Jaký typ vlaku je pro vás na vyprošťování nejnáročnější?

Moderní vlaky, které mají větší tuhost konstrukce, konkrétně Pendolino. To se potvrdilo také u vlakového neštěstí ve Studénce v roce 2015, vyproštění dvou lidí trvalo hodinu. O sedm let dříve jsme z jiného typu vagónu ve Studénce vyprošťovali hodně lidí, čtyři až šest, a trvalo nám to taktéž hodinu.



Záleží do čeho vlak narazí a v jaké rychlosti. Nejvíce zraněných je většinou v prvním a druhém vagónu. Martin Türke hasič, zasahoval u vlakových neštěstí u Studénky v letech 2008 a 2015