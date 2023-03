Charanzová varuje před povinnou rekonstrukcí budov. Šibeniční a nereálné, říká

Majitelé budov mají podle poslanců Evropského parlamentu snížit energetickou náročnost svých nemovitostí. A to do 10 let. Je to definitivní, že Češi budou muset povinně rekonstruovat?

Definitivní to není. Jak jste řekl, je to stanovisko Evropského parlamentu, ještě se rozjedou vyjednávání s členskými státy. Já osobně jsem stanovisko Evropského parlamentu nepodpořila.

Proč?

Právě kvůli tomu šibeničnímu termínu a je to věc, která bude velmi nákladná. Když se podívám, že v ČR máme 220 tisíc starších bytovek, máme tady panelové domy, a většina z nich není vůbec zateplena, je to neskutečná finanční zátěž, na kterou nebudeme mít peníze. Nebudou na to mít peníze občané a nebude ani dostatek zdrojů z evropských fondů.

Dopad na peněženky občanů

Hovoří se o částce 150 miliard eur, to je podle vás nedostatečná suma?

Všechny podpory budou mít ve finále dopad na peněženky občanů. Obávám se, abychom v době ekonomické krize ještě více domácnosti nezatížili. Já nejsem proti zateplování budov, určitě je to potřeba, ale neklaďme si nereálné šibeniční termíny. Navíc když víme od stavebních firem, že je to nerealizovatelné, že chybí řemeslníci, chybí materiály a je to v českých podmínkách neproveditelné.

Když se nyní rozjedou vyjednávání s členskými státy, co by tedy mělo Česko s touto situací podle vás dělat?

Návrh považuji pro české občany za velmi nešťastný. Česko by mělo udělat maximum, aby zohlednilo dopady na domácnosti, protože dojde i ke konci topení fosilními palivy, což je další věc, která dopadne na české občany.

Máme čerstvou zkušenost z vyjednávání o zákazu výroby aut se spalovacími motory, proti kterému se nakonec postavily některé státy, včetně Česka. Je ještě šance na zmírnění nebo oddálení i tohoto záměru?

Já v tuto chvíli budu pozorně sledovat vyjednávání se členskými státy a doufám, že Česká republika nehodí české občany přes palubu. Bohužel tady v Evropském parlamentu zase zvítězila zelená ideologie nad tím, co je racionální a možné. A to i za přispění několika českých poslanců.

Chápu, že musíme bojovat s klimatickými změnami, chápu, že 36 procent skleníkových plynů pochází z toho, že nemáme dostatečně zateplené budovy, ale na druhou stranu pojďme toto řešit v reálných ekonomických podmínkách a berme v potaz reálnou ekonomickou situaci domácností.

Na druhou stranu v návrhu je klauzule, která pamatuje na ty nejchudší. To by mohlo být dostatečné opatření, nemyslíte?

Jak se říká, ďábel bude v detailu. Já samozřejmě vítám, že i díky úsilí Evropského parlamentu se vyčlenily nové finanční prostředky, aby se pomohlo zranitelným skupinám, nicméně když se podívám na počet budov, kterých se to bude týkat, tak je to naprosto nedostačující. A nevidím, že by český rozpočet byl nafukovací, aby to dokázal kompenzovat.