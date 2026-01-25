Bruslím po dálnici a lezu do ledu, nudné zprávy nikoho nezaujmou, říká mluvčí ŘSD

Tomáš Lánský
  19:40
Showman ve žluté vestě dělá z úřadu virální hit. Seká led na vodě v sudu a pak do něj vleze. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl bourá představy o nudných úřednících a svými videi sbírá statisíce zhlédnutí. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, proč vyměnil tiskové zprávy za youtuberské kousky. A popisuje také, jak vypadá údržba silnic v zimě.

V poslední době jste posunul roli mluvčího státní instituce do úplně nové roviny. Viděli jsme vás ve videu sedět v kádi s ledovou vodou nebo bruslit po rozestavěné dálnici. Kde se ten nápad vzal? Byla to spontánní akce nebo promyšlená marketingová strategie?
Jsou to moje nápady, ale není to nic jiného, než jak dostat zajímavou a poutavou formou informace ŘSD k běžným lidem. Denně tím, co děláme, ovlivňujeme statisíce životů a jsme povinni je informovat. Pokud bychom se konzervativně drželi toho, že budeme vydávat třeba tiskové zprávy nebo něco podobného, nebudeme nikdy tak úspěšní, jako když budeme mluvit jazykem, kterým moderní generace a moderní společnost rozumí. Proto ty sociální sítě. Občas si dovolíme nějakou nadsázku, ale jen proto, abychom oslovili běžného člověka, pro kterého všechny ty dálnice jsou.

Kdo všechno se na těch videích podílí? Máte na to tým lidí?
Děláme to ve dvou. Žádná kreativní agentura ani tým neexistuje. Nejdřív to natočíme a pak to posíláme kolegyni. Jmenuje se Petra, je jí teprve 25 let a má úžasný cit pro sociální sítě, neboť je příslušníkem té generace, která skrze ně komunikuje. Já dodám nápad, ale 80 procent práce odvede ona, vyrobí celé video, zařídí střih, doplní titulky, zvukové efekty. To vše dělá finální vjem.

Jan Rýdl ve své typické reflexní žluté vestě. (14. ledna 2026)
V tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem technici provedli požární zkoušky. Na snímku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. (7. října 2025)
13 fotografií

Vám bude letos 60 let. Nebylo těžké se v tomto věku vtělit do kůže jakéhosi youtubera a dělat humor na sociálních sítích?
Jenom proto, že jsem ve videích na sociálních sítí, neznamená, že jsem nějaký influencer, youtuber nebo něco takového. Nemám svůj Facebook, nemám svůj Instagram, nesleduju to, nescrolluju, není mi to vlastní, není to můj způsob komunikace. Já už jsem tak starý, že jsem to nedotáhl ani na boomera (hovorové označení pro člověka starší generace, který má často zastaralé názory a nerozumí moderním trendům ani myšlení mladých, pozn. red). Ale jsem tiskový mluvčí ŘSD, tak jsem prostě povinen efektivně oslovovat veřejnost všemi způsoby.

Které z vašich videí bylo pro vás nejtěžší? Tipuji to, kde jste se rozbil led v sudu s vodou a ponořil se do něj, abyste demonstroval, že ani „kravaťáci“ z ŘSD se zimy a ledu nebojí…
To pro mě nic nebylo, protože já do toho sudu lezu každé ráno.

Jaké na to máte ohlasy? Máte dosahy čtvrt milionu zhlédnutí. Funguje to? Předpokládám, že u „suchých“ tiskových zpráv byste takové dosahy a reakce lidí na sociálních sítích nikdy neměli…
Já ty čísla znám od kolegů. Těší mě to, ale ne proto, že bych si říkal, že jsem dobrý, že jsem sekáč, ale proto, že k tolika lidem jsme dokázali doručit nějakou informaci. Například tady u toho videa s tou ledovou vodou to bylo o tom, že i v těch opravdu krutých hlubokých mrazech, důležité dopravní stavby běží dál a nadsázka byla v tom, že opravdu jsme na ty stavby jenom kvůli nějakým pár záběrům nevyhnali chudáky dělníky a my ostatní jsme zavření v kancelářích.

Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo

Nebojíte se, že ta videa někdo bude vnímat jako zlehčování práce ŘSD? Přece jen, třeba bruslení na dálnici může působit jako provokace, když řidiči stojí v kolonách. Už tam někdo pod video napsal, aby „toho Rýdla“ vypnuli?
Je to vlastně svobodný komunikační kanál a já se přiznám, že reakce nečtu. Kolegové ano, nějak to vyhodnocují. A vím od nich, že občas dostanu od diváků „za uši“. To je ale přece skvělé. Pokud si někdo vybije svůj vztek, frustraci a rozladění v komentáři, je to tisíckrát lepší, než kdyby si ho vylil za volantem.

„Tak do toho, já poslouchám“

Volají vám třeba řidiči a nadávají, že dálnice nebyla odklizená?
To víte, že ano. Stává se to každou chvilku. Bavím se s tím člověkem a když slyším, že nechce znát racionální fakta a jen nadává, tak já mu povím: „Vy mi asi voláte proto, abyste mi pořádně vynadal, aby se vám ulevilo. Tak do toho, já poslouchám.“ A on přestane, protože si uvědomí, že je na slepé koleji.

Když už jsme u těch emocí řidičů – existuje nesmrtelné české rčení: „Silničáře opět zaskočila zima.“ Upřímně, štve vás tento mýtus, nebo už jste vůči němu imunní?
Já jsem se nikdy nevztekal, ale to víte že mě to dřív hodně štvalo. Kvůli těm dálničářům, kvůli těm chlapům v reflexním montérkám. Protože já jsem na té dálnici s nimi poměrně často, znám je osobně, znám jejich práci. Dávám ruku do ohně za to, že všem jde o to, aby udělali naprosté maximum.

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Občas mi někdo zavolá a říká, že jede třeba z Brna, ujel 150 km a neviděl jediný sypač. A já se ho ptám: „A jak rychle jedete?“ On většinou řekne, že tak 80 až 100 km/h. A já se usměju, že to je přece to, co chtěl. Jet. Někdy ještě dodám, jestli mu šlo o to dojet do Prahy a nebo potřebuje vidět sypač. Takže vůči chlapům, kteří řídí sypače, mě tyhle fóry štvaly. Dokonce jsem párkrát v rádiu nebo televizi řekl, že jestli bude někdo vtipkovat, že nejsme připraveni na zimu, tak ať se rovnou převlékne do sportovního, protože se budeme prát.

No a jste připraveni? Zvládáte?
Kdybych to bral striktně alibisticky, máme podle zákona povinnost začít řešit závadu ve sjízdnosti na dálnici do dvou hodin a na silnici první třídy do čtyř hodin od jejího vzniku. A jsem si absolutně jistý, že tento zákon nikdy nedodržíme, protože vždycky se dopouštíme této činnosti ještě předtím, než nám zákon vytvoří povinnost.

Počkejte, ale já celkem často vídám sypač, který jede a má zvednutou radlici. Chápu, že jede třeba doplnit sůl, ale to nemůže alespoň shrnovat sníh cestou zpět?
Vůz zvládne hrabat sníh až od určité výšky. Zpravidla je radlice nastavená na nějakých 6 – 12 milimetrů nad povrch vozovky. Jinak by tu radlici urval a brousili bychom vozovku, což nejde. Takže když je někde menší vrstvička sněhu, prostě ji nemá cenu pluhovat, protože by ho pluh ani nevzal.

Úsek D35 s nejdelším tunelem v Česku je blíž. Stavba začne letos, řekl šéf ŘSD

Údajně je práce řidiče sypače takový adrenalin, že většina nováčků po první směně uteče, protože ten stres prostě nedají. Je to pravda? Jak těžké je dnes sehnat těch bezmála 700 řidičů, které na zimu potřebujete?
To jsou stabilní a zocelení chlapi. Ten, kdo přichází se zájmem dělat práci dálničáře, je člověk, který je už nějak duševně pro to nastaven. Když to srovnám s pilotem boeingu, tak jakkoliv je to práce velmi zodpovědná, tak oproti řidiči sypače je to úředničina. Pracoviště chlapů na dálnici je asfalt a beton, ve dne v noci, mezi nimi létají kamiony a osobáky mnohdy rychlostí 160 km/h. Vyžaduje to obrovskou porci pozornosti, zodpovědnosti a nasazení. Projevujme jim za to vděčnost a uznání.

