Předseda sněmovny Tomio Okamura navrhuje zrušit deváté třídy základních škol. Předseda vlády Andrej Babiš plán vítá. Překvapil vás tento návrh?
Asi mě to nepřekvapilo. Podobné návrhy – byť v určitých obměnách – se objevují už delší dobu. Zároveň jsme svědky velkého tlaku na úspory ve státních výdajích, takže bylo možné očekávat, že se tento tlak projeví i v oblasti školství.
Nedokážu si představit, že by žáci museli už ve čtrnácti letech rozhodnout o svém budoucím povolání. Tam může být důležitý každý rok.