AI se vyvíjí, do pěti let za nás vyřídí letenky, říká expert. Pomoci může i gorilám

Podle Lukáše Benzla, zakladatele České asociace umělé inteligence, bude AGI něco jako hodně chytrý asistent, který vyřídí nejrůznější úkoly. „Řeknete mu, aby vrátil boty, které vám nesedí, a zároveň koupil letenky na dovolenou. A on to za vás udělá,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz Benzl.

Co to AGI vlastně je? A kdy by se tady mohla objevit?

AGI má za cíl replikovat kognitivní schopnosti člověka. Nyní je AI velmi specifická, generuje text, obrázky a tak dále. Obecná AI by měla být chytřejší, měla by se umět přizpůsobit novým situacím a být schopná řešit neznámé problémy. Predikce, kdy by se měla AGI objevit, se stále snižuje, nedávno to byl rok 2050, teď mluví odborná veřejnost o roce 2031, někteří jdou ještě dál a mluví o horizontu maximálně pěti let odteď.