Sypače s modrými majáky?

Zimní údržba je boj s časem. Pomohlo by vám, kdyby měly sypače ze zákona právo přednostní jízdy (modré majáky) a nemusely stát v kolonách spolu s ostatními?
Tohle téma mě provází celý profesní život. Myšlenka, že by každý sypač měl modrý maják, je zbytečně maximální. Nám by, myslím, stačilo, kdyby na každém středisku Správy a údržby dálnic bylo několik vozidel, které by ten modrý maják měly. Přeci jen auto s modro-červeným majákem si může zjednat respekt a poslušnost. Teď mluvím hlavně směrem k zahraničním řidičům. Hlavně na D5 bychom to potřebovali, tam vidíme každé ráno problémy s kamiony u Rozvadova.

Pojďme k technice. Letos máte připraveno 55 tisíc tun soli a nově testujete na D8 speciální pluh s dvojitým ostřím a tryskami na solanku. Znamená to, že dálnice bude „černá“ rychleji?
Měli jsme 55 tisíc tun soli. To bylo, když jsme ji naskladnili v srpnu. Leckdo nám to měl za zlé a říkali o nás, že jsme blázni, že kujeme sůl v létě. Ale ona je tehdy nejlevnější. My máme zároveň i podmínku ve smlouvě, že kdyby nám nestačila, budeme jí dokupovat během zimy, ale za letní cenu. Nové typy pluhů jsme nasadili v Řehlovicích na Ústecku, což není náhoda. Tam začíná kopec směrem na Drážďany přes Krušné hory. A jestli je někde zima a sníh, tak vždycky začne tam. Když nám nějaký sypač dosluhuje, samozřejmě plánujeme generační obměnu a s podobnou technikou se brzy budou řidiči setkávat i jinde.

Obchvat dostal z Pardubic třetinu automobilů, u obchoďáků problémy trvají

V minulosti se některá města a úseky odkláněly od soli s tím, že ničí přírodu i auta, a preferoval se štěrk nebo pluhování. Jaká je zkušenost dnes? Vracíme se masivně k chemii nebo existují úseky, které se solit prostě nesmí?
Sůl není chemie, ale nejrozšířenější nerost, kterého je nejvíc v mořích. A řekněme si otevřeně, že každá dálnice, aby mohla být vystavěná, má jako jeden ze vstupních povinných bodů přípravy protokol EIA, což je dopad stavby na životní prostředí. A ten nám stanovuje podmínky, za kterých stavba může být provozována. Představy některých lidí, že my někam vysypeme 50 tisíc tun soli, která pak nateče někam do potůčků, na zahrady a do studní, jsou nesmysl.

Každý jeden metr dálnice je přesně vyspádovaný, aby vše odteklo, kam má – do retenčních nádrží, odtoků. Máme několik úseků, kde se solit nesmí – třeba silnici I/10 z Harrachova na polské hranice. Ale v tuto chvíli nic lepšího než sůl prostě není. Samozřejmě máme i chemii, která je určená pro extrémní mrazy, ale to jsou dryáky, které nasazujeme jen velmi výjimečně.

Řekl jste nedávno, že letos vyzkoušíte automatické dávkování posypu podle polohy vozu. Znamená to, že řidič sypače už do toho nebude muset zasahovat a technologie sama pozná, kolik kde sypat soli?
Když vás dneska posadím do moderního sypače, možná zaváháte, jestli nesedíte třeba v nějaké moderní švýcarské rolbě. Už tam dávno není jen nějaká páka, za kterou řidič zatáhne a sype se sůl. Je tam počítačová jednotka, která komunikuje s dispečinkem, ten má zpracovaný meteomodel, kam se schází online data z meteohlásek.

