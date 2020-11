Je namístě, aby poslanci ukázali, kdo ještě vládě věří, říká šéfka TOP 09

Jste ve funkci šéfky TOP 09 přesně rok. Koncem října jste spolu s předsedou ODS Petrem Fialou a lídrem KDU-ČSL Marianem Jurečkou oznámili, že vaše strany chtějí jít příští rok do voleb v koalici. Jak jste dál pokročili ve vyjednávání detailů spolupráce?

Už před podepsáním memoranda jsme čtyři měsíce intenzivně jednali, měli jsme shodu na základních programových principech a dohodu na konkrétních věcech, které chceme prosadit. Pracujeme na programových prioritách, na všech kapitolách programu, na přípravě kampaně a máme také dohodu, jak budou vypadat kandidátky. Ne jmenovitě, ale jak budou rozděleni lídři.

Vaše strana je nejsilnější v Praze, takže se logicky nabízí, že právě vy povedete trojkoalici do voleb v Praze. Dohodli jste se tedy právě na tom s ODS a s KDU-ČSL?

Ano. Každý z předsedů bude lídrem ve svém kraji, v tom, ve kterém kandidoval už v roce 2017, nebo v němž žije. Já budu lídryní v Praze, Marian Jurečka v Olomouckém kraji a Petr Fiala, který je zároveň kandidátem trojkoalice na premiéra, ve svém Jihomoravském kraji.

Hovoří se o rozdělení počtu 9 lídrů ODS, 3 KDU-ČSL, 2 TOP 09.

Ano, tento klíč platí. Druhého lídra budeme mít v Pardubickém kraji, ještě budeme tyto věci schvalovat ve svých stranách, ale dojednané to již máme.

Vaši celkovou dohodu, včetně programu a obsazení celých kandidátek konkrétními lidmi, chcete představit kdy? Ještě letos?

Bude to určitě až v příštím roce. Samotný nominační proces má nějakou lhůtu. Je to dohoda tří stran, takže to chvíli trvá.

Neobáváte se problémů uvnitř ODS kvůli tomu, že máte vést společnou kandidátku v Praze?

Už jsem o tom s kolegy z ODS hovořila a vidím velkou snahu se dohodnout a dojít ke společnému úspěchu, což si žádá i tuto dohodu. Vidím velkou vůli se domluvit, než abychom se spolu špičkovali. Soupeřem je někdo jiný. Chceme společně uspět a vyhrát.

Nedávno jste na Twitteru připomněla, jak jste přesně před rokem v kandidátském projevu citovala Margaret Thatcherovou. Nežít na dluh, myslet na horší zítřky, splácet včas účty. Jak velký problém máte s tím, co udělala ODS ve Sněmovně, když spolu s ANO a SPD prosadila daňový balíček, jenž by způsobil „sekyru“ ve výši 130 miliard korun?

Nebyla jsem sice na tom samotném hlasování, jednáme v polovičním počtu, ale hlasovala bych proti tomu návrhu. Od samotného začátku, kdy Andrej Babiš a Jan Hamáček návrh předložili, jsem od předkladatelů chtěla slyšet i to B, čím chtějí výpadek příjmů rozpočtu pokrýt.

To nebylo zodpovězeno, takže teď očekáváme od ODS, že do jednání v rámci trojkoalice o programu přijdou s jasnou odpovědí na budoucí rozpočtování, pokrytí těchto výpadků a úsporami na straně výdajů. Je nutné se snažit o co nejvyrovnanější rozpočty, což v blízké době, i kvůli tomuto kroku, nebude tak snadné, ale očekávám, že ODS přijde s jasnými a konkrétními návrhy.

Superhrubá mzda měla dávno skončit, bránil ji Babiš

Co budete doporučovat senátorům zvoleným s podporou TOP 09? Aby vládní daňový balíček úplně odmítli, nebo aby ho přepracovali?

Budu jim doporučovat, respektive hovořili jsme spolu o tom, že naše stanovisko je jasné. Rozpočtová zodpovědnost má přednost. Budeme chtít dodržet to, co jsme prosazovali ve Sněmovně, také v Senátu.

Chci připomenout, že TOP 09 už jednou superhrubou mzdu zrušila a to v Nečasově vládě. Mělo to platit od roku 2015 a byl to Andrej Babiš jako ministr financí, který zrušil to zrušení. To znamená, kdyby nebylo vlády Bohuslava Sobotky a tehdejšího ministra financí Babiše, tak už několik let lidé nemuseli platit takto vysokou daň a mohli mít větší výdělky.

Teď je ne úplně vhodný okamžik kvůli ekonomické krizi, kterou procházíme a určitě ještě budeme procházet. Byl to Andrej Babiš, kdo před několika lety zamezil, aby byla superhrubá mzda zrušena, častokrát se slovy, že výpadek je příliš velký. Takže tím, kdo by se měl zodpovídat z toho, že superhrubá mzda tu stále ještě je, je Andrej Babiš.

