Piráti přitvrzují v boji proti alkoholu. Ať se večer neprodává, říká Michailidu

Spolu s kolegyní, první místopředsedkyní Pirátů Klárou Kocmanovou jste představily návrhy, které by měly regulovat prodej alkoholu. Navrhujete na něm varovné etikety podobné jako na krabičkách cigaret a také, aby nesměla být reklama na alkohol v televizi a rozhlasu do 20 hodin. Už máte reakce od koaličních partnerů a od ministra zdravotnictví?

Diskuse se bude vést hlavně o tom, která ta opatření by měla nějakou větší podporu v koalici. My jsme navrhly, že by se omezila reklama minimálním způsobem, že by se zavedly zdravotní varování na etiketách, nicméně ta opatření, která lze zavést v kontextu regulace a obchodu v České republice, jsou mnohem širší. Můžeme se bavit o regulaci prodeje, o regulaci toho, kde se může prodávat, můžeme se bavit o licencích pro prodej. A slyšela jsem nebo dostalo se ke mně, že například na ministerstvu zdravotnictví jsou otevření debatě právě o omezení prodeje, například, že by se po nějaké večerní hodině, třeba desáté, už alkohol neprodával v prodejnách. A my jsme připraveni se bavit i o dalších opatřeních. Myslím si, že je důležité, abychom se jako koalice, ale i společně s opozicí, shodli na tom, jaké kroky udělat ještě v tomto období, protože jak vzešlo i z našich debat v kontextu prosazování psychomodulačních látek, problém alkoholu si uvědomují všechny strany.

Předpokládáte, že návrh by měl být předložen jako vládní nebo ho předloží Piráti do Poslanecké sněmovny?

Pokud bychom se dohodli na vládním návrhu, který by implementoval nějaká z těch opatření, které jsme navrhovali, tak samozřejmě budeme pouze rádi. Pokud to tak nebude, my se určitě pokusíme s tou situací něco udělat, ať už nějakým pozměňovacím návrhem k otevřeným zákonům nebo nějakým vlastním poslaneckým návrhem. Například byla hojně diskutována nová regulace na omezení reklamy na hazard a myslím si, že tam by bylo rozumné dát pozměňovací návrh, který by to rozšířil i na alkohol.

Byla byste vy nebo Piráti pro, aby se víc zdanil alkohol?

My spolupracujeme s PAQ Research, kteří o rozumnějším zdanění alkoholu hovoří poměrně do hloubky a často, protože zdanění alkoholu v České republice není dostatečné. Například když se podíváme na rozdíl ceny piva čepovaného v provozovnách a toho v supermarketu, tak je to až zarážející a strašidelné. Samozřejmě je také velké téma v rámci koalice zdanění tichého vína, nicméně toto jsou složitější otázky, které samozřejmě zahrnují i ministerstvo financí, nejen zdravotnictví.

Překvapila vás reakce premiéra Petra Fialy, že už nemá moc v tomto volebním období zasahovat do zdanění, když byl tázán na možnost zdanění tichého vína?

Debata ohledně tichého vína se vedla dlouho, u některých koaličních jednání jsem byla osobně a myslím si, že některé koaliční strany jsou velmi za to, aby se zdanění vína nějakým způsobem narovnalo, nicméně některé koaliční strany mají bohužel asi příliš mnoho voličů a partnerů v Jihomoravském kraji, a tam to není úplně populární téma.

Zmínila jste možnost omezení doby prodeje, že by se po dvaadvacáté hodině neprodával už alkohol a že to řeší na ministerstvu zdravotnictví. Vy byste to podporovala?

Omezení doby prodeje alkoholických nápojů je součástí dlouhodobé koncepce, kterou k alkoholu máme, vychází to i z existujících výzkumů. V Austrálii sledovali, že omezení doby prodeje snížilo násilné činy pod vlivem alkoholu, ale také zranění pod vlivem alkoholu. Takže ano, my bychom takové opatření uvítali.

Ještě se vrátím k tomu návrhu, že by bylo na alkoholu varování jako na krabičkách cigaret. Dovedete si představit náruživého pijáka piva nebo vína, že když se podívá na lahev a uvidí tam, že mu to může způsobit nějaké vážné onemocnění, že si řekne – já si to pivo nebo víno nekoupím?

