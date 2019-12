Chování lékařů dál trápí pacienty, i když se situace zlepšuje, říká expert

Nakolik je komunikace mezi lékařem a pacientem důležitá?

Mnohem víc, než se zdá. Na některých lékařských fakultách na západ od našich hranic se u praktické části státnic klasifikuje chyba v komunikaci na stejné úrovni, jako chyba v diagnóze. U některých pacientů má již dobře vedená komunikace terapeutický efekt sama o sobě, jakkoli se to zdá nadnesené.

Co je tedy při komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem nejdůležitější?

Nikdy pacientovi nelhat a pamatovat na povinnost mlčenlivosti vůči němu, tedy dodržovat lékařské tajemství. V případě sdělení terminální diagnózy pak nikdy neudávat konkrétní datum – v některých případech je snad možné sdělit rámec, však s neustálým zdůrazňováním, že existují výjimky na obě strany. Je třeba taky pamatovat na to, že nesdělení lékaře je rovněž významnou informací.

Co naopak nefunguje je odkládat sdělení, nereagovat na pacientovy signály, být vždy ve spěchu nebo dokonce doufat, že informaci sdělí někdo jiný.

Jak si podle Vás v této oblasti stojí čeští zdravotníci?

Je to mnohem lepší než dřív, i když pořád ne ideální. Pokud si čeští pacienti na něco stěžují, pak téměř nikdy ani na nedostatečné znalosti lékařů a ani na jejich nedostatečné dovednosti. Ve většině případů jsou to právě nedostatky v přístupu k pacientům, kdy je lékař nekomunikativní, arogantní a podobně.



Tedy z té známé trojnožky znalosti, dovednosti, postoje, máme v Čechách největší prostor na zlepšení právě v tom třetím sloupu, v otázce komunikace, postojů. Co se týče času, zdravotnictví je vždy průsečíkem mezi tím, co bychom chtěli a tím, co si můžeme dovolit.

Divíme se pak, že nám pacienti utíkají k alternativcům. Jistěže, někdy je to způsobeno tím, že my jim už nic nemůžeme nabídnout a oni se takzvaně stébla chytají. Jindy je to ale proto, že alternativec na ně má vždy dost času a oni se u něj cítí komfortněji, než u nás.

Čím jsou podle vás nedostatky v komunikaci způsobené?

Nastavením systému. Ale taky tím, že nám prudce narostl problém osamělosti. Mnozí občané, a nikoli jen senioři, touží po sociálních kontaktech a tak zajdou k lékaři – a nemoc se již vždycky najde.

Jak časté jsou v českém zdravotnictví konflikty mezi pacientem a zdravotnickým personálem?

Narůstá problém arogantních nebo i agresivních pacientů.

Jak by se neshodám dalo předcházet?

Pro komunikaci s nimi ve zkratce platí to, co geniálně vystihl Chesterton – když opilec na soudce vyplázne jazyk, pak to jediné, co nesmí soudce udělat, je vypláznout na něj jazyk též. Jistě si ale lékař nemá nechat vše líbit. Pokud se primář nezastane v takové situaci kolegů, žádní mu nezbudou.