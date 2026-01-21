Armáda letouny L-159 postrádat nemůže. Šance na prodej byla jindy, míní expert

Matyáš Müller
  10:26
Prezident Petr Pavel po své cestě do Kyjeva mluvil o tom, že by Česká republika mohla nabídnout Ruskem napadené Ukrajině své čtyři letouny L-159. Tuto možnost však nejdříve zpochybnil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a následně odmítla i celá vláda. Armáda České republiky podle ní letouny potřebuje. S tímto tvrzením v rozhovoru pro iDNES.cz souhlasí expert Milan Mikulecký. „Z pohledu obranyschopnosti ČR nedává smysl se jich zbavovat,“ říká.
V posledních dnech se znovu otevřela debata o letounech L-159. Kromě nich máme švédské letouny Saab JAS-39 Gripen. V plánu jsou také americké F-35 s dodáním po roce 2030. Opravdu česká armáda čtyři letouny L-159 stále potřebuje?
V tuto chvíli za ně armáda České republiky nemá náhradu. Máme pouze 12 gripenů. Když zohledníte jejich reálnou okamžitou nasaditelnost, tak bez letounů L-159 bychom se dostali na velmi problematická čísla. Jinými slovy – ano, letouny L-159 armáda stále potřebuje.

Kdy bude mít Česká republika za tyto letouny náhradu?
Přímá náhrada za L-159 se neplánuje. Až dorazí všech 24 amerických stíhaček F-35, tak už L-159 nebudou potřeba. Jenže to je záležitost velmi vzdálené budoucnosti. Navíc jsem k deklarovaným termínům dodávek F-35 poměrně skeptický.

Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

Česká armáda momentálně má, pokud se nepletu, 24 letounů L-159.
Tady je potřeba to rozlišovat. Celkově máme 24 letounů řady L-159, ale jde o dva různé typy. Šestnáct kusů tvoří jednomístné víceúčelové lehké bitevní letouny L-159 ALCA, které mají plnohodnotné bojové schopnosti. Zbylých osm jsou dvoumístné cvičné L-159T, jejichž bojové možnosti jsou výrazně omezené.

O jaký typ by mohla mít zájem Ukrajina?
Ukrajina by měla zájem o všechny typy. Už na podzim roku 2022 se o tom vedly debaty. Tehdy armáda údajně připustila, že by byla schopna poskytnout čtyři letouny, pokud by je politici označili za nadbytečné. Tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to ale odmítla s tím, že armáda potřebuje všechny L-159 a nemůže postrádat ani jeden kus.

Nyní Ukrajina naznačovala, že by letouny mohla odkoupit. Nechtěla by je darem.
Je potřeba se vrátit k tomu, jak celá debata vznikla. Od začátku se pracovalo s variantou darování čtyř letounů. Teprve během nedávné návštěvy prezidenta Petra Pavla v Kyjevě poprvé zaznělo, že by Ukrajina byla ochotna je koupit. Z čistě vojenského hlediska však provozovat čtyři kusy jednoho typu, ke kterému nemáte žádné další zázemí, nedává příliš smysl.

Česko nabídlo Ukrajině bitevníky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Takže ekonomický rozměr se do debaty dostal až poměrně pozdě?
Ano, až v momentě, kdy ukrajinská strana přišla s tím, že by letouny odkoupila. Je to pochopitelné – Ukrajina je v zoufalé situaci a hledá jakýkoli prostředek, který by mohla nasadit proti ruským útokům, jež často míří na civilní cíle.

I kdyby šlo „jen“ o čtyři kusy, stále podle vás nedává smysl se jich zbavovat?
Z pohledu obranyschopnosti České republiky ne. Pokud bychom se všech L-159 vzdali, museli bychom se smířit s tím, že budeme fungovat pouze s 12 gripeny. A když vezmete v úvahu, že jejich reálná operační schopnost zdaleka nedosahuje 100 procent, tak je to prostě málo.

Přesto – nebyla to ztracená příležitost?
Myslím si, že ano, ale už v minulosti. Na přelomu let 2022 a 2023 to byla velmi dobrá možnost. Pokud bychom tehdy získali adekvátní náhradu, mohly L-159 na Ukrajině odvést spoustu práce. A popravdě řečeno, dokázaly by to i dnes.

Pomohli jsme Ukrajině a ušetřili na likvidaci, hodnotí expert darované zbraně

Proč jsou L-159 pro Ukrajinu zajímavé?
Přínos by byl značný. L-159 mají nižší provozní náklady než třeba americké stíhačky F-16 nebo Mirage, které Ukrajina používá. Letoun má vlastní radar, systém varování před ozářením nepřátelským radarem a dokáže nést výzbroj účinnou nejen proti dronům, ale i proti podzvukovým střelám s plochou dráhou letu. Velkou výhodou je také schopnost operovat z travnatých letišť nebo provizorních ploch. To umožňuje rozptýlení letounů na velkém území a ztěžuje jejich zaměření a zničení protivníkem.

Ve veřejné debatě zaznělo, že prezident Petr Pavel možnost dodání L-159 nejprve veřejně zmínil, aby z ní nakonec sešlo. Jak to působí navenek na spojence?
Upřímně řečeno, není to nic neobvyklého v české politice. A ani v rámci alianční politiky to není žádná výjimka. Podívejte se třeba do Polska, kde se často liší vyjádření prezidenta a premiéra. Neviděl bych v tom ani ohrožení pověsti České republiky, ani její pozice v NATO.

A nepřipravuje se Česká republika o určitý vliv v regionu?
Nemyslím si. Nedodání čtyř letounů nemá zásadní vliv na naši pověst na Ukrajině. Česká republika je tam vnímána jako země, která pomáhá – ať už na státní úrovni, nebo prostřednictvím dobrovolnických aktivit. A z hlediska geopolitické váhy se tím také nic zásadního nemění. Spíš jde o otázku, zda si jednou budeme moci říct, že jsme ve správný čas udělali maximum možného.

