Situace je extrémní. Podle nejnovějších informací jsou přítoky do Orlíku nejnižší za 44 let a do Hracholusek na Plzeňsku nejnižší od roku 1930. Je situace o to komplikovanější, když je takto plošná?
Ano, samozřejmě. V letošním roce je extrémním hydrologickým suchem postiženo v podstatě celé povodí Vltavy: Plzeňsko, jižní Čechy, horní Vltava, Sázava, … Průtoky jsou příznivější jen na těch vodních tocích, kde jsou vodní díla – přehrady – a probíhá tam nadlepšování. Na mnoha tocích ale dosahujeme jedněch z nejnižších hodnot naměřených průtoků, ne-li vůbec nejnižších zaznamenaných hodnot za dobu sledování.
Za dobu existence vltavské kaskády jsme to ještě nezažili.