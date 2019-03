Expremiér Jiří Paroubek: Petra šla proti mě s vlivnými lidmi od Bakaly

Naposledy loni před senátními volbami vás vaše stále ještě žena obvinila, že jste měl milionové nelegální příjmy. Nic z toho se ale neprokázalo. Jak si to dnes vysvětlujete?

Abych nemluvil do větru, ukáži vám průzkum společnosti Sanep, která před volbami ve volebním obvodu Ostrava město u téměř dvou tisíc respondentů zjišťovala, jestli volili Jiřího Paroubka. Skoro 57 procent řeklo, že by ho volilo. Dalších patnáct procent pak volbu zvažovalo.

Co z toho vyplývá?

Že není jen moje domněnka, že moje kandidatura v Ostravě byla dobře rozběhnutá a celá tato záležitost, to obvinění od mé budoucí bývalé ženy bylo dopředu připravené, abych se nevrátil do vysoké politiky, byť právě to by bývalo bylo pro Petru z finančního hlediska výhodnější.

Proč by vás ale vaše manželka chtěla po deseti letech manželství takhle „potopit“?

Protože na ni působila jistá vlivová agentura, která dlouhodobě spolupracuje se Zdeňkem Bakalou a pracovala také s Milanem Chovancem a Bohuslavem Sobotkou.

Máte na mysli Bison & Rose? Proč by to dělala?

Došlo mi to až po čase, ale na podzim jsem se dostal před parlamentní komisi k privatizaci OKD se svým svědectvím, kde jsem otevřeně mluvil o tom, že ta privatizace minoritního podílu státu byla poznamenána korupčním jednáním ze strany Bakaly. Podal jsem k tomu i určité vážné indicie a důkazy.

Jaké? Můžete být konkrétní?

To nemohu, ale myslím si, že jsem nebyl sám, kdo takto vypovídal. A jsem přesvědčen, že jakmile bude touto parlamentní komisí konstatována korupce politiků, tak že se případu chopí i americké úřady - FBI konkrétně, protože pan Bakala je americký občan. A také se tím budou velmi intenzivně zabývat Švýcaři, podobně jako to udělali v případě Mostecké uhelné, kdy hlavní aktéry odsoudili, zatímco u nás je proti nim stále ještě veden soud.

Dobře, ale proč by lidé od Bakaly šli právě po vás?

Protože, když jde k americkému nebo švýcarskému soudu svědčit bývalý premiér, tak má jistou váhu. A já jsem přesvědčený, že všechno, co se stalo, mě mělo jen znevěrohodnit. Protože, jak říkám, jinak to, že bych byl zvolen a Petře dával místo deseti tisíc dvacet tisíc, nedává v případě toho, co udělala, žádnou logiku. Je na tom jasně vidět, že ona jednala proti svému materiálnímu zájmu.

Pořád nechápu, proč by to ale vůči vám dělala. Mohla za to něco dostat?

To já nevím, ale domnívám se, že tady ta vlivová skupina Petru použila. Ona to samozřejmě popře, ale proč by to také přiznávala.

Může být v kauze privatizace OKD obviněn i nějaký politik?

Není to vyloučené.

Mohl se kvůli tomu stáhnout do ústraní Bohuslav Sobotka?

Za jeho odchodem byla spíš kolosální prohra. On po mě převzal stranu v roce 2010, kdy byla vůbec nejsilnější v zemi. No a nakonec prohrál, co se dalo. Ale samozřejmě to není jen chyba Bohuslava Sobotky ale i všech funkcionářů, kteří ho nechávali ve funkci tak dlouho a pořád čekali na to, že příště to bude lepší. Sobotka ale nikdy nebyl lídr. V čele ho držela jen vlivová skupina, která si chtěla dělat svůj byznys, a osobní přítel Radek Pokorný, další byznysmen v politice. ČSSD prostě v minulosti byla v zajetí kmotrů a teď jde o to, aby se z toho dostala.

V jaké kondici teď podle vás ČSSD je?

Tak sjezd proběhl organizovaně, je vidět, že Jan Hamáček má stranu ve svých rukách. Je jen škoda, že musí používat lidi jako je Miroslav Poche. Ale věřím, že se z jejich zajetí vymaní. A myslím si, že zajímaví jsou i někteří noví lidé ve vedení – Jana Maláčová nebo Michal Šmarda.

Tomáš Petříček ne?

No tak... to myslím, že ne.

Nemůže ČSSD uškodit, že je ve vedení muž, kterého nemá rád prezident?

