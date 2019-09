Důkazy o spáchání trestného činu nesvědčily. Babiš na mě netlačil, řekl Šaroch

Rozhodnutí Šarocha minulý týden v pátek potvrdil šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím. Šaroch v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že je rád, že nemusí vytvářet něco jiného. „Jsem rád, že to u vedoucích prošlo ve formě, v jaké jsem to napsal já,“ uvedl a přiznal, že on sám nyní řeší jiné věci.

Podle Šarocha Erazím v jeho rozhodnutí nedělal větší úpravy. „Kromě nějakých drobnějších překlepů, chyb a nějakých doplnění, ale nic podstatného, pokud jde o to zdůvodnění nebo důvody, proč jsem to zastavil,“ řekl v rozhovoru.

Šéf pražského zastupitelství v pátek v tiskové zprávě rozhodnutí k Čapímu hnízdu odůvodnil tím, že farma byla malým a středním podnikem. Tím pádem na dotaci z evropských peněz měla nárok. Podle Šarocha se k této skutečnosti nemohlo přijít dříve, než po podání obvinění.

„Bylo potřeba procesním způsobem opatřit důkazy, které něco potvrzovaly, něco vyvracely, a na základě toho se to teprve mohlo udělat,“ uvedl. „Podle mého názoru prostě ty důkazy nesvědčily o spáchání trestného činu,“ dodal.

V rozhovoru přiznal, že na něj zpočátku byl vyvíjen tlak ze strany médií. Odmítl, že by na něj tlačil sám Andrej Babiš.

Šarochův verdikt ještě není definitivní, případ posoudí Nejvyšší státní zastupitelství, které může rozhodnout jinak.

Stíhání čelily i děti premiéra

Babiš, který byl od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Stíhání čelila kromě premiéra Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.

Kvůli dotaci na stavbu farmy byl obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. Podle Šarocha by mělo být zastaveno stíhání i v jeho případě. Andrej Babiš mladší žije dlouhodobě v zahraničí společně s první manželkou současného českého premiéra.

Sporné dotace z roku 2008

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila. Do dokumentu o vrácení peněz si společnost nechala včlenit větu, že vrácení peněz podle ní neznamená, že by porušila podmínky dotace.