Policie by měla být vidět se zbraněmi, už pro pocit bezpečí, říká expert

Po nedávné tragické události policie informovala, že se zaměří na zabezpečení takzvaných měkkých cílů. Jakub Otipka, ředitel české sekce Krav Maga Global, který se současně věnuje oblasti bezpečnosti, a to jak její výuce pro jednotlivce, tak i pro speciální složky, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o ochraně měkkých cílů v Česku či bezpečnosti na školách. „Za mě by měli být policisté vidět, a to klidně s dlouhými střelnými zbraněmi, aby se lidé cítili v bezpečí,“ říká.