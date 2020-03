Armáda může pomoci i seniorům, zásobu roušek zatím má, říká ministr obrany

Pane ministře, kde všude jsou v tuto chvíli vojáci nasazeni, aby pomohli zvládnout situaci?

Co se týče konkrétních opatření, tak začněme trošku chronologicky. Hned minulý týden po pondělní vládě přišel na ministerstvo obrany požadavek na nasazení a posílení kontrol na hranicích. Obrana také okamžitě na těch jedenáct přechodů nasadila tři desítky vojenských zdravotníků. Hned druhý den ráno v půl šesté jsme na hranice dovezli techniku, tedy zdravotní kontejnery, vojenské stany a sociální zařízení. Toto opatření nicméně v pondělí skončilo. Od včerejška na základě usnesení vlády posilujeme také výkon policejních činností na devětadvaceti hraničních přechodech, kde máme v tuto chvíli nasazeno téměř 940 vojáků. Mimo hraniční činnost se pak také od minulého týdne podílíme na rozvozu zdravotních ochranných prostředků do krajů, krajských nemocnic. No a v pondělí vypravili a odletěl armádní speciál do Číny pro rychlotesty.

V poslední řadě je pak také potřeba zmínit a je to velmi důležité, že ministerstvo obrany a armáda České republiky jsou součást projektu SALIS, v rámci něhož lze mít k dispozici velkokapacitní letoun AN-124 Ruslan. A právě tento letoun by měl odletět během čtvrtka a o víkendu by se měl vrátit s 5 miliony roušek a dalšími ochrannými prostředky jako jsou respirátory, ochranné oděvy, nebo brýle.

Je stoprocentní, že letoun do Číny odletí a prostředky přiveze?

Ano, jsou vyřízena všechna potřebná povolení.

V České republice je uzavřena dvacítka měst a obcí. Pomáhá armáda i tady zvládnout situaci, pohlídat obyvatele, kteří by zákazy nerespektovali?

Zatím tento požadavek od starostů nebo hejtmanů nepřišel, takže zatím se na těchto uzavírkách armáda nepodílí.

Co v případě seniorů, pokud by bylo třeba potřeba je plošně zásobovat. Na to je armáda připravena?

V tomto případě mohu všechny ujistit, že armáda je připravena v rámci svých kapacit pomoci, pokud tyto požadavky přijdou a bude nutné se zapojit do této činností, tak samozřejmě pomůžeme. Armáda ve své podstatě pomůže všude tam, kde bude potřeba.

Kolik očekáváte, že bude nutné nasadit vojáků?

Dneska predikovat nějaké odhady je těžké, ale když to specifikujeme podle činností, tak vláda schválila 2 100 vojáků na nasazení posílení ochrany hranic ve spolupráci s policií a zatím tam máme nasazeno 940 vojáků. Pokud bude třeba, tak samozřejmě můžeme vyčleníme a nasadíme i další.

Jak jsou v současné chvíli tito vojáci chráněni?

Kromě vojenské ochrany, což znamená, že mají vojenské ochranné prostředky – oděv a ochranné masky OM 90, tak samozřejmě jste si mohli všimnout, mají i ty zdravotní ochranné prostředky, tedy roušky.

Vojáci jich mají dost?

Samozřejmě i my čekáme na doplnění tohoto zdravotního ochranného materiálu, který pak postupně, jak ho budeme dostávat, budeme těmto vojákům doplňovat.

Jaké zásoby roušek má armáda celkově?

Na činnost, kterou děláme, tak máme. Co se týče Ústřední vojenské nemocnice tak tam máme tyto zásoby minimálně ještě na čtrnáct dnů provozu. Podobně to máme i v dalších vojenských nemocnicích.

Neměly být z pohledu armády zásoby zdravotnických ochranných pomůcek větší?

Podívejte. To by byly a jsou jen spekulace. Dneska je nedostatek ochranných prostředků v celé Evropě. A vzpomeňme si na dobu, kdy jsme si udělali obrovské zásoby léku Tamiflu a pak se vyhazoval. Jinými slovy v současné chvíli prostě platí, že děláme všechno, děláme maximum proto, abychom teď tyto ochranné prostředky zajistili co možná nejdříve a celou situaci zvládli.

Poskytovala armáda také nějaké zdravotní pomůcky jiným – státním nebo krajským nemocnicím nebo je má výhradně jen pro své účely?

Zdravotní ochranné prostředky má armáda pro své účely. Ze zásob jsme poskytovali tyto zdravotní prostředky zatím jen Ústřední vojenské nemocnici.

Premiér Andrej Babiš v souvislosti s úsporami a hledáním peněz na finanční kompenzace kvůli koronavirusu zmínil, že by armáda mohla zrušit některé své tendry. Dokážete si to představit?

V současné situaci nevíme a neznáme, jaké budou konkrétní ekonomické dopady této krize. Ano, pan premiér zmínil, že by se mohla rušit zakázka - konkrétně se bavil o jednom projektu a to o BVP. Musíme si ale uvědomit, že tento projekt je historicky největším vyzbrojovacím projektem v historii armády a je součástí koncepce vyzbrojování armády České republiky. A vláda tuto koncepci schválila. Tudíž předpokládám, že v případě, že by skutečně mělo dojít ke zrušení tohoto projektu, tak by se o tom muselo zase diskutovat na úrovni vlády.

Ale dokázal byste si něco takového vůbec představit? Jde přeci o koncepční přezbojování.

Ano. Jde o přezbrojování. Já si ale tyto katastrofické scénáře nechci představovat a v žádném případě také nechci předjímat, jaký bude vývoj této mimořádné situace.

Co byste vzkázal vojákům?

Všem vojákům na hranicích a zdravotníkům a také pilotům, prostě všem, kdo se podílí na řešení této krize bych chtěl moc poděkovat. A samozřejmě úplně stejně bych chtěl poděkovat i zodpovědným občanům, kteří dodržují opatření a neporušují je.