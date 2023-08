Blažka jsme nezvali. Bylo to jeho rozhodnutí, říká mluvčí Milionu chvilek

Překvapil vás ministr Pavel Blažek tím, že přišel na dnešní happening?

Překvapilo nás to proto, že jsme pana ministra popravdě nezvali, ale je to jeho svobodné rozhodnutí.

Co jste říkala na jeho krok?

Za nás to bylo trošku nadbytečné, protože pan Blažek přišel vysvětlovat své nedávné kroky, jako to, že se scházel s panem Nejedlým. V tuto chvíli už to není na nějaké vysvětlování. Tady jde o důvěru lidí ve vládu pana premiéra, pana Blažka a v tuto chvíli už za nás vysvětlení nestačí. Teď už to je opravdu na to, aby on odstoupil anebo ho pan premiér odvolal.

Co říkáte na účast na dnešním happeningu? A budete v nich pokračovat, pokud nerezignuje?

Happening má hlavně za cíl předat naše sdělení a ukázat symboliku. Nezaměřujeme se primárně na účast, ta je zhruba taková, jakou bychom očekávali u akce takového typu. Budeme pokračovat v dalších akcích, pokud nedojde k odvolání Pavla Blažka. To znamená, že třeba spouštíme podpisovou výzvu, ke které se lidé můžou připojovat. Ta bude směřována opět na premiéra Fialu a na to, aby Pavla Blažka odvolal. Plánujeme pokračovat v dalších krocích a v dalších akcích.

Je to celé jenom o Pavlu Blažkovi, anebo je to už trochu i nedůvěra vůči celé vládě?

Tahle akce není namířena proti vládě, je namířená opravdu proti ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi a obrací se vlastně i na premiéra, který má zodpovědnost právě za složení vlády. Důvěra, která neustále klesá a je teď rekordně nízká, se samozřejmě týká i jeho a celé vlády, a tak i v jeho zájmu by mělo být jednat.

Vy říkáte „poslední kapka“, ale premiér dnes oznámil, že to pro něj je pouze žlutá karta. Co na to říkáte?

Za nás to není dostatečné, nám dlouhodobě přijde, že kroky premiéra Fialy v personálním řešení ministerstva spravedlnosti nejsou dostatečné. Za nás toto je opravdu už poslední kapka a Pavel Blažek by neměl být ministrem spravedlnosti.

Jaké další aktivity nyní dělá Milion chvilek pro demokracii?

Věnujeme se naší dlouhodobé činnosti, upozorňovali jsme na novelu o střetu zájmů a teď se budeme věnovat více i aktivitám v regionech a tomu, abychom podpořili aktivní občany všude po celé republice, protože jsou neskutečně skvělí a jejich aktivita je velmi důležitá. Budeme naši energii zaměřovat tímto směrem.

Vaše organizace byla ze začátku spojována zejména s Mikulášem Minářem, poté jeho roli převzal Benjamin Roll. Kdo je teď lídr Milionu chvilek?

My už jdeme zhruba rok směrem jakési decentralizace. Není to tak, že máme jednoho lídra, jednu hlavní tvář, která by rozhodovala a byla zároveň statutárním orgánem. Například na dnešním happeningu vystupovala na pódiu naše ředitelka Marie Jahodová. Dlouhodobě se ubíráme směrem, že máme více lidí, kteří se podílí na vedení, veřejném vystupování a utváří Milion chvilek. Nikdy to nebylo o jedné osobě, byť Minář nebo Roll byly velmi výrazné osobnosti, ale ani tehdy to nebylo jen o nich.