Povodně mohou vyvolat úzkost i na dálku. Zasaženým dejte čas, říká psycholožka

Jak často by lidé měli vyhledávat nové informace o situaci, pokud samozřejmě nejsou v přímém ohrožení?

Je to obdobná situace jako za covidu či v začátcích propuknutí války na Ukrajině. Doporučení zní, zkusit si informace dávkovat. Zajistit si ty nezbytné či užitečné, které potřebuji. Pokud někdo celý den sleduje povodňové vysílání, může mít pocit, že je toho na něj moc, že mu z toho není dobře a zahlcuje ho to. Potom je třeba televizi vypnout a jít se věnovat jiným věcem, případně pro sebe udělat něco, co mi pomůže a udělá dobře – uvařit si kávu, čaj, přečíst knihu, nebo si zahrát hru s dětmi.