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Řidič tedy ví, kde je spad sněhu, jaká je teplota vzduchu, jaká je teplota vozovky, jestli je vlhká, suchá nebo namrzlá. Výsledkem toho je pokyn, který se mění v průběhu trasy. Řidiči říká, jak má sypat, kolik soli, kolik solanky, jak intenzivně skrápět sůl, jakou rychlostí jet. Ale pořád potřebujete lidský faktor. Když máte za volantem chlapa, který je na té dálnici dvacet let, toho žádný program nenahradí. Má předtuchu, cit a zkušenost.

Pověst horší než věznice na Pankráci

Spolek Alternativa D3 a Hnutí Duha na vás v roce 2021 podali stížnost na vaše mediální vystupování, kde vás obviňují z opakovaného prezentování neobjektivních, nevyvážených a často nepravdivých informací. Jste podle nich prý bavič a znevažujete spolky, které bojují proti stavbě některých dálnic. Jak to tenkrát dopadlo?
Na tu stížnost si pamatuji, měla asi 12 stran. Náš generální ředitel šel bod po bodu a vyvrátil jejich tvrzení. Oni samozřejmě u všech příprav dopravních staveb jsou, u všech povolovacích řízení i projednávání. Já jsem ani nedostal pokyn být pak vůči nim nějak zdrženlivý nebo něco takového. Nejsem tady od toho, abych někoho znevažoval, ale pokud někdo kecá nebo něco překrucuje, nebojím se vystoupit a říct, že je něco jinak.

Jste známý tím, že prakticky nesvlékáte žlutou reflexní vestu s logem ŘSD. Nosíte ji jako symbol hrdosti? Pamatuji si totiž vaše slova, že před vaším nástupem mělo ŘSD pověst „horší než věznice na Pankráci“. Už se to podle vás změnilo?
Když jsem v roce 2014 nastoupil, chlapi se za práci pro ŘSD opravdu styděli. Ze služebních aut sundávali magnetické samolepky s nápisem ŘSD. Veřejné mínění nám nepřálo. Já jsem tehdy podvědomě hledal způsob, jak ukázat, že není proč se stydět. Že důvěru si vybudujeme pravdivou komunikací. Začal jsem mluvit ve žluté vestě. Ukázal jsem, že to jde. Mluvit, proč něco děláme, kolik to bude stát. Bavit se s veřejností.

Tehdy se ale fakt nestavělo. Roční výstavba dálnic byly jednotky kilometrů, to si dnes ani neumíme představit. Dnes žijeme v době, kdy se zprovozňují dálnice, které si všichni mysleli, že nikdy nebudou, třeba polední úsek D1 u Přerova. A vida, jezdíme po něm. Změnily se zákony, změnily se vlády, změnil se přístup. Měl jsem to štěstí u toho být. Ta žlutá reflexní bunda už ke mně patří. Ministr Ťok se mě jednou ptal, proč ji pořád mám? A já na to: „Nedávno jsem ji zkoušel odmočit ve sprše, ale pořád drží.“

Vaše popularita je nesporná, ale v roce 2018 jste čelil poměrně vážnému nařčení, že jste v Horních Počernicích stavěl rodinný dům bez stavebního povolení. Jak tato kauza dopadla a jak ji hodnotíte s odstupem času? Byla to chyba?
Z toho je mi dodnes moc smutno. Nejsem pirát, který by kašlal na zákony. Nicméně jsem postavil dům tam, kde předtím stál jiný dům, stejně velký, stejně orientovaný, se stejnou sedlovou střechou, stejně vysoký. Akorát namísto původní hrubě neekologické stavby jsem postavil téměř pasivní moderní dům, tedy ekologicky šetrnější. Byl jsem rychlejší než stavební úřad, který neustále hledal, abych něco doplnil. Nechtěl jsem moji rodinu nechat čekat další tři roky, než seženu nějaký papír, když jsem měl projekt na stole. Takže aniž bych se vymlouval, zaplatil jsem poměrně vysokou pokutu. Dnes mám kolaudaci, vše už je v naprostém pořádku. Je mi líto, že k tomu došlo.

