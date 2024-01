Chyby jsme měli čekat, zájem o eDoklady byl obrovský, říká ředitel DIA

Jak je možné, že už takřka týden po spuštění aplikace se do ní některým lidem stále nejde přihlásit?

To mě překvapuje, takovou informaci nemám. Evidoval jsem velké problémy s přihlášením do aplikace v pátek večer a celou sobotu, v neděli jsme zaznamenali chybu ze strany Microsoftu a v pondělí došlo k velkému přetížení NIA (Národní identitní autorita, státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály, pozn. red.), kvůli kterému se nešlo do aplikace vůbec přihlásit.

Udělali jsme mnoho zásahů a v úterý už jsme byli v chodu, který bych až na malý výpadek nazval normálním. Od té doby neevidujeme žádné výraznější problémy.