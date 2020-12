Vytvořme si vánoční bublinu, třetí vlna pandemie bude emoční, říká terapeut

Vánoce bývají vyhrocené i v normálních letech. Jaké to podle vás bude tento rok, během pandemie koronaviru?

Dá se předpokládat, že by to mohlo být v mnoha věcech krizovější a u mnoha rodin se situace může samozřejmě zhoršit. Hodně myslím na rodiny, kde dochází k domácímu násilí nebo už prochází nějakou krizí.

Takže když už v rodině konflikty byly a teď je velká pravděpodobnost, že budou znova, partneři by si podle vás měli promluvit a shodnout se na nějakém kompromisu, co se musí, co se nemusí...

U rodin, kde je domácí násilí a kde hovoříme o nějakém vážně narušeném rodinném systému, tam o tom otevřeně mluvit nelze. Tam už může mnohdy pomoci jen nějaký odborník. Existují krizové linky, pomocné služby, když by se to mělo nějak vyhrotit. Ale když se mě ptáte, jak zařídit, aby v rodině, kde je dlouhodobě domácí násilí, nebylo o Vánocích, na to nemám odpověď.

A co byste doporučil rodinám obecně?

Asi obecně bych rodinám na Vánoce doporučil, ať zkouší přemýšlet o tom, co je pro ně o svátcích tak stresující a jak si to udělat jinak. Vánoce bychom měli v této době pojmout jako péči o sebe, a to jako každý pro sebe individuálně, tak i o rodinný prostor.

Michal Kniha Absolvoval magisterské studium speciální pedagogiky Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouhodobou praxi v sociální práci a v poskytování krizové intervence na linkách důvěry. V současnosti působí v Domě tří přání, což je nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Věnuje se individuální, párové a rodinné terapii, včetně mediace konfliktů a doprovázení rodin v situacích rozvodu či rozchodu. V terapeutické praxi se zaměřuje na práci s dospělými a dospívajícími klienty, kteří trpí úzkostnými potížemi, potížemi ve vztazích či klienty, kteří potřebují podpořit při hledání vlastní životní cesty.

Konkrétně přemýšlet o tom, jestli to, že je uklizeno, nám přinese tu pověstnou pohodu, klid, odpočinek. K Vánocům patří nějaké zastavení se, vzpomínání, plánování. Jestli je k tomu potřeba mít umytá okna a spoustu druhů cukroví. Takže bych doporučil zvážit při Vánocích to, co je pro mě stresující a co mi ty svátky dávají. Srovnat benefity a ztráty. Určitě, něco je nutné udělat, ale třeba se ukáže, že ne tak nutně.

Takže tohle platí zejména u rodiny, kdy jeden z partnerů cítí, že svátky mohou být vyhrocené, a je větší pravděpodobnost, že se pohádají.

Přesně. V tu chvilku, když jako partner nějaký stres cítím, bylo by fajn, když bych o tom mohl se svým protějškem mluvit. Kolikrát můžeme cítit napětí, aniž bychom věděli proč, takže o tom třeba nemluvíme. Ale je fajn mít v partnerství prostředí, kde se dá o těchto věcech a o tom, jak se cítím, mluvit.

Neznamená to, že když se mi něco nelíbí, tak že ten druhý řekne „dobře, tak já to dělat nebudu“. Ale jenom to sdělení, prostě „tohle je mi nepříjemné, cítím nějaké napětí“, může pomoci, když se to pojmenuje. A potom se i snáze hledá, jestli by se s tím nedalo něco dělat.

A když tam na druhou stranu nebude žádné napětí, ale někteří členové rodiny budou cítit úzkost z toho, že nemohou navštívit příbuzné, že jim budou chybět?

Naštěstí si můžeme volat nebo se spojit online. Samozřejmě to není to pravé, ale je to alespoň nějaká náhrada. Zároveň je dobré domluvit se, jak si to vynahradíme, když to půjde. Něco konkrétního, nějakou představu, že tu svou aktuální potřebu naplním, až to půjde.

Tato situace je těžká i v tom, že nevíme, kdy to skončí. Nevíme pořádně ani vývoj, tak se těžko plánuje, ale je dobré se o tom bavit, těšit se a ty plány si dělat.

Jak Vánoce běžně dopadají na vztahy a jak v této době?

Nevím, jestli to letos nebude mít kvůli situaci horší dopad. S tím mi ale přijde fajn zkusit Vánoce úplně oprostit od zpráv o pandemii a prostě si říct, že se jeden den nebudeme o koroně vůbec bavit.

Takže si udělat takovou svou bublinu.

Ano, a chvilku v ní být. Vánoce jsou o tom, abychom dobili baterky. Vidět se s blízkými nebo si aspoň zavolat. Být v pohodě a odpočívat, vždyť procházíme děsným obdobím, a ten odpočinek si všichni hrozně zasloužíme. O tom, by mohly být tyhle Vánoce – o odpočinku, pohodě, nicnedělání.

Pandemie bude mít poslední vlnu, emoční

Měl jste v minulých letech po Vánocích více klientů, nebo to svátky vůbec neovlivňují?

Já jsem to nesledoval, nějaký nárůst. Myslím si, že obecně se to může zhoršovat až na jaře. K tomu jsou i statistiky, třeba větší míra sebevražednosti .

Je to takové období, kdy už nejsou Vánoce, ke kterým se lze upínat, není Silvestr, ke kterému všichni odkládáme novoroční předsevzetí, není tak ošklivě, začíná být hezky. A v tom, jak to vše kvete a bují, je mnohem větší kontrast s tím, že je člověku zle. Ale uvidíme, co s tím ta krize udělá.

A myslíte, že to teď na jaře bude stejné, nebo by to mohlo být trochu jiné? Když je tam příslib vakcinace a toho, že krize skončí...

Pandemie funguje i na psychické úrovni. Dlouho potom, co tohle všechno skončí, bude ještě obíhat další vlna. A to psychická. Žijeme ve velkém napětí, zmatku, krizi, která se táhne, a to prostě v lidských vztazích zanechá nějaký otisk.

A jaký ten otisk podle vás bude?

Jde o to, jak to téma zpracujeme každý osobně i jako společnost. Ta vlna bude emoční. Jsou totiž emoce, které si nyní nemůžeme pořádně dosytit. Třeba blízkost s našimi rodinami. To může to zanechat šrám, ke kterému bude třeba ještě se nějak vrátit.

A u spousty lidí půjde o to, moci si tu krizi ještě doprožít. Protože teď fungují, mají hodně práce, jsou doma se školáky... Jedou na modu, že musí. A pak bude dobré se k tomu vrátit - co se dělo s mými emocemi, které jsem si mohl a nemohl dovolit. A k těm, které si nemůžeme dovolit, se třeba ještě vrátit.