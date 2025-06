Končícímu ministrovi a svému stranickému kolegovi z ODS Pavlu Blažkovi jste ve Sněmovně otevřeně vytkl, jaký přijal dar. Řekl jste: „Já jako ódéesák se na Pavla Blažka velmi zlobím, on to unese, říkáme si to do očí, za tu chybu, že uzavřel darovací smlouvu s pravomocně odsouzeným zločincem.“ Řekl vám k tomu něco?

To, že udělal ohromnou chybu, jsme s Pavlem probrali naposled včera. Mluvili jsme spolu možná dvě hodiny. Byl to osobní rozhovor, to asi do médií není zajímavé.

Kolik lidí v ODS si skutečně myslí, že udělal velkou chybu? Myslí si to všichni poslanci strany?

O tom, že se stala lidská chyba, mluvíme všichni. Velká lidská, etická nebo politická, protože prostě darovací smlouvu se zločincem bychom podle mě neměli uzavřít nikdo z nás.

Vy byste tedy neuzavřel takovou smlouvu?

A vy asi taky ne.

Většina lidí by podle mě něco takového neudělala.

A to je ta velká chyba, takhle jednoduché to je. Za tuto chybu já se zlobím.

Z kabiny není dobré vynášet

Udělal podle vás ještě někdo z členů vlády velkou chybu?

Z kabiny přece není dobré vynášet. Já tam v tuto chvilku vnímám snahu opozice to rolovat dál na ministra financí, na premiéra. Zbyněk Stanjura včera vysvětlil, že to, co mu opozice vytýká, by bylo protiprávní zasahování do činnosti Finančního analytického úřadu, bylo by to porušení kompetenčního zákona, čili oni mu vytýkají, že se choval v souladu s právem. Žádnou – lidskou ani právní chybu – neudělal a premiér taky ne.

Letos na konci ledna, tedy předtím než byla 7. března podepsána darovací smlouva o převodu bitcoinů, o ní Pavel Blažek dopisem informoval ministra financí Stanjuru. Neměly zasvítit kontrolky a neměl ministr financí říct vládě, aby to ministru Blažkovi zatrhla?

Každý ministr má něco ve své gesci. Nevím, kolik smluv stát uzavírá, podle mě to budou stovky, ne-li tisíce. Jestli je něco darováno v nějakém resortu, tak to patří normálně do ekonomické gesce toho daného rezortu. Pokud mám správné informace, tak dopisů mezi jednotlivými ministerstvy, jsou stovky, ne-li tisíce měsíčně. Zbyněk Stanjura to vysvětloval úplně srozumitelně.

Obdržel dopis s třemi přílohami. Dostali to z ministerstva spravedlnosti, to znamená ze střechy české justice. Ministerstvo financí odpovědělo, že do toho nemůže podle kompetenčního zákona nijak zasahovat a ministerstvo spravedlnosti si posoudí všechny právní aspekty. Myslím, že ministr financí odpověděl naprosto správně. Já bych jinou odpověď nečekal.

Nepochybně to koalici SPOLU poškodí

Vy na rozdíl od ministra Blažka, který kvůli kauze nebude obhajovat poslanecký mandát, kandidujete v říjnových volbách. Jak moc to poškodí vás osobně, vaši stranu a koalici SPOLU?

Myslím, že ta otázka má úplně jednoznačnou odpověď, a to vás nepřekvapím. Nepochybně to koalici SPOLU nějakým způsobem poškodí. Na procenta to neumím změřit. Jinou odpověď asi soudný člověk nemůže dál. Prostě se stala chyba.

ANO potvrdilo, že vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Dopadne to jako vždycky, nebo tentokrát není úplně jisté, jestli se šest koaličních poslanců neutrhne a nepřidá se k těm 95 opozičním?

Nežiju v paranoidním světě, jsem normální člověk, který důvěřuje podané ruce, dohodě, koaliční smlouvě. Věřím, že 104 koaličních poslanců, všichni do jednoho, splní koaliční smlouvu, která zavazuje k hlasování pro důvěru vládě nebo proti vyslovení nedůvěry vládě.

Nic se nezametá pod koberec

Jak se vám ve Sněmovně poslouchalo, že premiér Fiala, ministr Stanjura a končící ministr Blažek se podle šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše nechali uplatit drogovým dealerem a připravili stát o 12,5 miliardy korun?

Poslouchají se určitě špatně. Ve čtvrtek jsem ve Sněmovně vystupoval a kolegům z opozice jsem říkal, že se nic nezametá pod koberec. Opozici vyčítám, že tu chybu naprosto nepravdivě bulvarizuje. Tam byly drsnější výroky, o dětské pornografii, o drogách a podobně. Proti těm výrokům budu pořád bojovat, ale nijak se z nich nehroutím.

Z Česka vycestoval Tomáš Jiřikovský, odsouzený obchodník s drogami, který ministerstvu bitcoiny daroval. Když budu citovat ještě z ropravy, Babiš vám vytknul, že „hlavní aktér zdrhul“.

Žádný ministr přece nemá nic společného s tím, kdo může, nebo nemůže zadržet a za jakých zákonných podmínek člověka. Jiřikovský nebyl obviněn poté, co mu skončilo podmíněné zastavení trestu nebo podmíněné propuštění z výkonu trestu. Je to volný člověk. Z pohledu práva.

To je přece úplný bizár, že opozice vládě vytýká, že jsme Jiřikovského nezadrželi. Jestli tady funguje právní stát, vláda nesmí nikoho zadržet. Zadržet mohou v právním státě za hodně přísných podmínek orgány činné v trestním řízení. A pokud se pan Jiřikovský nedopustil ničeho, co by zakládalo zákonný nárok na jeho zadržení, pak vůbec nechápu, že je někdo z opozice schopen tyto bizarní souvislosti vyslovit.