Zaznamenala jste návrh vicepremiéra Hamáčka, který chce přesvědčit senátory, aby upravili daňový balíček a aby po zrušení superhrubé mzdy byly sazby daně z příjmu 19 a 23 procent a výše roční slevy na dani na poplatníka 30 tisíc korun? Argumentuje, že dopady balíčku na rozpočet by pak byly o 100 miliard korun nižší.

Je tam ještě jeden háček, o kterém pan Hamáček nemluví, a to je dopad pro živnostníky takového způsobu zdanění. Pro ně by návrh výhodný nebyl. Je potřeba se bavit nejen o příjmech rozpočtu a to byl měl pan Hamáček uznat, on sám je představitelem strany, která v posledních letech velmi „pumpovala“ rozpočet, když to tak řeknu, pouštěla veřejným financím žilou na častokrát zbytné výdaje, které je dnes těžké ukočírovat.

V návrhu rozpočtu na příští rok se vláda, včetně pana Hamáčka, toto nesnaží nijak zohlednit a dostat výdaje více pod kontrolu. Zamést před vlastním prahem si musí ten, kdo tady za poslední roky nabral desítky tisíc nových státních zaměstnanců, včetně úředníků, kdo tady vymýšlel dárečky pro voliče, jako jsou slevy na jízdné a podobné věci, které rozpočet nafukují, a kde bychom měli zase začít šetřit. Právě z toho důvodu, abychom byli schopni ustát současnou krizi, a co nejméně sáhnout lidem do peněženek.

PES má mezery a hluchá místa

V neděli bude vláda zřejmě rozhodovat o přeřazení celé České republiky do třetího pásma epidemiologického rizika podle tabulky PES. To by znamenalo, že by se otevřely vlastně všechny obchody s omezením patnáct metrů čtverečních na osobu, mohly by otevřít restaurace i fitness. Je tempo rozvolňování omezení podle vás pomalé, adekvátní, nebo příliš rychlé?

Při prodlužování nouzového stavu jsme kladli několik podmínek. Některé z nich zohledňují, že PES má mezery a slepá místa. Například 15 metrů čtverečních na osobu je podle nás zbytečně příliš, chtěli jsme, aby se zrušil i zákaz prodeje v neděli, aby lidé mohli rozprostřít své nákupy do dalšího dne. Žádali jsme, aby byla odstraněna diskriminace pro menší prodejce, kteří mohou snáze regulovat počty lidí v prodejnách.

Rozvolňování mi přijde adekvátní, ale mohly přijít některé úpravy „psa“ již dříve. Jedna ze zásadních výtek, že PES neobsahuje stupeň, který by nepožadoval nouzový stav, a vláda není ochotna říci, že tímto způsobem, i pokud tempo nárůstu nakažených nevzroste, můžeme být v nouzovém stavu třeba půl roku a možná i déle, protože než bude proočkována dostatečně velká část populace, koronavirus tady s námi bude.

Musíme se s tím naučit fungovat a žít, ale nemůžeme si zvykat na to, že nouzový stav je samozřejmostí. Považuji nouzový stav za něco zcela výjimečného. Je na vládě, aby stanovila takové podmínky, které budou mít co nejmenší devastační účinky na ekonomiku, na živobytí lidí. Ale zároveň není dobré čelit jedné vlně za druhou a funovat systémem brzda - plyn.

Systém PES tady měl být už dávno, my přinášíme návrhy, jak ho vylepšit, a mrzí mě, že je vláda nechce vyslyšet.

Váš skoro již koaliční partner ODS vyzval vládu, aby po skončení nouzového stavu sama požádala o důvěru a v případě, že to neudělá, aby se hlasovalo o nedůvěře vládě. Je to správný nápad?

Vláda situaci nesmírně zhoršila svým laxním přístupem během začátku druhé vlny v srpnu, v září. Pan Babiš chtěl řešit zahrádkářský zákon místo koronaviru a dá se říci zcela jistě, že na vrub těchto rozhodnutí je celá řada ekonomických dopadů, kterým čelíme, i řada obětí koronaviru, které by jinak nemusely být.

To je tak zásadní selhání, že ho nelze přejít a nelze nevyvozovat zodpovědnost. Proto si také myslím, že po nouzovém stavu je namístě, aby sama vláda požádala opět o důvěru a aby poslanci ukázali, kdo důvěru vládě s takovým selháním na krku je ještě ochoten dát.

Když to vláda neudělá, přičemž už špičky vlády řekly, že k tomu nevidí důvod, budete mezi těmi, kdo budou chtít hlasování o nedůvěře vládě?

O tomto postupu budeme ještě jednat. Uvidíme, v jaké to bude konstelaci, ale já jsem přesvědčená, že by za to vláda měla nést zodpovědnost.