Nemusím si nic představovat, protože pro tyto věci existují samozřejmě výzkumy. Není to o jednom konkrétním náruživém pijanovi piva nebo vína, varovné etikety zvyšují informovanost celé společnosti. Je to spíše dlouhodobé opatření, které mění atmosféru ve společnosti. My jsme v současnosti v situaci, kdy člověk, který nepije, je vlastně podivný, je ve společnosti neustále tázán na důvody, a jestli si tedy nedá aspoň jednoho panáka a podobně. Není to o tom, že by etikety cílily na lidi, kteří jsou již v rizikové závislosti, ale je to opatření, aby se přístup společnosti k alkoholu pomalu, ale jistě měnil.

Jak vysoká je podle vás šance, že nějaké omezení ohledně alkoholu v tomto volebním období projde?

Myslím si, že vůle ke změně v oblasti reklamy na hazard a potažmo i alkohol je. Podle mě to je takové opatření, které se diskutovat bude. U varování na etiketách, ač jsou velmi žádoucí a dlouhodobě by splnily svůj účel, jsem zaznamenala větší odpor. Nicméně jsme otevření se bavit i o jiných typech opatření, pokud k tomu bude v koalici vůle.

Lidé budou moci pěstovat tři rostliny konopí

Jste taky v koalici u jednání ohledně pravidel pro pěstování konopí. V jaké fázi se teď vyjednávání nachází?

V rámci koaliční shody, kterou jsme vyjednali na konci června, jsme došli k tomu, že všechny koaliční strany si přejí, aby bylo umožněno samopěstování dospělým občanům. Půjde jednoznačně o vládní návrh, kdy bude dospělým občanům umožněno pěstovat si tři rostliny konopí.

Co se týče nějakých dalších možností, my Piráti si myslíme, že nějakou delegaci samopěstování, ať už na nějaký spolek nebo jinou osobu, je žádoucí umožnit, protože ne každý dospělý, který by měl potřebu užívat konopí, si ho může vypěstovat. Tam se snažíme stále ještě zapracovat na tom, aby tuto delegaci nějakým způsobem návrh obsahoval. Samozřejmě chceme dále tematizovat i regulovaný trh s konopím, protože samozřejmě ne všichni uživatelé konopí v České republice ho chtějí i pěstovat. Odhaduje se, že čtyřicet procent uživatelů v České republice si obstará konopí na ilegálním trhu, který s sebou nese často nějakou návaznou kriminalitu. Hrozí tam větší tresty, tudíž to nezapadá do snahy snížit počet vězňů. Musíme ale také uvažovat nad tím, že pokud umožníme pouze samopěstování konopí, do státního rozpočtu nepřibude ani koruna.

Takže na konopných klubech jste se zatím tedy nedohodli?

Ne, bohužel. Zástupci KDU-ČSL jsou velmi striktní ve svém požadavku, že si umí představit pouze samopěstování.

Podle koaliční dohody by si tedy člověk mohl sám pěstovat tři květiny konopí. Jak velké množství konopí by mohl mít u sebe doma, nebo když půjde na ulici, aby mu nic nehrozilo? Je na tom dohoda?

Samozřejmě není úplně vědecký konsenzus na tom, kolik lze vypěstovat z jedné standardizované rostliny, nicméně dohodli jsme se na nějakém kompromisu, kdy jsme počítali na jednu rostlinu s nějakými 200 gramy, to znamená, že v jednom obydlí by mohl člověk mít 600 gramů konopné sušiny. U sebe na ulici, jsme se dohodli, by mohl mít 30 gramů.

Přišlo už vyjádření Evropské komise ohledně zákonu o psychomodulačních látkách, který byl přijat, když se v České republice řešilo, za jakých podmínek se mohou prodávat výrobky z HHC a kdo a za jakým podmínek se k nim dostane?

Je to pionýrská iniciativa i v rámci celého světa. S komisí jsme v kontaktu, už jsme si vyměňovali několik otázek a odpovědí zejména v kontextu toho, jak se naše nová legislativa bude vztahovat k evropskému právu. Na otázky jsme nějakým způsobem odpověděli, zároveň jsme se bavili i se zástupcem Evropské komise, když jsme byli na založení Evropské agentury pro drogy v Lisabonu a tam jsme vysvětlovali svůj záměr, takže myslím, že je to na dobré cestě. Nicméně Evropská komise má ještě do 21. srpna čas, kdy by nám měli poslat nějaké souhrnné vyjádření.