Ale to, že Miloš Zeman je proti panu Petříčkovi, to je spíš takový folklór. On si vždycky někoho najde. Strana by nicméně měla přestat dělat chyby. Třeba pana Petříčka jsem teď viděl, jak juchá někde na plesu v opeře ve Vídni. Jestli tedy mě někdo vyčítal botičky od Diora za šedesát eur od naší řecké kmotry pro naší dceru a ukazovala se na tom rozmařilost, tak toto je naprostá nesoudnost.

To je jako kdyby předák sociální demokracie přišel na sjezd amerických plutokratů a tam se s nimi objímal. To prostě není možné. Voliči sociální demokracie jsou nějací, alespoň ti potenciální, protože ti ostatní už nejsou, a pokud má být někdo věrohodný v politice, zejména v té sociální oblasti, kdy se chce obracet na voliče řekněme z nižších středních vrstev, tak toto si nemůže dovolit.

Jaký výsledek podle vás může očekávat ČSSD v nadcházejících eurovolbách?

Je potřeba se dívat pravdě do očí. ČSSD bude usilovat o jeden, dva mandáty. Ale já svou představu teď ještě nechci říkat. Nechci kazit to velké úsilí vedení strany, které tomu dá. Nemyslím si ale, že ten výsledek bude skvělý. A po eurovolbách bude potřeba udělat nějaké závěry. Možná zvolit nějakou výraznější reprezentaci ve vládě.

Ministryně Maláčová je podle vás málo výrazná?

Ona určitě výrazná je. Ale pořád se nemůže pohybovat jen v té problematice minimální mzdy, důchodů. To jsou sice krásná témata, ale to si pohlídá hnutí ANO. Paní Maláčová a celá ČSSD by teď měla přijít i s jinými tématy, jako jsou třeba exekuce nebo problematika výstavby komunální a sociálních bytů.

Když vás tak poslouchám, neuvažujete o návratu do politiky?

Já myslím, že chlapci a děvčata ze sociální demokracie znají mé telefonní číslo, vědí, kde mě najdou. Já jsem svoji míru idealismu v této oblasti vcelku vyčerpal. Měl jsem zájem straně pomoci, nicméně odpovědí mi bylo, že do mě Sobotkovci jen kopali. Teď si také nejdřív musím dořešit rozvod.

Ano, další stání o určení výživného na dceru a uspořádání styku s ní jste měli mít teď v únoru. Proč neproběhlo?

Dcera měla prázdniny a Petra s ní měla jet pryč. Dcera ale nakonec byla nemocná, takže z toho důvodu se to nekonalo. Znovu u soudu bychom se měli potkat teď 13. března.

Pořád platí, že manželce nabízíte deset tisíc korun?

Ne, to jí nenabízím. To je částka, kterou platím a myslím si, že pro 98 procent rozvedených matek je to částka snů.

Petra na to ale nechce přistoupit, jak dlouho se podle vás ještě budete soudit?

Rozvod je teď v takovém stavu, že může skončit za týden, pokud tedy dojde k rozumu moje budoucí bývalá žena a řekněme, vrátí se k těm podmínkám, které sama navrhla někdy v červenci, anebo se budeme soudit další rok, dva, tři.

Můžete ty podmínky upřesnit?

Vyrovnat tu záležitost s těmi pěti miliony korun, které zmizely z trezoru, a vyřešit dům v Řecku, který prodala bez mého vědomí. Ať si ten výnos nechá a já si zase nechám dům v Chuchli, což je v podstatě návrh, který ona sama dala někdy v tom červenci prostřednictvím svého advokáta.

A jak se chcete vypořádat s těmi zmizelými penězi?

Já si myslím, že je lze vrátit.

Podle vás je tedy vzala Petra?

To už nechci komentovat, ale Duch Svatý to asi nebyl, protože do toho trezoru jsme měli přístup jenom dva.

Jaké teď máte s Petrou vztahy? Vídáte se s dcerou?

Upřímně, s dcerou se nevídám, ale v této otázce musím upozornit, že mám zákaz medializace dění kolem ní. Takže k tomu bych řekl jen jedno. Co jsem měl dělat, když se mě někdo snažil kriminalizovat čtyřikrát, což udělala moje budoucí bývalá žena nepochybně pod vlivem nějakých ještě jiných lidí, kteří za ní mohou kdykoliv přijít, aby mě kriminalizovala popáté, pošesté? Tak jsem jakékoli vztahy s nimi přerušil, i když za dcerou občas chodím do školy.

Čím se v současné chvíli živíte?

Ekonomickým poradenstvím, také sleduji věci na burze a obchoduji tam, radím svým přátelům. Dále pak připravuji i nějaké podnikatelské projekty. Prostě si teď organizuji úplně nový život.