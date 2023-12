Trollí farmy se daly do práce okamžitě po střelbě, říká expert na dezinformace

Po tragické události se ihned začaly objevovat různé nepodložené informace. Jak rychle na tragédii naskočila dezinformační scéna?

Okamžitě, jakmile se informace o střelbě objevily. Ta první sdělení byla, že střelec je určitě z Ukrajiny a že k nám dorazily jakési západní hodnoty a vůbec Amerika. Kromě českých proruských dezinformátorů na tragédii okamžitě naskočila i Kremlem řízená ruská propaganda pracující proti České republice. Prostě, trollí farmy se rozjely.

Jak obecně dezinformační scéna nakládá či zneužívá podobných tragédií?

Zneužijí kdykoliv cokoliv, co je šokující pro veřejnost. V tomhle platí účel světí prostředky a tuzemští dezinformátoři jdou, ruku v ruce s ruskou propagandou, pro dosažení svých cílů doslova přes mrtvoly.

Do práce se okamžitě daly trollí farmy

Může podobná situace ještě více prohloubit to, že lidé prostě nepodloženým informacím začnou více věřit?

V krátkodobém horizontu, kdy jsou lidé pod návalem emocí a míří na ně spousta šokujících sdělení z různých stran, ano. Jakmile opadnou ty silné emoce, vrátí se to do obvyklé situace.

Část společnosti, která je vleku konspiračních teorií a ruské propagandy, ale stejně bude vždy věřit, že všechno bylo jinak. Například že za útokem stojí vláda, aby měla záminku k odzbrojení veřejnosti a k zavedení jakési totality.

Na sociálních sítích se objevují různé příspěvky, kde se tomu lidé dokonce vysmívají či píší, že útočníka budou následovat. Jsou podobné příspěvky většinou od hrdinů za klávesnicí, tedy v uvozovkách vlastenců, nebo je také přiživují ruské trollí farmy?

Kombinace obojího. Do práce se okamžitě daly trollí farmy, které začaly diskuse pod příspěvky zpravodajských webů zasypávat vysmátými smajlíky a vzkazy oslavujícími tento odporný čin. K čemuž dezinformátoři dodávali, že tohle je ten Západ.

Do práce se dali i naši takzvaní vlastenci, kteří jeli ve stejném duchu. Zde je důležité uvést, že velkými vzory našich „vlastenců“, které považují za hrdiny, jsou vrazi jako Anders Breivik z Norska nebo Brenton Tarrant, který vraždil v mešitě na Novém Zélandě.

Je to pro ně exkluzivní příležitost

Jak vlastně rychle naskočily ruské trollí farmy na událost, která se včera v Praze stala?

Okamžitě. Je to pro ně exkluzivní příležitost, kterou dezinformátoři nemohli propást a nevyužít.

Proč se dezinformátoři snaží vinu hodit ihned na cizince, v tomhle případě i Klánovic šířili zprávy o tom, že to byl Ukrajinec....

Naši „vlastenci“ pracují pro Putinův režim a snaží se mu při každé příležitosti pomoci, mimo jiné také očerňováním Ukrajiny. Když se stane nějaká tragická událost, nebo si ji třeba i vymyslí, tak to berou jako skvělou příležitost: tvrdí, že viníkem byl Ukrajinec a rozsáhle to šíří.