti Okamurovi. Členové Fialovy vlády mají vést výbory

Koalice, která se teď formuje, má ale dost hlasů, aby ho prosadila.
Vznikající koalice má 108 hlasů a může pana Okamuru zvolit. Na druhou stranu je volba tajná, každý poslanec jde za sebe, tak uvidíme, jestli Okamura přesvědčí i poslance budoucí koalice.

Někteří navrhují, aby se některá z bývalých vládních stran „obětovala“ a zabránila tak vzniku nové koalice. Uvažovali jste o tom?
Neuvažovali. Naši voliči od nás slyšeli jasný slib – pokud prohrajeme volby, půjdeme do opozice. Budeme konstruktivní a pracovitou opozicí, ne destruktivní. Nedovedu si představit, že bychom skládali koalici s Andrejem Babišem, který nás v projevech označuje za nacisty. To by bylo zásadní porušení našeho předvolebního slibu, který jsme našim voličům dali.

Petr Macinka z hnutí Motoristé řekl, že současná podoba inkluze skončí. Co na to říkáte jako bývalý ředitel gymnázia a předseda školského výboru?
Myslím, že pan Macinka možná neví, co to inkluze je, když takové věci říká. Inkluze vyžaduje revizi, třeba v počtu asistentů na školách nebo jejich konkrétní pracovní náplně. Takže ano, nějaká revize je důležitá, ale zrušit ji nelze. Bez inkluze by vzdělávání těchto dětí bylo mnohem dražší a složitější. Motoristé tomu podle mého spíš nerozumí a z inkluze dělají strašáka, na kterého se dá všechno možné svést. Nevěřím tomu, že bude inkluze v tom následujícím volebním období zrušena.

