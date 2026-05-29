Zákaz eDokladů u voleb se diskutoval, problémy nejde vyloučit, říká ředitel DIA

Chystají se komunální a senátní volby. Při posledních volbách systém eDokladů spadl kvůli přetížení. Udělala agentura něco, aby se to neopakovalo?
Ano, tento problém řešíme od okamžiku, kdy nastal. Vlastní aplikace prochází kontinuální optimalizací, která běží téměř od chvíle, kdy volby skončily. Hlavním problémem byla vysoká zátěž v době voleb. Aplikace je stavěná tak, aby bez problémů zvládla obsloužit průměrnou zátěž, což je zhruba dva tisíce transakcí (přihlášení do aplikace – pozn. red.) denně, ale v době voleb to bylo 49 tisíc, což je pětadvacetinásobek.
Vážně zvažujeme i variantu, že uděláme zátěžový test a oslovíme veřejnost, abychom „volební“ zátěž nasimulovali v dostatečném předstihu.