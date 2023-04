Rajchlovi jde o politiku, mezi příznivci jsou i extremisté, říká politolog

Na neděli je plánovaná demonstrace, potažmo blokáda vládních budov. Kolik očekáváte, že na ni dorazí lidí?

Vzhledem k tomu, jak vypadaly předchozí akce, dá se očekávat účast asi tisíců, maximálně desetitisíců lidí. Přijde nejspíš spousta lidí, kteří jsou nespokojení s celkovou politickou situací. Hlavně jsou naštvaní na vládu a opatření, která představuje.

Minoritní část, stejně jako v ostatních případech, budou tvořit nějací extrémněji naladění demonstranti, u nichž se očekává, že budou obsazovat budovy. Struktura účastníků těchto akcí je do jisté míry heterogenní. Lidé, kteří se tam objevují, nemusí být nutně fanoušci vznikající strany PRO, ale různých politických stran, které jsou nyní v opozici. Všechny demonstranty spojuje právě odpor proti současné vládě.

Rajchl trochu mírnil vyjádření

Není pro některé Rajchlovy příznivce blokace vládních budov již trochu přes čáru, nebudou z toho mít strach?

Myslím si, že určitě. Část lidí odradí negativní zprávy, které se objevují v médiích v souvislosti s demonstracemi. Příkladem budiž poslední akce, kdy se demonstranti snažili strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. To je přesně přesně ten typ události, která může spoustu lidí odradit od účasti na ní.

Budou lidé, kteří se v neděli akce zúčastní, schopní skutečně blokovat vládní budovy, například Strakovu akademii?

Rajchl již na posledním výjezdu v Děčíně trochu mírnil své původní vyjádření týkající se blokád vládních budov. Mluvil o nějakém lidském řetězu, který chtějí udělat právě před Strakovou akademii. Je však nutno dodat, že na akce podobného typu je potřeba mít silné personální kapacity, tedy spoustu lidí, kteří to budou ochotni dělat.

Myslím si, že právě ono zmírňování ve výrocích svědčí o skutečnosti, že Rajchl a strana PRO nemá dostatečné personální kapacity pro tuto aktivitu.

Co je vlastně cílem Rajchla či strany PRO?

Hlavním cílem nejspíš bude shromáždit hlasy, které jsou do jisté míry radikální. Otázka ale je, jestli se nesnaží dostávat do politického prostoru, který je už mnohými stranami obsazený.

Určitě jeho nejbližším cílem bude nějaký druh spolupráce jeho aktérů na volbách do evropského parlamentu. To jsou volby, kde je Česká republika pouze jedním volebním obvodem, pro kandidaturu nepotřebujete silné regionální struktury. Tuším, že to bude první cíl, k němuž teď směřuje. Tedy nějakým způsobem uspět v evropských volbách.

12. března 2023

Dostávají se do silných vzájemných sporů

Podobně v minulosti vystupoval i Ladislav Vrabel. V čem se od sebe liší?

Myslím si, že ve spoustě ohledů. Vrabel se nepokusil domlouvat jednolitý politický program. Nevytvářel strukturu politické strany, což je zásadní rozdíl proti Rajchlovi. Ten se aktivity snaží pojmout z hlediska politického boje, ve smyslu snahy zabojovat o evropský parlament. Vrabel takové cíle asi neměl. Ten se pokusil pouze o první krok, shromáždit protestní síly. Ale už tam chybělo řešení nebo alespoň návrh na formulaci politického programu.

Nejsou to nyní vlastně soupeři?

Vrabel a Rajchl se kvůli nedělní akci dostávají do silných vzájemných sporů. Každý z nich si to představuje trochu jinak. Vrabel vlastně obviňuje Rajchla z toho, že se systémem, proti kterému se snaží bojovat, spolupracuje. To je takový charakteristický rys tohoto politického prostoru, tedy vzájemné obviňování.

Má na své straně Rajchl více extremistů, než měl třeba Vrabel?

Tady je potřeba rozdělit účastníky a řečníky. Co se týče řečníků, Rajchl se snaží oslovovat právě ty více umírněné. Už se tam neobjevuje Lubomír Volný či komunisté. Struktura řečníků je primárně spojená s Trikolorou či právě se stranou PRO. To je umírněná rétorika, než kterou představoval Vrabel.

Kdybychom se podívali na demonstranty, je to do značné míry podobné jako u Vrabela. Struktura a míra zapojených extremistů je nejspíš dost podobná.

Poměrně se mu daří nastolovat agendu

V týdnu se na Rajchlově sociální síti objevila zpráva o odvodovém cvičení, v médiích tak rezonuje už několik dní. Není to z jeho strany tak trochu manipulace?

Určitě. Poměrně dobře se mu daří nastolovat agendu, což je poměrně důležité pro jeho propagaci. Pokusit se vždy nastolit nějaké téma, o němž se bude mluvit. Vlastně i útok na Národní muzeum a kauza okolo děkana Ševčíka byl vlastně první úspěšný pokus tuto agendu nastolit. Jde o to využít nějaké informace a trochu ji pootočit do jiného významu. Je to klasická strategie, která se asi dá k propagaci použít.

Sám Rajchl je právník, nedávno se objevily snímky jeho drahého auta. Myslíte, že mu to může u příznivců uškodit, či si naopak řeknou, že je úspěšný?

Myslím si, že se lidé primárně zaměřují na to, co říká. Většině to nejspíš nevadí. Mluvilo se o tom do značné míry i u Tomia Okamury a nezdá se, že by to mělo nějaký efekt na jeho podporu.

Může Rajchl a jeho strana PRO sebrat voliče SPD a hnutí ANO?

Určitě. Před volbami příští rok je to relevantní obava. Nějaká forma vzájemné kooperace by pro ně byla žádoucí. Kdybychom se podívali na to, jakým způsobem se se stranou pokouší spolupracovat Jaroslav Foldyna, nějaká forma kooperace tam probíhá. Uvidíme, jak to dopadne.